हिंदी फिल्मों के निर्माता विजय गलानी का ब्लड कैंसर से लंदन में निधन, जानें इस घातक कैंसर के शुरुआती लक्षण

Vijay Galani Death News: हिंदी फिल्मों के निर्माता विजय गलानी (Vijay Galani) का लंदन में बुधवार को निधन हो गया। खबरों के अनुसार, विजय पिछले कुछ महीनों से लंदन में रहकर अपना इलाज करवा रहे थे। उन्हें ब्लड कैंसर (Blood Cancer) था। विजय गलानी ने एक्टर सलमान खान की 2010 में आई फिल्म 'वीर' को प्रोड्यूस किया था। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म सूर्यवंशी, अजनबी, अचानक, द पावर जैसी कई हिंदी फिल्मों का निर्माण भी किया था।

Deeply Heartbreaking and Saddening news of our beloved IFTPC director and Indian Film Producer Vijay Galani passing away...You always inspired and motivated us...Will dearly miss you ..RIP 🙏 Heartfelt condolences to the family and friends pic.twitter.com/KWQU41fMhs — INDIAN FILM TV PRODUCERS COUNCIL (@IftpcM) December 30, 2021