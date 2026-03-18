किडनी की पथरी गलाने के लिए क्या खाना चाहिए? डॉक्टर ने खुद शेयर की फूड लिस्ट

किसी की किडनी में बनने वाला स्टोन साइज में छोटा है तो इसे कुछ दवाओं और सही खानपान के जरिए बिना किसी परेशानी के बाहर निकाला जा सकता है। आइए जानते हैं किडनी की पथरी गलाने के लिए क्या खाना चाहिए।

गलत खानपान के कारण किडनी की पथरी (kidney stones) एक आम समस्या बन चुकी है। द्वारका स्थित मैकक्योर हॉस्पिटल के कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. प्रतीक कुमार का कहना है कि किडनी की पथरी तब बनती है जब शरीर में कुछ मिनरल्स और नमक जमा होकर क्रिस्टल का रूप ले लेते हैं। जब किसी व्यक्ति को किडनी की पथरी होती है तो इसे ऑपरेशन के जरिए ही बाहर निकाला जाता है।

लेकिन किसी की किडनी में बनने वाला स्टोन साइज में छोटा है तो इसे कुछ दवाओं और सही खानपान के जरिए बिना किसी परेशानी के बाहर निकाला जा सकता है। हमारे साथ खास बातचीत में डॉ. प्रतीक कुमार बता रहे हैं किडनी की पथरी को बाहर निकालने के लिए क्या-क्या खाना (Kidney ki Pathri Galane ke Liye Kya Khana Chaiye) चाहिए।

किडनी की पथरी को गलाने के लिए कितना पानी पीना चाहिए?

डॉक्टर बताते हैं कि किडनी की पथरी को गलाने के लिए सबसे पहले पानी पीना बहुत जरूरी होता है। दिनभर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीने से यूरिन पतला रहता है और किडनी में जमा छोटे क्रिस्टल बाहर निकलने में मदद मिलती है। पानी के अलावा नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ भी फायदेमंद होते हैं। जिन लोगों को किडनी में छोटी पथरी होती है, उन्हें पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए।

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किडनी की पथरी को गलाने के लिए क्या खाना चाहिए

नींबू पानी- किडनी की पथरी को गलाने के लिए नींबू पानी सबसे फायदेमंद होता है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है, जो किडनी में बनने वाले कैल्शियम स्टोन को बनने से रोकने में मदद करता है। रोजाना एक या दो गिलास नींबू पानी पीने से किडनी साफ रखने में मदद मिलती है और पथरी के छोटे टुकड़े धीरे-धीरे घुलने लगते हैं। नारियल पानी- नारियल पानी को किडनी के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। नारियल पानी में मौजूद पोषक तत्व शरीर को हाइड्रेट रखते हैं और पेशाब की मात्रा बढ़ाते हैं। रोजाना नारियल पानी पीने से किडनी में जमा विभिन्न प्रकार के मिनरल्स धीरे-धीरे बाहर निकलने लगते हैं। इससे किडनी में बनी हुई पथरी धीरे- धीरे बाहर निकलने लगती है। इससे किडनी की पथरी से राहत मिलती है। फल और सब्जियां- किडनी की पथरी को जल्दी गलाने के लिए ताजे फल और हरी सब्जियों का सेवन बढ़ाना चाहिए। खासतौर पर तरबूज, खीरा, संतरा और मौसंबी जैसे पानी से भरपूर फल किडनी को साफ रखने में मदद करते हैं। इनमें मौजूद विटामिन और मिनरल्स शरीर हाइड्रेट करते हैं और पेशाब की मात्रा को बढ़ाते हैं। इससे किडनी में बनी हुई पथरी धीरे- धीरे गलने लगती है। अगर सही मात्रा में फल और सब्जियां खाई जाए तो इससे किडनी में पथरी बनने की परेशानी होती ही नहीं है। सेब का सिरका- पिछले कुछ सालों में सेब का सिरका पीने का ट्रेंड देखा जा रहा है। सेब के सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है, जो पथरी को छोटे-छोटे कणों में तोड़ने में मदद कर सकता है। एक गिलास पानी में एक से दो चम्मच सेब का सिरका मिलाकर पीने से किडनी की पथरी की समस्या में राहत मिल सकती है। हालांकि किडनी की पथरी की समस्या में सेब का सिरका एक सीमित मात्रा में ही पीना चाहिए। अनार- किडनी की पथरी को गलाने के लिए अनार के दाने खाने चाहिए। अनार के दानों में पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट करके किडनी की पथरी को गलाते हैं। अनार हल्का डाययूरेटिक (मूत्र बढ़ाने वाला) प्रभाव देता है। इससे पेशाब का प्रवाह बेहतर होता है और छोटे-छोटे क्रिस्टल या पथरी बनने वाले तत्व शरीर से बाहर निकलने में मदद मिल सकती है।

Highlights

गलत लाइफस्टाइल के कारण किडनी की पथरी की परेशानी हो रही है।

किडनी की पथरी गलाने के लिए सही खानपान जरूरी होता है।

किडनी की पथरी में 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।