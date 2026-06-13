आमतौर पर खाए जाने वाले कौन से फूड्स हैं, जो यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाते हैं? कैसे करें कंट्रोल

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Written By: Mukesh Sharma | Published : June 13, 2026 7:39 PM IST
आज के समय में लोगों के लिए यूरिक एसिड भी काफी गंभीर समस्या बनता जा रहा है, जिसे लोग कई बार सिर्फ सामान्य दर्द समझ लेते हैं। लेकिन धीरे-धीरे वही दर्द बढ़ता रहा है और प्रभावित जोड़ में तेज चुभन व दर्द होना लगता है। फिर हमें लगता है कि यह कोई आम दर्द नहीं है बल्कि गंभीर समस्या है और जब जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ है। यहां तक कि कुछ लोगों को तो इस बात की भी जानकारी नहीं है कि यूरिक एसिड आखिर बीमारी क्या है। फिर ऐसे में यह कैसे बताया जाए कि यूरिक एसिड क्या खाने से बढ़ता है। इस लेख में हम यही जानेंगे कि यूरिक एसिड क्या है और इसे लोग शुरुआत में इग्नोर क्यों कर देते हैं।
जोड़ों में चुभन जैसा दर्द होना कोई मामूली दर्द नहीं है बल्कि कई बार यूरिक एसिड का लक्षण होता है। यूरिक एसिड एक तरह का अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो हमारे शरीर में बनता है। अगर यह ज्यादा मात्रा में बनने लगता है या फिर किडनी इसी पर्याप्त मात्रा में शरीर से बाहर न निकाल पाए तो शरीर में यह ब्लड में जमा होने लगता है और जोड़ों में छोटी-छोटी नुकीली आकृति (क्रिस्टल) में बनने लगता है जिसके कारण जोड़ों में दर्द होने लगता है। लेकिन देखा जाता है कि लोग इसे शुरूआत में इग्नोर कर देते हैं, जिसके पीछे आमतौर पर निम्न वजह हैं।
अब आप समझ गए हैं कि यूरिक एसिड क्या है, तो आपको अब यह समझना चाहिए कि आखिर किन फूड्स का सेवन करने से यूरिक एसिड बढ़ता है और इनमें प्रमुख रूप से निम्न शामिल हो सकते हैं -
इसके अलावा कुछ प्रकार की दालें, पालक, हरी मटर और मशरूम जैसे कई ऐसे फूड्स हैं जो यूरिक एसिड को बढ़ा सकते हैं। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं कि अगर आप इन्हें खाएंगे तो आपको यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। अगर आपको पहले से ही यूरिक एसिड की समस्या है, तो आपको इन फूड्स का सेवन डॉक्टर की सलाह के अनुसार कम कर देना चाहिए।
डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल यूरिक एसिड की समस्या से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।