साफ सफाई के बाद भी महिलाओं में UTI का खतरा ज्यादा क्यों होता है? कैसे करें बचाव

UTI in Women: महिलाओं के लिए यूरिन इन्फेक्शन काफी परेशान कर देने वाली स्थितन बन जाती है और यहां तक कि कई बार यह पर्याप्त साफ-सफाई रखने के बावजूद भी हो जाता है, जिसके पीछे कारण और बचाव के बारे में जानेंगे।

Frequent UTI in Women: स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ महिलाओं के लिए हिचकिचाहट की वहज बन जाती हैं। यूरिन में इन्फेक्शन होना भी उनमें से एक है। बहुत सी महिलाएं इस समस्या से जूझ रही होती हैं और हिचकिचाहट के कारण इसके बारे में बात नहीं कर पाती हैं। ऐसे में कई बार बहुत देरी हो जाती है और स्थिति गंभीर हो जाने के कारण उन्हें बाद में इस चीज के बारे डॉक्टर से बात करनी ही पड़ती है। महिलाओं में UTI (यूरिन इंफेक्शन) एक बहुत ही आम समस्या है और कई बार यह सवाल आता है कि जब साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, तब भी यह बार-बार क्यों हो जाता है। इसका जवाब शरीर की बनावट और कुछ रोजमर्रा की आदतों में छिपा होता है। अगर इस लेख को कोई महिला पढ़ रही है, तो आपके लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या के बारे में कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। इस लेख में हम यूटीआई और महिलाओं में साफ-सफाई रखने के बावजूद भी इसके बार-बार होने के कारण के बारे में जानेंगे।

मूत्रमार्ग की संरचना

महिलाओं का मूत्र मार्ग (यूरेथ्रा) पुरुषों की तुलना में छोटा होता है और यह गुदा (anus) के काफी पास होती है। इस वजह से बैक्टीरिया को मूत्राशय तक पहुंचना आसान हो जाता है। साफ-सफाई के बावजूद यह एक प्राकृतिक कारण है, जिसे पूरी तरह बदला नहीं जा सकता। यही कारण है कि महिलाओं के मन में अक्सर यह सवाल रहता है कि साफ-सफाई के बावजूद भी महिलाओं में यूटीआई की समस्या हो जाती है।

(और पढ़ें - यूरिन इन्फेक्शन के शुरुआती लक्षण)

स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज करना

इन्फेक्शन और एलर्जी जैसी समस्याओं से बचने के लिए नियमित रूप से गुप्तांगों की सफाई होना जरूरी है और उसके लिए अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जना चाहिए। लेकिन ऐसे में ज्यादा स्ट्रॉन्ग व बार-बार या ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जैसे इंटिमेट वॉश, साबुन या स्प्रे का इस्तेमाल करना भी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। इससे शरीर के अच्छे बैक्टीरिया भी खत्म हो जाते हैं, जो इंफेक्शन से बचाने में मदद करते हैं।

पानी कम पीना

शरीर में हाइड्रेशन लेवल बनाए रखा बहुत जरूरी है, क्योंकि शरीर को डिटॉक्स करने के लिए पानी की जरूरत होती है। कम पानी पने से यूरिन कम बनता है और बैक्टीरिया शरीर में ज्यादा देर तक रह सकते हैं। इसके अलावा, लंबे समय तक पेशाब रोककर रखना भी UTI का खतरा बढ़ाता है।

अन्य कारण

महिलाओ में हार्मोन से जुड़े कुछ बदलाव भी कई बार यूटीआई का कारण बन सकते हैं और इस कारण से कई बार पीरियड्स, प्रेगनेंसी और मेनोपॉज आदि के दौरान यूटीआई के लक्षण ज्यादा देखे जा सकते हैं। असुरक्षित यौन संबंध बनाने के कारण या यौन पार्टनर द्वारा साफ-सफाई न बरतने के कारण भी ये इसका खतरा बढ़ सकता है।

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बचाव कैसे करें?

UTI से बचने के लिए कुछ आसान लेकिन जरूरी आदतें अपनाना बहुत मददगार होता -

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ज्यादा पानी पिएं: दिन में कम से कम 2–3 लीटर पानी पीने से शरीर से बैक्टीरिया बाहर निकलते रहते हैं।

दिन में कम से कम 2–3 लीटर पानी पीने से शरीर से बैक्टीरिया बाहर निकलते रहते हैं। पेशाब न रोकें: जब भी जरूरत लगे, तुरंत वॉशरूम जाएं।

जब भी जरूरत लगे, तुरंत वॉशरूम जाएं। सही तरीके से सफाई करें: हमेशा आगे से पीछे (front to back) की ओर सफाई करें, ताकि बैक्टीरिया फैलने का खतरा कम हो।

हमेशा आगे से पीछे (front to back) की ओर सफाई करें, ताकि बैक्टीरिया फैलने का खतरा कम हो। माइल्ड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें: ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचें, सादा पानी या डॉक्टर द्वारा सुझाए गए प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें।

ज्यादा केमिकल वाले प्रोडक्ट्स से बचें, सादा पानी या डॉक्टर द्वारा सुझाए गए प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करें। यौन संबंध बनाने के बाद पेशाब करें: इससे बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं।

इससे बैक्टीरिया बाहर निकल जाते हैं। ढीले और कॉटन के कपड़े पहनें: इससे नमी कम रहती है और बैक्टीरिया पनपने का खतरा घटता है।

इससे नमी कम रहती है और बैक्टीरिया पनपने का खतरा घटता है। बार-बार UTI हो तो डॉक्टर से सलाह लें: खुद से दवा लेने से बचें, सही जांच और इलाज जरूरी है।

अंत में, यह समझना जरूरी है कि UTI केवल साफ-सफाई से जुड़ी समस्या नहीं है, बल्कि शरीर की संरचना और जीवनशैली भी इसमें बड़ा रोल निभाते हैं। सही आदतें अपनाकर और समय पर इलाज लेकर इस समस्या से बचाव किया जा सकता है।