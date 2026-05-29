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Fact Check : क्या उल्टा लेटने से या उल्टा सोने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है?

Fact Check On Viral Insta Reel : इंस्टाग्राम पर इन दिनों कई तरह के रील्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें दावे किए जा रहे हैं कि अगर आप पेट के बल लेटते हैं, तो इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। आइए जानते हैं इस विषय पर क्या कहते हैं डॉक्टर-

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Written By: Kishori Mishra | Published : May 29, 2026 9:36 AM IST

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Medically Verified By: Dr Chandra Mouli S Mantravadi

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Sleeping Position Fact Check

Sleeping Position Fact Check : सोने की पोजिशन को लेकर सोशल मीडिया पर एक कई तरह के रील्स वायरल हो रहे हैं। AI वीडियो से लेकर लोगों द्वारा कई तरह के वीडियोज शेयर किए जा रहे हैं, जिसमें सोने के कुछ पोजिशन को गलत बताया जा रहा है। इन दिनों इंस्टाग्राम पर कई रील्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें दावा किया जा रहा है कि पेट के बल सोना दिल की सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसा ही एक दावा इंस्टाग्राम अकाउंट oplusheartcentre की एक पोस्ट में किया गया, जिसमें कहा गया कि पेट के बल सोने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है।

वीडियो में यह भी कहा गया है कि कुछ खास पोजिशन में सोने से हार्ट से जुड़ी परेशानियां बढ़ सकती हैं। ऐसे में कई लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या सच में हमारी सोने की आदतों का असर दिल पर पड़ता है? इस दावे को लेकर हमने एक्सपर्ट से बात की और समझने की कोशिश की कि आखिर मेडिकल साइंस इस बारे में क्या कहता है। आइए जानते हैं पूरी सच्चाई-

इंस्टाग्राम वीडियो में क्या किया जा रहा है दावा?

oplusheartcentre नाम से एक इंस्टाग्राम अकाउंट है, इस अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया गया है। इस पोस्ट में एक युवक यह दावा कर रहे हैं कि अगर आप पेट के बल लेटते हैं, तो हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। खासकर अगर आपको पहले से हार्ट डिजीज या फिर हार्ट ब्लॉकेज, ब्लड प्रेशर की परेशानी है, तो इसका खतरा और अधिक बढ़ जाता है।

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इसके साथ ही वीडियो में बोला गया है कि अगर आपको पहले से हार्ट की बीमारी या फिर ब्लड प्रेशर जैसी समस्या है, तो आप लेफ्ट साइड होकर लेटें, इससे स्थिति में सुधार होता है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसकी जानकारी के लिए हमने हैदराबाद में यशोदा हॉस्पिटल्स के कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट और डिवाइस स्पेशलिस्ट डॉ. चंद्र मौली एस. मंत्रवादी से बातचीत की है। आइए डॉक्टर क्या कहते हैं इस बारे में-

इंस्टाग्राम के इस दावे पर क्या कहते हैं डॉक्टर?

डॉक्टर चंद्र मौली का कहना है कि पेट के बल सोना सीधे तौर पर हार्ट अटैक का कारण नहीं बनता। ऐसा कोई सटीक वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, जो यह साबित करे कि पेट के बल सोने से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। हार्ट अटैक आमतौर पर दिल की मांसपेशियों तक खून की सप्लाई रुकने की वजह से होता है, न कि सोने की पोजिशन की वजह से ऐसे में इंस्टाग्राम पर किए गए इस तरह के दावे गलक हो हैं।

हालांकि, पेट के बल सोने से सीने और पेट पर दबाव पड़ सकता है, जिससे फेफड़ों का फैलाव और ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित हो सकता है। इससे दिल को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, मुख्य रूप से उन लोगों में जिन्हें मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, स्लीप एपनिया या सीओपीडी जैसी समस्याएं हैं। लंबे समय में यह अतिरिक्त दबाव कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ पर इन-डायरेक्ट रूप से असर डाल सकता है।

Disclaimer : डॉक्टर कहते हैं कि अगर आप हार्ट और स्पाइन हेल्थ को बेहतर रखना चाहते हैं, तो करवट लेकर या पीठ के बल सोएं। ताकि सांस लेने में दिक्कत न हो और रीढ़ की हड्डी सही पोजिशन में रहे। अगर किसी को पहले से दिल की बीमारी का खतरा है, तो उसे पेट के बल सोने से बचना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।

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किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More