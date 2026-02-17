आज है साल का पहला सूर्य ग्रहण, जानिए कैसे आंखों को नुकसान पहुंचाती हैं सोलर एक्लिप्स

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
First Surya Grahan in 2026 : आज यानि 17 फरवरी को साल 2026 का पहला (Surya grahan 2026 february time date) सूर्यग्रहण लगने जा रहा है। भारतीय समस्यानुसार सूर्य ग्रहण का समय दोपहर 3 बजकर 26 मिनट से शुरू (Surya grahan 2026 february time) होगा, जो शाम के 5 बजकर 42 मिनट पर चरम पर (surya grahan 2026 sutak time) होगा। वहीं, रात को 7 बजकर 57 मिनट पर सूर्य ग्रहण समाप्त होगा। बता दें कि सूर्य ग्रहण एक बेहद खास खगोलीय नजारा होता है, जिसे देखने के लिए कई लोग उत्सुक होते हैं। सूर्य ग्रहण के दौरान चंद्रमा सूर्य को पूरी तरह ढक नहीं पाता है और आसमान में आग के छल्ले जैसा अनोखा नजारा दिखाई देता है, इसलिए इसे ‘रिंग ऑफ फायर’ भी कहा जाता है। इस नजारे को देखने के लिए दुनियाभर के लोग काफी उत्साहित रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सूर्य ग्रहण को डायरेक्ट नहीं देखा जाता है। जी हां, हमारे बड़े-बुजुर्ग सूर्य ग्रहण को डायरेक्ट देखने से मना करते हैं। मेरे पापा सूर्य ग्रहण को एक्स-रे की फिल्म से देखने के लिए कहते थे। वहीं, कुछ लोग सूर्य ग्रहण को पानी में देखते हैं, लेकिन डायरेक्ट नहीं देखते हैं। कई लोगों को यह एक मिथ्य लग सकत है। लेकिन असल में साइंस भी इस बात को मानती है कि सूर्य ग्रहण को अगर आप नग्न आंखों से देखते हैं, तो इससे आपकी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है।
Journal of Research in Environmental Science and Toxicology के अनुसार, सोलर एक्लिप्स एक दिलचस्प और दुर्लभ खगोलिय घटना है, जो आपको बेहद ही सुंदर और हैरान करने वाली लग सकती है। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह पर्यावरण और हमारे सेहत दोनों पर ही बुरा असर डाल सकती है।
दरअसल, तापमान में अचानक गिरावट और हवा के पैटर्न में बदलाव के कारण पौधों और जानवरों के व्यवहार पर असर डालती है। वहीं, प्रेग्नेंट महिलाओं को सोलर एक्लिप्स के दौरान अपनी आंखों को बचाना चाहिए। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सूरज को देखते हैं, तो इससे आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। यह अंधापन का कारण भी बन सकता है। हालांकि, सोलर एक्लिप्स से प्रेग्नेंट महिलाओं या उनके होने वाले बच्चों की सेहत पर किसी तरह का बुरा असर नहीं डालती है। लेकिन फिर भी ग्रहण के दौरान सुरक्षित रहना और जरूरी सावधानी बरतना जरूरी है।
अगर आप सूर्य ग्रहण के दौरान खुली आंखों से सूरज को देखते हैं, तो इससे आंखें खराब हो सकती हैं। दरअसल, ग्रहण के दौरान सूर्य की तेज किरणें और अल्ट्रावायलेट किरणें आंखों की रेटिना को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इस किरणों की वजह से रेटिना की कोशिकाएं जल सकती हैं, जिससे आंखें धुंधली या फिर आंधों में धब्बा सा हो सकता है। इसलिए कोशिश करेंं कि खुली आंखों से इस दौरान सूरज को न देखें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information