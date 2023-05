रात को उठकर बार-बार जाना पड़ता है बाथरूम तो हो जाएं सावधान, इस गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत

Frequent urination at night: रात को बार-बार पेशाब आना कई बार किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है, जिसका जल्द से जल्द इलाज कराना बहुत जरूरी होता है। इस लेख में जानें ऐसी कौन सी बीमारियां हैं, जिनके कारण अक्सर रात तो बार-बार पेशाब आने की समस्याएं होती हैं।

Urination at night causes: बार-बार पेशाब आने की समस्या को आमतौर पर सामान्य समस्या ही समझा जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि रात के समय बार-बार पेशाब आने की समस्या ज्यादातर उन लोगों में होती है, जो शाम के समय ज्यादा पानी पीते हैं या फिर रात को कई बार उठ कर पानी पीते हैं। लेकिन कई बार यह किसी गंभीर बीमारी के कारण भी हो रहा होता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में इसे इग्नोर कर दिया जाता है। अगर आपको भी रात को बार-बार उठकर पेशाब जाने की आदत है, तो यह लेख आपके लिए है। इस लेख में हम आपको बताएंगे ऐसी कौन सी बीमारी हैं, जिनके कारण आपको रात के समय बार-बार पेशाब (Frequent urination at night) आने लगता है। साथ ही हम आपको इस समस्या के अन्य कारणों व उन्हें दूर करने के तरीकों के बारे में भी बताएगे। (Causes of frequent urination at night)

इन बीमारियों के कारण होती है ये समस्या

1. मूत्राशय में रुकावट

ब्लैडर ऑब्सट्रक्शन भी रात के समय बार-बार पेशाब आने का कारण बन सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मूत्राशय में रुकावट होने के कारण आप मूत्राशय को खाली नहीं कर पाती हैं और थोड़ी देर बाद आपको फिर से बाथरूम जाना पड़ता है।

2. मूत्र प्रणाली में संक्रमण

यूरीनरी ट्रैक्ट के किसी भी हिस्से में संक्रमण जैसे किडनी, ब्लैडर या यूरेथ्रा में इंफेक्शन होने के कारण भी बार-बार पेशाब आना या फिर रात के समय बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। ऐसी स्थिति का जल्द से जल्द इलाज कराना जरूरी होता है।

3. किडनी से जुड़ी समस्याएं

अगर आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर पा रही है, तो आपके सामान्य रूप से पेशाब करने की आदत भी बुरी तरह से प्रभावित हो सकती है। जिन लोगों को किडनी स्टोन या गुर्दों से जुड़ी कोई अन्य समस्या है, उनमें से कुछ लोगों को रात के समय बार-बार पेशाब आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

4. टाइप 2 डायबिटीज

मधुमेह को रोगियों में अक्सर रात के समय बार-बार पेशाब करने के लिए उठने की शिकायत देखी जाती है। हालांकि, यह भी नोट करने की बात है कि टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों को सिर्फ रात को ही नहीं बल्कि दिन के समय भी बार-बार पेशाब जाने की आवश्यकता पड़ती है।

5. हार्मोन व स्ट्रेस

हार्मोन में बदलाव होना या फिर स्ट्रेस ज्यादा बढ़ जाने के कारण भी बार-बार पेशाब आने की समस्या हो सकती है। कई बार हार्मोनल इंबेलेंस के कारण महिलाओं को रात के समय कई बार उठके बाथरूम जाना पड़ता है।

You may like to read

अन्य स्थितियां

हालांकि, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बीमारी के कारण ही ऐसा होता है। दरअसल, शाम के समय ज्यादा पानी पीना या फिर रात को बार-बार उठकर पानी पीने के कारण भी बार-बार पेशाब के लिए जाना पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाएं भी हैं, जिनके कारण रात के समय बार-बार पेशाब आने जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

कैसे करें बचाव

सबसे पहले रात को बार-बार पेशाब आने के कारण का पता लगाने के लिए उसकी डॉक्टर से जांच कराएं। अगर किसी दवा के कारण ऐसा हो रहा है, तो डॉक्टर से बात करके उस दवा में बदलाव करें। वहीं अगर किसी अन्य बीमारी के कारण रात को बार-बार पेशाब आने की समस्या हो रही है, तो उस बीमारी का इलाज करके या उसके लक्षणों को नियंत्रित करके इस समस्या को दूर किया जा सकता है।