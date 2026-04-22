गर्मी में ज्यादा थकान और कमजोरी क्यों महसूस होती है? जानें कारण और बचाव के लिए क्या करें

गर्मियों में थकान और कमजोरी होना बेहद आम है, ऐसा शरीर में डिहाइड्रेशन की वजह से होता है। इस स्थिति की अनदेखी न करें।

fatigue in summer

गर्मी के मौसम में ज्यादातर लोग घर-ऑफिस में पंखा, कूलर और एसी रहते हैं, इसलिए ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होती है। लेकिन, जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं, शरीर एकदम से डिहाइड्रेट हो जाता है और थकान-कमजोरी जैसा महसूस होने लगता है। क्या आपको भी गर्मी के मौसम में अक्सर ही थकान बनी रहती है? क्या आपको कमजोरी और आलस महूसस होता है? अगर हां, तो ये डिहाइड्रेशन का संकेत हो सकते हैं। गर्मी में थकान और कमजोरी महसूस होने का मतलब है कि हमारा शरीर पानी की कमी का संकेत दे रहे हैं, इसलिए इस दौरान खूब पानी पीना चाहिए और शरीर को हाइड्रेट रखना चाहिए। आइए, महाजन इमेजिंग एंड लैब्स की डायरेक्ट डॉ. शैली महाजन से जानते हैं गर्मी और थकावट में क्या संबंध है?

गर्मियों में थकान ज्यादा क्यों हो जाती है?

ज्यादा गर्मी और धूप की वजह से शरीर से पसीना बहुत ज्यादा निकलता है। इससे शरीर में तरल पदार्थ कम होने लगता है। इससे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है और व्यक्ति थकान महसूस करता है। ऐसे में जब भी व्यक्ति कुछ काम करने निकलता है, तो वह थका हुआ महसूस करने लगता है। गर्मियों में शरीर में पानी की पर्याप्त मात्रा का होना बहुत जरूरी होता है, वरना थकान, कमजोरी और चक्कर आने जैसी स्थितियां हो सकती हैं।

गर्मियों में इन संकेतों की न करें अनदेखी

अगर आप गर्मी में पूरा आराम करने के बाद भी थका हुआ महसूस कर रहे हैं, तो इस संकेत की अनदेखी न करें।

सिरदर्द, चक्कर आना, ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल होना आदि डिहाइड्रेशन के संकेत हो सकते हैं।

कुछ लोगों को गर्मियों में मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है।

मुंह सूखने लगता है और त्वचा पर ड्राई हो जाती है। इसलिए गर्मी में पर्याप्त पानी पीना जरूरी होता है।

गर्मी में शरीर को हाइड्रेट रखना कितना जरूरी है?

वैसे तो हर मौसम में शरीर को हाइड्रेट रखना जरूरी होता है। लेकिन, गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बहुत जरूरी हो जाता है। इस मौसम में शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है, इसलिए आपको रोजाना 2 से 3 लीटर पानी जरूर पीना चाहिए। इससे शरीर का तापमान भी सामान्य बना रहता है। गर्मियों में शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाए रखने के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना जरूरी होता है। अगर आपको प्यास नहीं है, फिर भी थोड़ा-थोड़ा पानी पीते रहें।

पानी की कमी के साथ ही, शरीर में पोषक तत्वों की कमी की वजह से भी गर्मियों में थकान हो सकती है। शरीर में सोडियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम आदि की कमी से आपको कमजोरी और थकावट महसूस हो सकती है। इनके अलावा, आयरन और विटामिन बी12 की कमी से भी आपको थका हुआ महसूस हो सकता है।

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डॉक्टर से कब मिलें?

अगर आप पर्याप्त पानी पी रहे हैं, इसके बावजूद भी थकान और कमजोरी महसूस हो रही है तो डॉक्टर से जरूर मिलें।

अगर गर्मी के मौसम में बार-बार चक्कर आने या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस होते हैं, तो इन संकेतों की अनदेखी न करें।

गर्मी में हाइड्रेटेड कैसे रहें?

गर्मियों में हाइड्रेटेड रहने के लिए रोजाना 8 से 10 गिलास पानी पिएं।

अपनी डाइट में नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी आदि को जरूर शामिल करें।

कैफीन और अल्कोहल से दूरी बनाकर रखें।

गर्मियों में शरीर में पानी की कमी होना बेहद आम है। इसलिए आपको पर्याप्त मात्रा में पानी जरूर पीना चाहिए और शरीर को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या हो या गर्मी की वजह से बार-बार कोई दिक्कत हो रही हो तो डॉक्टर से जरूर मिलें।