फेफड़ों का कैंसर होने पर दिखाई देते हैं ये 15 लक्षण, भूलकर भी न करें अनदेखी

Lung Cancer ke Lakshan: फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर बीमारी है। इसके लक्षणों की अनदेखी बिल्कुल न करें, वरना यह जानलेवा भी हो सकता है।

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lung Cancer ke Lakshan: कैंसर शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकते हैं, इसमें फेफड़े भी शामिल हैं। फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी है। जब फेफड़ों में कोशिकाएं असामान्य और अनियंत्रित रूप से बढ़ती हैं, तो फेफड़ों में ट्यूमर बनता है जो कैंसर का रूप लेता है। फेफड़ों का कैंसर व्यक्ति के रोजमर्रा के कार्यों को बाधित कर सकता है। अगर फेफड़ों के कैंसर का समय पर इलाज न कराया जाए तो यह शरीर के अन्य हिस्सों तक फैल सकता है। धूम्रपान और सेकेंड-हैंड स्मोकिंग को फेफड़ों के कैंसर के सबसे आम कारण माने जाते हैं। आइए, PSRI हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट- पल्मोनोलॉजी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन की डॉ. नीतू जैन (Dr Neetu Jain Senior consultant pulmonology critical care and sleep medicine PSRI hospital) से जानते हैं फेफड़ों के कैंसर के लक्षण-

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फेफड़ों के कैंसर के लक्षण क्या हैं?

संख्या लक्षण विस्तार 1. सांस फूलना फेफड़ों का कैंसर होने पर सांस फूल सकती है। इसकी वजह से व्यक्ति को सांस लेने में भी मुश्किल हो सकती है। 2. लगातार खांसी होना कैंसर होने पर लंबे समय तक खांसी हो सकती है। समय के साथ खांसी बदतर हो सकती है। 3. खांसी में खून आना अगर खांसते समय बगलम के साथ खून आ रहा है, तो संकेत की अनदेखी न करें। 4. घरघराहट आवाज आना सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आ सकती है। घरघराहट की आवाज महसूस हो सकती है। 5. सीने में दर्द होना छाती और सीने में दर्द हो सकती है। खांसने और हंसने के दौरान सीने में दर्द होने पर डॉक्टर से जरूर मिलें। 6. भूख कम लगना इसकी वजह से रोगी की भूख कम हो सकती है और खाने की इच्छा नहीं होती है। 7. आवाज में भारीपन इसकी वजह से आवाज में भारीपन आ सकता है। आवाज बदली-बदली सी लग सकती है। 8. थकान महसूस होना पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। 9. बार-बार संक्रमण होना यह निमोनिया और ब्रोंकाइटिस जैसे संक्रमणों का कारण बन सकता है। 10. वजन कम होना अगर लगातार बिना वजह के वजन कम हो रहा है तो फेफड़ों के कैंसर का संकेत हो सकता है। 11. ऊपरी हिस्से में सूजन कैंसर की वजह से गर्दन, चेहरे और बांहों पर सूजन हो सकती है। 12. निगलने में मुश्किल होना इसकी वजह से आपको निगलने में मुश्किल हो सकती है। 13. शरीर में दर्द रीढ़, कूल्हों और पसलियों में दर्द महसूस हो सकता है। 14. सिरदर्द होना ट्यूमर की वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है, जिससे सिरदर्द की समस्या हो सकती है। 15. पाचन संबंधी समस्याएं रोगी को कब्ज, अपच और गैस जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। अगर सांस लेने में तकलीफ होने के साथ ही, पाचन से जुड़ी समस्याएं भी महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।

Highlights:

फेफड़ों का कैंसर एक गंभीर और जानलेवा बीमारी हो सकती है।

फेफड़ों के कैंसर का समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी होता है।

लंग कैंसर के लक्षणों को बिल्कुल नजरअंदाज न करें।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।