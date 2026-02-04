सर्दियों में कंबल में भी पैर गर्म न होना कहीं हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत तो नहीं? अधिकतर लोग इग्नोर कर रहे ये लक्षण

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Rajai me Per Garam Hona: सर्दियों के मौसम में साथ पैर ठंडे रहते है ना। आपको ये मामूली लगता होगा लेकिन नहीं ये मामूली नहीं है। हां, सर्दियों में ठंड लगना आम बात है, लेकिन अगर मोटी रजाई, मोज़े और हीटर के इस्तेमाल के बावजूद भी आपके पैर बर्फ जैसे ठंडे रहते हैं, तो यह मौसम का असर नहीं, बल्कि शरीर की किसी कमी का संकेत हो सकता है हम में से अधिकतर लोग अक्सर इसे नज़रअंदाज़ कर देते हैं, जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि लगातार ठंडे पैर शरीर के अंदर चल रही गंभीर समस्याओं का संकेत हो सकते हैं। खासकर दिल और रक्त संचार से जुड़ी दिक्कतें। अगर समय रहते इन परेशानियों को न समझा जाए, तो हार्ट पर सीधा असर पड़ सकता है। इसलिए इस लक्षण को हल्के में लेना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। कैसे आइए हम आपको बताते हैं।
विशेषज्ञ कहते हैं कि पैरों का लगातार ठंडा रहना कई बार इस बात का संकेत हो सकता है कि शरीर के निचले हिस्सों तक रक्त सही तरह से नहीं पहुँच पा रहा है। असल में जब धमनिया संकरी हो जाती हैं या रक्त प्रवाह धीमा पड़ता है, तो सबसे पहले हाथ-पैर ठंडे पड़ते हैं। हालांकि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहे तो दिल पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है, जिससे हार्ट डिज़ीज़ होने का खतरा कई गुना बढ़ सकता है।
जैसा कि आप जानते हैं कि दिल का काम शरीर के हर हिस्से में रक्त को पहुंचना है। ऐसे में जब दिल कमजोर होता है तो वह शरीर के हर हिस्से तक पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता। ऐसे में अक्सर पैर ठंडे, सुन्न या नीले पड़ने लगते हैं। कई बार यह हार्ट फेलियर का शुरुआती लक्षण के रूप में भी जाना जाता है, जिसे आपको इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे में आप समय रहते सही जांच कराएं और स्थिति को नियंत्रित करें।
जब शरीर में खून की कमी होती है तो भी हाथ पैर अक्सर ठंडे रहते हैं। वहीं थायरॉइड की कमी (हाइपोथायरॉइडिज़्म) में भी शरीर का तापमान संतुलन रहता है। इसका असर सबसे पहले पैरों और हाथों पर दिखता है। ऐसे में लगातार ठंडे पैर, थकान और कमजोरी, ये सभी लक्षण हार्ट हेल्थ को प्रभावित करते हैं और संकेत देते हैं कि आपको सतर्क हो जाना चाहिए।
आप शायद जानते हो कि डायबिटीज़ में नसों को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में अक्सर इस स्थिति में पैरों में ठंडापन, झनझनाहट या सुन्नपन महसूस होता है। यह समस्या आगे चलकर ब्लड फ्लो और दिल की सेहत दोनों पर बुरा असर डाल सकती है। ऐसे में आपको सही उपचार अपनाने की सलाह दी जाती हैं।
अगर आपके पैर अक्सर बहुत ठंडे रहते हैं, तो हमेशा अपने पैसे में मोटी जुराबें पहने। संतुलित आहार का सेवन करें, रोजाना हल्की एक्सरसाइज़ करें और संकेत आपको थोड़े से भी गंभीर लगे तो डॉक्टर से जांच कराएँ। याद रखें, समय पर समझदारी ही दिल को सुरक्षित रख सकती है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
