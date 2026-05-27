पीरियड्स में बार-बार वजाइनल इन्फेक्शन? ये हाइजीन मिस्टेक्स हो सकती हैं वजह

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 27, 2026 5:52 PM IST
Medically Verified By: Dr. Manisha Saxena
World Menstrual Hygiene Day : पीरियड्स के दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं, जिनका असर इंटिमेट हेल्थ पर भी पड़ता है। कई महिलाओं को इस दौरान वजाइना में खुजली, जलन, बदबू, सफेद डिस्चार्ज या बार-बार वजाइनल इंफेक्शन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार इसकी वजह आपकी गलत हाइजीन आदतें भी हो सकती हैं।
मदरलैंड हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑब्सटेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा सक्सेना कहती हैं कि पीरियड्स के समय वजाइना का पीएच लेवल बदल जाता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर इस दौरान सही साफ-सफाई का ध्यान न रखा जाए, तो इंफेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है।
पीरियड्स में बार-बार वजाइनल इन्फेक्शन होने के कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में-
Vaginal infection during periods
डॉक्टर कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान लंबे समय तक एक ही पैड या टैम्पॉन इस्तेमाल करना आपकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। इससे नमी और बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जो इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं।
कुछ महिलाएं पीरियड्स के दौरान टाइट सिंथेटिक अंडरवियर का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से भी बार-बार इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि ढीले और कॉटन के ही अंडरवियर का इस्तेमाल करें।
ज्यादा खुशबू वाले इंटिमेट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना और सफाई में लापरवाही भी समस्या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकती है।
कुछ महिलाओं में कमजोर इम्यूनिटी, डायबिटीज, ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन या हार्मोनल बदलाव की वजह से भी बार-बार वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है।
वजाइनल इन्फेक्शन होने पर शरीर में कई तरह के बदलाव दिखते हैं, जिसे नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं इन लक्षणों को-
इन लक्षणों को नजरअंदाज करना आगे चलकर गंभीर इन्फेक्शन का कारण बन सकता है।
डॉक्टर बताती हैं कि पीरियड्स के दौरान कुछ आसान आदतें अपनाकर वजाइनल इन्फेक्शन के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन अच्छी आदतों के बारे में-
Feminine hygiene routine
डॉक्टर कहते हैं कि अगर इन्फेक्शन बार-बार हो रहा हो, डिस्चार्ज का रंग बदल जाए, तेज दर्द हो या घरेलू उपायों से आराम न मिले, तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार दवाएं लेना नुकसानदायक हो सकता है।
महिलाओं की इंटिमेट हेल्थ को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। सही हाइजीन आदतें न सिर्फ पीरियड्स को आरामदायक बनाती हैं, बल्कि इन्फेक्शन और दूसरी समस्याओं से भी बचाने में मदद करती हैं।