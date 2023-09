शराब की तरह ही आपके लिवर को डैमेज कर रहा ये फूड जिसे आप रोज खा रहे हैं, लिवर फेलियर से पहले ही बंद करें सेवन

Foods that can damage your liver: लिवर के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए भी सही डाइट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ प्रकार के फूड्स आपके लिवर को इस तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिस प्रकार से अल्कोहल पहुंचाता है।

Foods that are bad for liver: हम अक्सर बहुत सी ऐसी चीजें खा रहे होते हैं, जिनके बारे में हमें खुद ही बहुत कम जानकारी होती है, कि ये चीज हमारे स्वास्थ्य के लिए सही है या खराब। इसी प्रकार हम अक्सर हेल्दी समझ कर बहुत सी ऐसी चीजें खा रहे होते है, जो वास्तव में हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को नुकसान पहुंचा रही होती है। लिवर भी हमारा ऐसा ही अंग है, जिस पर डाइट का अच्छा या बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लिवर के सबसे ज्यादा डैमेज होने का खतरा शराब यानी अल्कोहल से होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत से ऐसे फूड्स हैं, जिनका सेवन अगर ज्यादा मात्रा में किया जाए तो ये लिवर को खराब कर सकते हैं। बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि हम अक्सर ऐसी चीजें खाते हैं, जिनका जरूरत से ज्यादा सेवन आपके लिवर को खराब कर सकता है। (overeating of these foods can damage your liver)

ये चीज पहुंचा रही लिवर को नुकसान

हम खाने में रोज कुछ न कुछ मीठा लेते ही हैं और यहां तक कि घर पर बने मीठे पकवान या मिठाइयां भी रिफाइंड शुगर से ही बनाई जाती हैं। चाय या दूध के साथ-साथ खाेन की चीजों जैसे हलवा, खीर व केक आदि बनाने के लिए भी रिफाइंड शुगर का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो आपके लिवर को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा सकती है इससे जुड़ी कई बीमारियां पैदा हो सकती हैं।

फैटी लिवर का खतरा

जो लोग ज्यादा मात्रा में रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें फैटी लिवर की समस्या हो सकती है। दरअसल, लिवर फैट बनाने के लिए फ्रुक्टोज नामक शुगर का इस्तेमाल करता है। ज्यादा मात्रा में रिफाइंड शुगर या फ्रुक्टोज होने के कारण लिवर ज्यादा मात्रा में फैट बनाने लगता है। ज्यादा फैट लिवर में जमा होने लगता है और इस कारण से लिवर डैमेज होने का खतरा काफी बढ़ जाता है।

TRENDING NOW

अल्कोहल की तरह हानिकारक शुगर

आपको भी अपने शुगर इनटेक को गंभीरता से लेना चाहिए। कई अध्ययनों में यह साबित हो चुका है कि शुगर लिवर को डैमेज करने में अल्कोहल से कम नहीं है। यहां तक कि यदि आपके शरीर का वजन सामान्य है और किसी प्रकार को क्रोनिक बीमारी नहीं है, फिर भी बहुत ज्यादा शुगर का सेवन आपके लिवर को डैमेज कर सकता है। इसलिए आप कितनी मात्रा में इसका सेवन कर रहे हैं, इसका ध्यान रखना जरूरी है।

लिवर के मरीज रखें खास ध्यान

हालांकि, जिन लोगों को पहले से ही लिवर से जुड़ी कोई बीमारी है, उन्हें अपने शुगर इनटेक का खास ध्यान रखने की जरूरत है। लिवर से जुड़ी किसी भी प्रकार का लक्षण महसूस होने पर डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है और सा ही आप कितना शुगर इनटेक कर सकते हैं, इस बारे में जानने के लिए भी अपने डॉक्टर या किसी अच्छे डाइटीशियन से संपर्क कर लेना चाहिए।

RECOMMENDED STORIES