बार-बार भूलने की आदत कहीं शरीर में सोडियम की कमी तो नहीं? जानें Hyponatremia के लक्षण व इलाज

Causes of Forgetfulness: कई ऐसी बीमारियां होती हैं, जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता और बार-बार भूलने की बीमारी भी ऐसी ही है। वैसे हम इसे आदत समझते हैं, लेकिन कई बार यह किसी अंदरूनी बीमारी का संकेत हो सकता है।

Hyponatremia Symptoms in Hindi: हम में से कुछ लोग होते हैं जो अक्सर बार-बार चीजें भूल जाते हैं और अक्सर उनकी इस आदत का मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि बार-बार भूलने की आदत सिर्फ एक आदत ही हो, यह कोई बीमारी भी तो हो सकती है। चीजों को याद रखने का काम दिमाग को होता है और अगर हम बार-बार भूल रहे हैं तो हो सकता है दिमाग से जुड़ी कोई बीमारी हो या फिर शरीर के अंदर किसी चीज की कमी हो गई हो जैसे कि सोडियम की कमी। शरीर में सोडियम की कमी होना यानी हाइपोनेट्रेमिया भी एक ऐसी समस्या है, जिसके कारण बार-बार भूलने या कन्फ्यूजन रहने जैसे लक्षण हो सकते हैं। जयपुर में स्थित अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल के कंसल्टेंट जनरल फिजिशियन डॉ. रोहित कुमार शर्मा (इंटरनल मेडिसिन) ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिनके बारे में आगे हम इस लेख में जानेंगे।

जरूरी नहीं यह बढ़ती उम्र का लक्षण हो

डॉ. शर्मा के अनुसार अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि छोटी-छोटी बातें भूल जाना आमतौर पर बढ़ती उम्र, तनाव या काम के दबाव का नतीजा है। लेकिन कई बार बार-बार भूलने की आदत शरीर में सोडियम की कमी का संकेत भी हो सकती है। खून में सोडियम का स्तर सामान्य से कम हो जाना ही हाइपोनेट्रेमिया कहलाता है। सोडियम एक जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है, जो शरीर में पानी के संतुलन, नसों के कामकाज और मांसपेशियों की गतिविधि को नियंत्रित करता है। जब इसका स्तर गिरता है, तो दिमाग पर भी सीधा असर पड़ता है।

बार-बार भूलना सोडियम की कमी तो नहीं?

अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि क्या भूलने की समस्या हाइपोनेट्रेमिया यानी सोडियम की कमी का संकेत हो सकती है? दरअसल, हाइपोनेट्रेमिया यानी शरीर में सोडियम की कमी होने पर अचानक ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, भ्रम (कन्फ्यूजन), बातें याद न रहना या व्यवहार में बदलाव जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं, खासकर बुजुर्गों में यह समस्या अधिक देखी जाती है। कई बार व्यक्ति को समझ ही नहीं आता कि वह सामान्य तरीके से सोच क्यों नहीं पा रहा।

सोडियम की कमी के अन्य लक्षण

अगर सोडियम का स्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है और बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है, तो कुछ इस तरह के लक्षण देखे जा सकते हैं -

सिरदर्द रहना

उल्टी आना या जी मिचलाना

थकान रहना

कमजोरी महसूस होना

चक्कर आना

मांसपेशियों में खिंचाव या ऐंठन आना

अत्यधिक नींद आना

भ्रम की स्थिति

अगर सोडियम का स्तर तेजी से कम हुआ है या फिर बहुत ज्यादा कम हो चुका है तो कुछ इस प्रकार के लक्षण देखे जा सकते हैं जैसे -

एक या अधिक बार दौरे पड़ना

अचानक से बेहोश होना

कोमा में चले जाना

सांस लेने में दिक्कत महसूस होना

सोडियम का स्तर तेजी से कम हो जाना या बहुत ज्यादा कम हो जाना एक मेडिकल इमरजेंसी है और अगर इसमें समय रहते डॉक्टर को उचित इलाज न मिल पाए तो मरीज की जान को भी खतरा हो सकता है।

क्यों होती है सोडियम की कमी

कई बार ऐसा भी देखा जा सकता है कि शरीर में सोडियम की कमी होने के कारण का पता न लग पाए और ऐसे मामले आमतौर पर बुजुर्गों में ज्यादा देखे जाते हैं। हालांकि, आमतौर पर शरीर में सोडियम की कमी के कुछ अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जैसे -

अत्यधिक पानी पीना

लगातार उल्टी-दस्त

किडनी या लिवर की बीमारी

हार्मोनल असंतुलन

डाइयूरेटिक्स दवाओं का साइड इफेक्ट

हार्ट फेलियर

ज्यादा पसीना निकलना

आहार में पर्याप्त नमक न लेना

उपरोक्त स्थिति से जुड़े किसी भी व्यक्ति को हाइपोनेट्रेमिया हो सकता है, वहीं बुजुर्गों और क्रोनिक बीमारियों से जूझ रहे लोगों के शरीर में सोडियम की कमी होने का खतरा और ज्यादा हो सकता है।

क्या है इसकी जांच और उपचार

बुजुर्गों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों में इसका खतरा अधिक रहता है। इसकी पुष्टि के लिए साधारण ब्लड टेस्ट कराया जाता है, जिससे खून में सोडियम की मात्रा स्पष्ट हो जाती है। उपचार इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या कितनी गंभीर है और उसका मूल कारण क्या है। हल्के मामलों में डॉक्टर तरल पदार्थों की मात्रा सीमित करने और आहार में नमक संतुलित रूप से बढ़ाने की सलाह देते हैं। यदि किसी दवा के कारण यह स्थिति बनी हो तो उसे बदलने या बंद करने पर विचार किया जाता है। वहीं गंभीर मामलों में मरीज को अस्पताल में भर्ती कर नसों के जरिए सलाइन (IV fluids) दिया जाता है, ताकि सोडियम का स्तर धीरे-धीरे और सुरक्षित तरीके से सामान्य हो सके। यदि भूलने की समस्या के साथ सिरदर्द, उल्टी, भ्रम या असामान्य व्यवहार जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी है, क्योंकि समय पर इलाज से स्थिति को नियंत्रित किया जा सकता है।

