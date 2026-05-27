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पीरियड्स में बार-बार वजाइनल इन्फेक्शन? ये हाइजीन मिस्टेक्स हो सकती हैं वजह

कुछ महिलाों को पीरियड्स में बार-बार वजाइनल इन्फेक्शन होता है। इसके पीछे कुछ हाइजीन मिस्टेक्स हो सकते हैं। आइए इस लेख में डॉक्टर से आपकी इन गलत आदतों के बारे में जानते हैं-

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 27, 2026 5:52 PM IST

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Medically Verified By: Dr. Manisha Saxena

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Image credit : ChatGPT

World Menstrual Hygiene Day : पीरियड्स के दौरान शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव देखने को मिलते हैं, जिनका असर इंटिमेट हेल्थ पर भी पड़ता है। कई महिलाओं को इस दौरान वजाइना में खुजली, जलन, बदबू, सफेद डिस्चार्ज या बार-बार वजाइनल इंफेक्शन जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। अक्सर लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कई बार इसकी वजह आपकी गलत हाइजीन आदतें भी हो सकती हैं।

मदरलैंड हॉस्पिटल में कंसल्टेंट ऑब्सटेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मनीषा सक्सेना कहती हैं कि पीरियड्स के समय वजाइना का पीएच लेवल बदल जाता है, जिससे बैक्टीरिया और फंगस तेजी से बढ़ सकते हैं। अगर इस दौरान सही साफ-सफाई का ध्यान न रखा जाए, तो इंफेक्शन का खतरा और बढ़ जाता है।

बार-बार क्यों होता है इन्फेक्शन?

पीरियड्स में बार-बार वजाइनल इन्फेक्शन होने के कई कारण हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में-

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पैड और टैम्फॉन का इस्तेमाल

डॉक्टर कहते हैं कि पीरियड्स के दौरान लंबे समय तक एक ही पैड या टैम्पॉन इस्तेमाल करना आपकी सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। इससे नमी और बैक्टीरिया बढ़ते हैं, जो इन्फेक्शन का कारण बन सकते हैं।

टाइट और सिंथेटिक अंडरवियर

कुछ महिलाएं पीरियड्स के दौरान टाइट सिंथेटिक अंडरवियर का इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से भी बार-बार इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे में कोशिश करें कि ढीले और कॉटन के ही अंडरवियर का इस्तेमाल करें।

खुशबूदार प्रोडक्ट्स

ज्यादा खुशबू वाले इंटिमेट प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना और सफाई में लापरवाही भी समस्या इन्फेक्शन का खतरा बढ़ा सकती है।

कमजोर इम्यूनिटी

कुछ महिलाओं में कमजोर इम्यूनिटी, डायबिटीज, ज्यादा एंटीबायोटिक दवाओं का सेवन या हार्मोनल बदलाव की वजह से भी बार-बार वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है।

वजाइनल इन्फेक्शन के लक्षण क्या हैं?

वजाइनल इन्फेक्शन होने पर शरीर में कई तरह के बदलाव दिखते हैं, जिसे नजरअंदाज करने से बचना चाहिए। आइए जानते हैं इन लक्षणों को-

  • वजाइना में खुजली और जलन होना।
  • तेज या बदबूदार डिस्चार्ज होना।
  • पेशाब के समय जलन होना।
  • वजाइना में लालिमा और सूजन होना।
  • बार-बार असहज महसूस होना, इत्यादि।

इन लक्षणों को नजरअंदाज करना आगे चलकर गंभीर इन्फेक्शन का कारण बन सकता है।

पीरियड्स में कैसे रखें सही हाइजीन?

डॉक्टर बताती हैं कि पीरियड्स के दौरान कुछ आसान आदतें अपनाकर वजाइनल इन्फेक्शन के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन अच्छी आदतों के बारे में-

Feminine hygiene routine Feminine hygiene routine

  • कोशिश करें कि हर 4 से 6 घंटे में पैड बदलें।
  • कॉटन अंडरवियर का ही इस्तेमाल करें।
  • इंटिमेट एरिया को ड्राई और साफ रखें।
  • ज्यादा केमिकल या फ्रेगरेंस वाले प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बचें।
  • पीरियड्स के दौरान साफ हाथों से ही पैड बदलें।
  • पर्याप्त पानी पिएं और हेल्दी डाइट लें, इत्यादि।

कब डॉक्टर से लें मदद

डॉक्टर कहते हैं कि अगर इन्फेक्शन बार-बार हो रहा हो, डिस्चार्ज का रंग बदल जाए, तेज दर्द हो या घरेलू उपायों से आराम न मिले, तो तुरंत गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के बार-बार दवाएं लेना नुकसानदायक हो सकता है।

महिलाओं की इंटिमेट हेल्थ को लेकर जागरूकता बेहद जरूरी है। सही हाइजीन आदतें न सिर्फ पीरियड्स को आरामदायक बनाती हैं, बल्कि इन्फेक्शन और दूसरी समस्याओं से भी बचाने में मदद करती हैं।

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किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More