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पहली माहवारी: किसी को डर लगा, किसी को शर्म- 4 लड़कियों के अनकहे अनुभव

पीरियड का पहला अनुभव हर लड़की के लिए अलग-अलग हो सकता है। कुछ लड़कियां डर जाती है, किसी को बताने में शर्म आती है, तो किसी को इसके बारे में जानकारी होती है। आइए, जानते हैं लड़कियों के पहले पीरियड का अनुभव-

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Written By: Anju Rawat | Published : May 28, 2026 9:39 AM IST

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first period (image-AI)

First Period Experience: क्या आपको वो दिन याद है, जब आपको पहली बार पीरियड हुआ था? स्वाभाविक है याद होगा ही, हर लड़की के लिए ये दिन होता भी बेहद खास है। क्योंकि पीरियड शुरू होने का मतलब है कि लड़की अब एक नए शारीरिक और मानसिक पड़ाव में प्रवेश कर चुकी है। वह विकास के अगले चरण में पहुंच गई है, इसे परिपक्वता की निशानी भी मानी जाती है। लेकिन, हैरानी की बात ये है कि जब एक लड़की को पहली बार पीरियड आता है, तो उसे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होता है। लड़की पीरियड के दौरान होने वाली ब्लीडिंग को कोई बीमारी या चोट समझ लेती है। कोई पीरियड के खून को देखकर डर जाती है, तो कोई शर्म की वजह से किसी से कुछ पूछ ही नहीं पाती है। जब हमने कुछ लड़कियों से उनके पहले पीरियड का अनुभव पूछा, तो उनका कहना था कि वे पहली बार पीरियड ब्लड को देखकर काफी घबरा गई थी और घर पर भी नहीं बता पा रही थी। आइए, Menstrual Hygiene Day (हर साल 28 मई को मनाया जाता है) के मौके पर जानते हैं इनकी पहली माहवारी का अनुभव...

पहला पीरियड काफी डरावना था: काजल नामा

27 वर्षीय काजल नामा बताती हैं, "मुझे पहली बार पीरियड्स तब आए, जब मैं 9वीं कक्षा में थी। उस समय, मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब पहली बार पीरियड का खून निकला, तो मैं काफी नर्वस हो गई थी। मुझे लगा कि मेरे शरीर में कोई बीमारी हो गई है। मैं काफी डर गई थी और मुझे लगा कि अब मेरी मम्मी मुझे डाटेगी। लेकिन, जब मैंने अपनी मम्मी को इसके बारे में बताया तो उन्होंने मुझे समझाया कि ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक उम्र के बाद हर लड़की को पीरियड्स आते हैं। इसलिए यह नॉर्मल है और इससे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन, मुझे लगता है कि मम्मी को पीरियड्स के बारे में मुझे पहले से ही बता देना चाहिए था, ताकि मैं डरती नहीं और मैं पहले से ही इसके बारे में अवेयर रहती। फिर जब मैं 10वीं कक्षा में पहुंची, तो स्कूल में भी इसके बारे में एक वीडियो के जरिए बताया गया था।"

वह आगे बताती हैं कि जब पहली बार पीरियड हुआ तो मुझे उठने-बैठने में काफी मुश्किल हुई। मेरा पेट दर्द इतना ज्यादा था कि मैं 2 दिन तक स्कूल भी नहीं जा पाई। मुझे काफी चिड़चिड़ापन महसूस होता था। यानी मेरे पहले पीरियड का अनुभव बिल्कुल भी अच्छा नहीं था।

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मम्मी को भी नहीं बता पाई की पीरियड हुआ है: आशा रावत

25 वर्षीय आशा रावत बताती हैं, "जब मैं 15 साल की थी, तो मुझे पहला पीरियड आया था और मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। पहली बार पीरियड आए, तो मैं काफी घबरा गई थी कि ये क्या हो गया है और अब मैं इसे कैसे मैनेज करूं। मुझे पेरेंट्स से डिस्कस करने में भी काफी शर्म आती थी। इसलिए मैं घर पर भी नहीं बता पाई, सिर्फ अपने दोस्तों से डिस्कस किया तो उन्होंने मुझे इसके बारे में अवेयर किया। हमें स्कूल में भी इसके बारे में कभी नहीं बताया गया। मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, इसलिए मेरे लिए पहले पीरियड का अनुभव काफी डरावना था।"

आशा आगे बताती हैं कि अब तो खराब खान-पान और हार्मोनल असंतुलन की वजह से पीरियड्स कम उम्र में ही शुरू होने लगे हैं। इसलिए हर मां को अपनी बेटी को पीरियड्स के बारे में पहले से ही जागरूक कर देना चाहिए। मैं पहले पीरियड्स पर काफी डर गई थी, इसलिए मैं चाहती हूं कि हर लड़की को पीरियड्स शुरू होने से पहले ही इसके बारे में पता होना चाहिए।

पहला पीरियड काफी दर्दनाक था: रितिका ध्यानी

33 वर्षीय रितीका ध्यानी बताती हैं, "मुझे 14 साल की उम्र में पहला पीरियड आया था। मुझे पीरियड के बारे में पहले से जानकारी तो थी, लेकिन जब मुझे हुआ तो मैं समझ ही नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब पहला पीरियड आया, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई चोट लग गई है, जिसकी वजह से खून बह रहा है। मैं खून को देखकर काफी घबरा गई थी। पहले पीरियड का अनुभव काफी दर्दनाक रहा है, मुझे पेट और पैरों में काफी तेज दर्द हुआ था।"

रितीका आगे बताती हैं कि हमें स्कूल में भी खुलकर पीरियड्स के बारे में कभी नहीं बताया गया। इसलिए मेरा मानना है कि लड़कियों को 10 साल की उम्र से ही पीरियड्स के बारे में बताना शुरू कर देना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि पीरियड्स क्या होते हैं और इसकी वजह से पेट दर्द या क्रैम्प्स होना एकदम नॉर्मल है, ताकि कोई भी लड़की पहला पीरियड होने पर घबराएं नहीं और इसे कोई बीमारी न समझें।

Disclaimer: पहले पीरियड का अनुभव हर लड़की का अलग-अलग हो सकता है। जब पहला पीरियड आता है, तो किसी को इसके बारे में जानकारी होती है, तो किसी को पीरियड्स के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। लेकिन, आजकल लड़कियों को कम उम्र में पीरियड्स शुरू हो रहे हैं, इसलिए उन्हें इसके बारे में पहले से ही पता होना बहुत जरूरी है। अगर उन्हें पीरियड्स के बारे में पहले से पता होगा, तो वे अपने पहले पीरियड वाले दिन डरेंगी या घबराएंगी नहीं। 

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अंजू रावत

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More