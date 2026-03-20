गर्मी और प्रदूषण का डबल अटैक, ब्लड प्रेशर पर कैसे डालता है असर?

Heat + Pollution Trigger for Blood Pressure : प्रदूषण और गर्मी का एक साथ अटैक हमारे ब्लड प्रेशर को प्रभावित कर सकता है। डॉक्टर से समझते हैं कैसे प्रदूषण और गर्मी का असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है?

तेज और चिलचिलाती गर्मी और बढ़ता प्रदूषण सिर्फ पर्यावरण की समस्या नहीं है, बल्कि इस मौसम में लोगों के ब्लड प्रेशर में भी अचानक उतार-चढ़ाव देखा जाता है। यह एक काफी बड़ी परेशानी है। डॉक्टर कहते हैं ऐसे मौसम में ब्लड प्रेशर सामान्य रहने वाले लोगों को भी समस्याएं होने लगती हैं। शालीमार बाग में स्थित मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर डायरेक्टर, इंटरनल मेडिसिन, डॉ. विनीत अरोड़ा का कहना है कि जब गर्मी के सीजन में तापमान बढ़ता है, तो हमारा शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए कई तरह के बदलाव करता है। इस वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना होती है। आइए डॉक्टर से विस्तार से जानते हैं गर्मियों में क्यों बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर का खतरा?

गर्मी का शरीर पर क्या पड़ता है असर?

डॉक्टर का कहना है कि जब वातावरण का तापमान बढ़ता है, तो शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए कुछ बदलाव करता है। इस दौरान ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं और शरीर ज्यादा पसीना निकालता है।

शुरुआत में ब्लड वेसल्स फैलने की वजह से ब्लड प्रेशर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन ज्यादा देर तक गर्मी में रहने से डिहाइड्रेशन हो जा सकता है।

ऐसे में शरीर में पानी की कमी से खून गाढ़ा होने लगता है, इससे दिल को ब्लड पंप करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस स्थिति में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मुख्य रूप से बुजुर्गों और ब्लड प्रेशर के मरीजों में इस तरह की परेशानी ज्यादा देखी जाती है।

प्रदूषण कैसे बढ़ाता है खतरा?

डॉक्टर कहते हैं कि हवा में मौजूद सूक्ष्म कण शरीर के लिए बेहद खतरनाक होते हैं। ये सूक्ष्म कण सांस के जरिए फेफड़ों में जाते हैं, जो खून में मिलकर ब्लड वेसल्स को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में सूजन (inflammation) बढ़ती है और रक्त वाहिकाएं सिकुड़ने लगती हैं। इसका सीधा असर ब्लड प्रेशर पर पड़ता है। ऐसे में अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है।

गर्मी और प्रदूषण का डबल अटैक कैसे डालता है BP पर असर?

भारत के कई शहरों में गर्मियों के दौरान गर्मी + प्रदूषण एक साथ देखने को मिलते हैं। डॉक्टर का कहना है कि यह कॉम्बिनेशन ज्यादा खतरनाक है क्योंकि शरीर पर कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेसबढ़ता है, सिरदर्द, चक्कर, थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं और हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है।

You may like to read

कैसे करें बचाव

पर्याप्त पानी पिएं, इससे डिहाइड्रेशन की समस्याओं से बचा जा सकता है। कोशिश करें कि दोपहर में बाहर न जाएं। मुख्य रूप से 12 से 4 के बीच घर से बाहर न जाएं। इस दौरान तेज धूप और गर्म हवा से परेशानी बढ़ सकती है। घर से निकलने से पहले मास्क पहनें, कोशिश करें कि अच्छी क्वालिटी का मास्क इस्तेमाल करें, खासकर हाई पॉल्यूशन एरिया में मास्क पहनना जरूरी हो जाता है। ब्लड प्रेशर वाले मरीजों को इस सीजन में खास ध्यान रखना चाहिए। कोशिश करें कि नियमित रूप से ब्लड प्रेशर चेक करें। अगर BP में अचानक बदलाव दिखे, तो डॉक्टर से संपर्क करें

ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना सिर्फ खान-पान और लाइफस्टाइल पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि पर्यावरणीय कारक भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। बदलते मौसम और प्रदूषण के इस दौर में जरूरी है कि हम इन खतरों को समझें और समय रहते सावधानी बरतें, ताकि दिल को स्वस्थ रखा जा सके।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

गर्मी में ब्लड वेसेल्स फैलने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

ब्लड पंप के लिए हार्ट पर ज्यादा जोर पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है।

प्रदूषण के कारण भी ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना होती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।