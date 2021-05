first thing to do after recover from covid : बीते कुछ दिनों से रोजाना कोरोना के 4 लाख नए मामले सामने आ रहे हैं लेकिन रोजाना हजारों की तादात में लोग कोरोना को हराकर ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि चुनौतियां वहीं कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखें और खुद को फिर से संक्रमित होने से कैसे रोका जाए। कोरोना से ठीक हुए रोगियों को कोरोना की दूसरी लहर में और ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। एक्सपर्ट भी इसी बात को दोहरा रहे हैं कि कोरोना से उबर चुके लोगों को सेफ रहने के लिए पहले की तुलना में ज्यादा सावधानियां बरतनी होंगी। इन्हीं सावधानियों की शुरुआत होती है आपके बाथरूम से। जी हां, कोरोना से ठीक होने के बाद आपको बाथरूम में जाकर सबसे पहले ये काम करना चाहिए। एक्सपर्ट ने भी इस काम को कोरोना को फिर से रोकने में 100 फीसदी कारगर बताया है। आइए जानते हैं कौन सा है ये काम।

बाथरूम में जाकर करें ये काम

देश में जिस तरीके से कोरोनावायरस फैल रहा है उसे देखते हुए खुद को सेफ रखना बहुत जरूरी हो गया है। ऐसे में उन लोगों के लिए मुश्किल की घड़ी है, जो हाल ही में कोरोना से ठीक हुए हैं। कोरोना से एक बार संक्रमित होने के बाद व्यक्ति के दोबारा संक्रमित होने का खतरा भी बढ़ा है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को संक्रमण से ठीक हो जाने के बाद भी बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। इन्हीं सावधानियों में से एक है बाथरूम जाकर अपने टूथब्रश को कूड़े में डालना। आपको भले ही ये थोड़ा अजीब लग रहा होगा लेकिन ये एक छोटा सा काम कोरोना को फैलने से रोकने में बहुत कारगर है।

कोरोना रोगी को कितने दिन बाद बदलना चाहिए टूथब्रश?

एक्सपर्ट मानते हैं कि जो व्यक्ति हाल-फिलहाल में कोरोना से ठीक हुआ है उसे सिर्फ नया टूथब्रश ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे व्यक्ति के दोबारा संक्रमित होने का खतरा कम हो जाता है साथ ही घर के दूसरे सदस्यों को भी संक्रमण से बचाया जा सकता है क्योंकि ज्यादातर घरों में टूथब्रश एक ही जगह पर होते हैं और घर के लोग एक ही वॉशरूम यूज करते हैं। इसके अलावा आपको सर्दी , खांसी और फ्लू से ठीक होने वाले लोगों को टूथब्रश बदलने से फायदा होता है। अगर आपको कोरोना है तो लक्षण दिखने के 20 दिन बाद अपना टूथब्रश और टंग क्लीनर जरूर बदल लें।

​ओरल हाइजीन का रखें खास ख्याल

एक्सपर्ट का मानना है कि टूथब्रश को ज्यादा दिन तक यूज करने से उसपर बैक्टीरिया जम जाते हैं, जो किसी भी व्यक्ति को ऊपरी श्वसन पथ के संक्रमण का शिकार बना सकते हैं। इसे बचने के लिए लोग गार्गल करते हैं, जो मुंह में वायरस को कम करने में मदद करता है। अर आपके पास माउथवॉश नहीं है तो आप गुनगुने पानी से कुल्ला करें। आप ओरल हाइजीन बनाए रखने के लिए दिन में दो बार ब्रश जरूर करें।

​विज्ञान भी मानता है 100 फीसदी सही है ये बात

कोरोना से ठीक होने के बाद मुंह की सफाई, टूथब्रश को बदलना और जीभ की सफाई बहुत जरूरी है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के छींकने, खांसने या चिल्लाने के दौरान मुंह से निकलने वाली बूंदों के माध्यम से फैलता है। अगर आपका मुंह का स्वास्थ्य सही होगा तो वायरस फैलने का खतरा उतना ही कम होगा।