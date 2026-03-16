सिर्फ एक हफ्ते तक अपनाएं ये 5 हेल्दी आदतें, किडनी में दिखने लगेंगे ये जबरदस्त बदलाव

अगर रोजाना हेल्दी आदतों को अपनाया जाए तो आप हमेशा स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रह सकते हैं। इन्हें फॉलो करना भी बहुत आसान है।

Healthy Habits to Stay Fit and Healthy: हर व्यक्ति स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रहना चाहता है, लेकिन आजकल की खराब जीवनशैली और अस्वस्थ खान-पान की वजह से कई तरह की बीमारियां व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लेती हैं। इसका असर किडनी की सेहत पर भी पड़ता है, जब कोई अनहेल्दी खाता-पीता है, तो इससे किडनी की सेहत बिगड़ने लगती है। ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर रोजाना हेल्दी आदतों को अपनाया जाए तो किडनी समेत पूरे शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। आप सिर्फ एक हफ्ते यानी 7 दिन तक हेल्दी आदतें अपनाकर भी किडनी की सेहत में सुधार कर सकते हैं। ये 5 हेल्दी आदतें आपकी किडनी को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। आइए, नारायणा हॉस्पिटल, जयपुर के सीनियर कंसल्टेंट-नेफ्रोलॉजी डॉ. कमल कासवान (Dr. Kamal Kaswan, Sr. Consultant - Nephrology, Narayana Hospital, Jaipur) से जानते हैं एक हफ्ते तक हेल्दी आदतें अपनाने से क्या होता ?

1. रोजाना पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पिएं

कई लोग पूरे दिनभर में पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन नहीं करते हैं। किडनी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएंगे, तो इससे किडनी को खून फिल्टर करने में आसानी होगी। एक हफ्ते तक रोजाना सही मात्रा में पानी पीने से यूरिन का रंग हल्का दिखाई देने लगेगा। खासकर, अगर आपके पेशाब का रंग गहरा पीला आता है तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में पानी की कमी है। इसे डिहाइड्रेशन का संकेत माना जाता है। पर्याप्त पानी पीने से शरीर से सारे अपशिष्ट पदार्थ भी आसानी से बाहर निकल जाएंगे। इससे किडनी पर पड़ने वाला दबाव भी कम होगा।

2. नमक का सेवन कम मात्रा में करें

ज्यादा नमक किडनी और हार्ट हेल्थ को प्रभावित कर सकता है। आजकल ज्यादातर लोग मसालेदार खाना पसंद करते हैं, जिससे किडनी से जुड़ी समस्याओं का जोखिम बढ़ जाता है। अगर आप एक हफ्ते तक खाने में नमक की मात्रा कम कर देंगे, तो इससे सेहत में काफी असर देखने को मिलेगा। इससे धीरे-धीरे ब्लड प्रेशर कम होने लगता है और पैरों की सूजन भी कम हो जाती है। जब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है, तो किडनी की सेहत में खुद ही सुधार होने लगता है।

3. प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन बंद कर दें

प्रोसेस्ड फूड्स सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं। पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड में नमक, प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स होते हैं, जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आप 7 दिनों तक प्रोसेस्ड फूड्स का सेवन पूरी तरह बंद कर दें और सिर्फ घर का बना ताजा खाना खाएं, तो आपको शरीर काफी हल्का महसूस होने लगेगा। इससे पाचन क्रिया में सुधार होगा और गैस-ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। इससे किडनी की सेहत बेहतर होती है और किडनी में मौजूद सभी टॉक्सिंस आसानी से बाहर निकल जाते हैं।

4. रेगुलर एक्सरसाइज करें

स्वस्थ रहने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट्स भी रोजाना एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं। रोजाना 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। जब रक्त प्रवाह सही होता है तो किडनी में भी खून का प्रवाह सही बना रहेगा और इससे आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे। एक्सरसाइज करने से रात को नींद भी अच्छी आती है। फिजिकल एक्टिविटी से शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होता है।

5. रोज 7 से 8 घंटे की नींद लें

स्वस्थ रहने के लिए आपको रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अगर आप रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद लेंगे, तो इससे हार्मोन बैलेंस बेहतर रहेगा। अगर आप एक हफ्ते तक रोजाना पर्याप्त नींद लेंगे, तो इससे सुबह उठने पर ताजगी महसूस होगी और दिनभर थकान भी कम महसूस होगी।

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Highlights:

स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है।

हेल्दी रहने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज जरूर करें।

रोजाना 7 घंटे की नींद जरूर लें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।