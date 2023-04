ओमिक्रोन संक्रमितों में दिख रहे हैं ये 2 लक्षण जो हैं पुराने वेरिएंट्स से अलग, जानें कितनी गम्भीर हैं ये समस्याएं

Symptoms Of Omicron Variant: कोरोना वायरस के नये वेरिएंट ओमिक्रोन के मामलों में देशभर में बढ़ोतरी देखी जा रही है जिससे, स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ती जा रही है। इस बीच स्वास्थ्य अधिकारियों और डॉक्टर्स् द्वारा लोगों को सावधानी बरतने और मास्क पहनने की सलाह दी जा रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षणों की पहचान और जल्द टेस्टिंग से संक्रमण को गम्भीर बनने से रोकने में मदद हो सकती है। कोरोना वायरस के प्रमुख और प्रारंभिक लक्षणों में सर्दी-खांसी और बुखार जैसी समस्याएं आती हैं। वहीं, ओमिक्रोन वेरिएंट से संक्रमित व्यक्ति में जो लक्षण दिखायी देते हैं वे इन क्लासिक लक्षणों से काफी अलग हैं। ओमिक्रोन के ऐसे ही दो लक्षणों की पहचान भी एक्सपर्ट्स द्वारा की गयी है। (Symptoms Of Omicron Variant In Hindi)

ये समस्याएं हैं ओमिक्रोन के लक्षण

बता दें कि, 24 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका में पहली बार ओमिक्रोन के मामले रिपोर्ट किए गए थे। जिसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organization) ने इसे 'वेरिएंट ऑफ कंसर्न' (Variant Of Corona) भी बताया। ओमिक्रोन वेरिएंट के व्यवहार को समझने के लिए विभिन्न प्रकार की स्टडीज का भी आयोजन किया गया है। जिसमें, इसके लक्षणों के बारे में यह बात पता चली है कि ओमिक्रोन में 2 प्रमुख समस्याएं जो दिखायी पड़ती हैं वे सर्दी-ज़ुकाम से अलग हैं। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस के अलग-अलग वेरिएंट्स से संक्रमित लोगों में लक्षण भी अलग दिखायी पड़ते हैं। ओमिक्रोन के लक्षण कोरोना के क्लासिक लक्षण कही जाने वाली सर्दी-जुकाम (Classic Symptoms Of Covid-19 Infection) जैसी परेशानियों से मिलती-जुलती-सी हैं। लेकिन, ओमिक्रोन से संक्रमित लोगों में सबसे पहले बहुत अधिक थकान और गम्भीर सिर दर्द जैसी समस्याएं दिखायी देती हैं। जबकि, कोविड-19 संक्रमण के गम्भीर लक्षण मानी जाने वाली समस्याओं जैसे खाने का स्वाद (Loss Of Taste) और सूंघने की शक्ति (Loss Of Smell) खत्म होने जैसी समस्याएं ओमिक्रोन संक्रमितों में नहीं देखी गयीं।

ओमिक्रोन संक्रमित में दिखते हैं ये भी लक्षण

ओमिक्रोन वेरिएंटसंक्रमण के बारे में यह कहा गया है कि अभी तक के डेटा से यह समझा गया है कि यह कोरोना के पुराने वेरिएंट्स की तरह गम्भीर नहीं है। लेकिन, यह वेरिएंट पुराने वेरिएंट्स की तुलना में 3 गुना तेजी से फैलता है इसीलिए, यह कम समय में बहुत अधिक लोगों को संक्रमित कर सकता है। ओमिक्रोन से संक्रमित लोगों में थकान (Fatigue) और सिर दर्द (Headache) के अलावा ये लक्षण भी दिखायी दे सकते हैं-

हल्का बुखार ( Fever)

गले में तकलीफ और दर्द (Itchiness In Throat)

बदन दर्द (Body Pain)

(डिस्क्लेमर:इस लेख में दी गई बीमारी से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी बीमारी की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया अपने चिकित्सक का परामर्श लें।)