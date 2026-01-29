Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Frequent Urination: बार-बार पेशाब आना एक आम समस्या है। अक्सर इस समस्या को डायबिटीज से जोड़ा जाता है। क्योंकि, डायबिटीज रोगियों को बार-बार पेशाब आने की समस्या होती है। दरअसल, डायबिटीज में ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है और फिर किडनी इस शुगर को पेशाब के साथ बाहर निकालती है। यही वजह है कि डायबिटीज रोगियों को बार-बार पेशाब आता है। लेकिन, यह एक अकेला कारण नहीं है। डायबिटीज के अलावा भी कई ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। आइए, आकाश हेल्थकेयर की सीनियर कंसल्टेंट-एंडोक्रिनोलॉजी डॉ. मोनिका शर्मा से जानते हैं कि बार-बार पेशाब आने के पीछे कौन-से कारण जिम्मेदार हो सकते हैं?
डायबिटीज रोगी बार-बार पेशाब आने की शिकायत करते हैं। लेकिन, इसके अलावा भी कई कारण हैं जिनकी वजह से बार-बार पेशाब आ सकता है।
यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन (UTI) होने पर बार-बार पेशाब आ सकती है। यूटीआई की वजह से आपको पेशाब में जलन और दर्द का अनुभव भी हो सकता है।
अगर आपको बार-बार पेशाब आता है, तो इस संकेत को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। इन स्थितियों में डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें।
बार-बार पेशाब आने पर आप ब्लड शुगर टेस्ट और यूरिन टेस्ट जरूर कराएं। इससे आपको बार-बार पेशाब आने की समस्या के असल कारण का पता चल पाएगा।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
