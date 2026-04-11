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फेफड़ों का कैंसर होने पर दिखाई देते हैं ये 15 लक्षण, भूलकर भी न करें अनदेखी

Lung Cancer ke Lakshan: फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर बीमारी है। इसके लक्षणों की अनदेखी बिल्कुल न करें, वरना यह जानलेवा भी हो सकता है।

फेफड़ों का कैंसर होने पर दिखाई देते हैं ये 15 लक्षण, भूलकर भी न करें अनदेखी
lung cancer
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Neetu Jain

Written by Anju Rawat |Published : April 11, 2026 2:18 PM IST

lung Cancer ke Lakshan: कैंसर शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकते हैं, इसमें फेफड़े भी शामिल हैं। फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। जब फेफड़ों में कोशिकाएं असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, तो फेफड़ों में ट्यूमर बनता है जो कैंसर का रूप लेता है। फेफड़ों का कैंसर व्यक्ति के रोजमर्रा के कार्यों को बाधित कर सकता है। अगर फेफड़ों के कैंसर का समय पर इलाज न कराया जाए तो यह शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल सकता है। धूम्रपान और सेकेंड-हैंड स्मोकिंग को फेफड़ों के कैंसर के सबसे आम कारण माने जाते हैं। आइए, PSRI हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट- पल्मोनोलॉजी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन की डॉ. नीतू जैन (Dr Neetu Jain Senior consultant pulmonology critical care and sleep medicine PSRI hospital) से जानते हैं फेफड़ों के कैंसर के लक्षण-

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फेफड़ों के कैंसर के लक्षण क्या हैं?

संख्यालक्षणविस्तार
1.सांस फूलनाफेफड़ों का कैंसर होने पर सांस फूल सकती है। इसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में भी मुश्किल हो सकती है।
2.लगातार खांसी होनाकैंसर होने पर लंबे समय तक खांसी हो सकती है। समय के साथ खांसी बदतर हो सकती है।
3.खांसी में खून आनाअगर खांसते समय बगलम के साथ खून आ रहा है, तो संकेत की अनदेखी न करें।
4.घरघराहट आवाज आनासांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आ सकती है। घरघराहट की आवाज महसूस हो सकती है।
5.सीने में दर्द होनाछाती और सीने में दर्द हो सकती है। खांसने और हंसने के दौरान सीने में दर्द होने पर डॉक्टर से जरूर मिलें।
6.भूख कम लगनाइसकी वजह से रोगी की भूख कम हो सकती है और खाने की इच्छा नहीं होती है।
7.आवाज में भारीपनइसकी वजह से आवाज में भारीपन आ सकता है। आवाज बदली-बदली सी लग सकती है।
8.थकान महसूस होनापर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है।
9.बार-बार संक्रमण होनायह निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसे संक्रमणों का कारण बन सकता है।
10.वजन कम होनाअगर लगातार बिना वजह के वजन कम हो रहा है तो फेफड़ों के कैंसर का संकेत हो सकता है।
11.ऊपरी हिस्से में सूजनकैंसर की वजह से गर्दन, चेहरे और बांहों पर सूजन हो सकती है।
12.निगलने में मुश्किल होनाइसकी वजह से आपको निगलने में मुश्किल हो सकती है।
13.शरीर में दर्दरीढ़, कूल्हों और पसलियों में दर्द महसूस हो सकता है।
14.सिरदर्द होनाट्यूमर की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, जिससे सिरदर्द की समस्या हो सकती है।
15.पाचन संबंधी समस्याएंरोगी को कब्ज, अपच और गैस जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। अगर सांस लेने में तकलीफ होने के साथ ही, पाचन से जुड़ी समस्याएं भी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

Highlights:

  • फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी हो सकती है।
  • फेफड़ों के कैंसर का समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी होता है।
  • लंग कैंसर के लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs

क्या फेफड़ों का कैंसर ठीक हो सकता है?

अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए तो इलाज संभव है।

फेफड़ों के कैंसर के लक्षण क्या हैं?

लगातार खांसी, खून वाली खांसी, सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ और अचानक वजन कम होना इसके आम लक्षण हैं।

फेफड़ों का कैंसर क्या होता है?

यह एक गंभीर बीमारी है, जिसमें फेफड़ों की कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से बढ़कर ट्यूमर बनाती हैं।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More