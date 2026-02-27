क्या सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने से स्किन कैंसर का खतरा बढ़ता है? Dermatologist से जानें

Is Sunscreen Cause Skin Cancer: आपने भी किसी न किसी को यह कहते हुए या सोशल मीडिया पर यह दावा करते हुए सुना होगा कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने से कैंसर का खतरा बढ़ता है। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है हम स्किन एक्सपर्ट्स से जानेंगे

Kya Sunscreen Lagane se Cancer Hota Hai: गर्मियों की धूप स्किन को काफी डैमेज पहुंचा सकती है और इससे निखार भी खत्म होने लगता है। इससे बचने के लिए स्किन एक्सपर्ट्स अक्सर सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं। लेकिन आपने भी शायद कुछ लोगों को कहते सुना होगा या फिर सोशल मीडिया पर लोगों को दावा करते देखा होगा कि सनस्क्रीन लगाने से स्किन कैंसर हो जाता है। अक्सर लोगों को कहते सुना है कि सनस्क्रीन में कुछ हानिकारक केमिकल होते हैं, जो स्किन के अंदर जाकर स्किन कैंसर का कारण बन सकते हैं। लेकिन इस फैक्ट के पीछे कितनी सच्चाई है, यह सिर्फ स्किन केयर एक्सपर्ट्स ही बता सकते हैं। ShardaCare-Healthcity के सीनियर कंसल्टेंट -डर्मेटोलॉजी, डॉ. शितिज गोयल बताते हैं, “वैज्ञानिक शोध के अनुसार सनस्क्रीन स्किन कैंसर का कारण नहीं बनती, बल्कि यह त्वचा को हानिकारक सूरज की किरणों से बचाने में मदद करती है।”

सूरज से निकलने वाली यूवी (UV) किरणें त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। लंबे समय तक बिना सुरक्षा धूप में रहने से स्किन कैंसर, झाइयां, झुर्रियां और समय से पहले बुढ़ापा आ सकता है। ऐसे में सनस्क्रीन एक सुरक्षा कवच की तरह काम करती है।

सनस्क्रीन से स्किन कैंसर? कितनी सच्चाई

कुछ लोगों को लगता है कि सनस्क्रीन में मौजूद केमिकल्स कैंसर पैदा कर सकते हैं। अब तक के बड़े मेडिकल रिसर्च में ऐसा कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है कि नियमित और सही तरीके से इस्तेमाल की गई सनस्क्रीन स्किन कैंसर का कारण बनती है। बल्कि कई रिसर्च में यह दावा किया गया है कि सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने से स्किन कैंसर का खतरा कम होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि धूप में मौजूद यूवी-बी और यूवी-ए किरणें त्वचा के डीएनए को नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। सनस्क्रीन इन किरणों को ब्लॉक या अवशोषित करके त्वचा की रक्षा करती है।

सही सनस्क्रीन कैसे चुनें और इस्तेमाल करें?

डॉ. गोयल के अनुसार, जो लोग धूप में ज्यादा समय बिताते हैं, उनके लिए सनस्क्रीन लगाना बेहद जरूरी है। यह त्वचा की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए आपको अपनी स्किन के लिए सही सनस्क्रीन चुनने और उसका इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है -

हमेशा SPF 30 या उससे अधिक वाली ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन चुनें।

बाहर निकलने से 15–20 मिनट पहले लगाएं।

हर 2–3 घंटे में दोबारा लगाएं, खासकर पसीना आने या तैरने के बाद।

सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, गर्दन, हाथ और खुले हिस्सों पर भी लगाएं।

हालांकि, यह हो सकता है कि कुछ लोग जिनकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है, उन्हें सनस्क्रीन लगाने से थोड़ी स्किन प्रॉब्लम होने लगती है। ऐसे में वे लोग मिनरल बेस्ड सनस्क्रीन चुन सकते हैं। इनमें आमतौर पर जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम डाइऑक्साइड बेस्ड सनस्क्रीन शामिल है।

साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ सनस्क्रीन लगाने से ही आपको धूप से पूरी प्रोटेक्शन नहीं मिल पाती है, सनस्क्रीन के साथ-साथ आपको टोपी, चशमा, पुल स्लीव वाले कपड़े पहनने की सलाह भी दी जाती है।

सनस्क्रीन लगाते समय किन बातों का ध्यान रखें

सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्शन देने में तब मदद कर पाएगा, जब आपको सही जानकारी होगी। इसलिए अगर आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल शुरू करना चाहते हैं, तो कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जरूरी है।

बहुत पुराने या एक्सपायर सनस्क्रीन का उपयोग न करें।

बहुत कम मात्रा में लगाने से पर्याप्त सुरक्षा नहीं मिलती।

केवल बादल होने पर भी यूवी किरणें त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए रोज सनस्क्रीन लगाएं।

सनस्क्रीन को लेकर डरने की जरूरत नहीं है। सही प्रोडक्ट और सही तरीके से उपयोग करने पर यह स्किन कैंसर से बचाव में मददगार साबित होती है। सनस्क्रीन स्किन कैंसर का कारण नहीं है, बल्कि यह उससे बचाव का एक महत्वपूर्ण साधन है। धूप से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए रोजाना सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें और साथ ही अन्य सुरक्षा उपाय भी अपनाएं। त्वचा की सेहत आपके हाथ में है - जागरूक रहें और सही जानकारी के आधार पर निर्णय लें। Dr. Shitij Goel, Senior Consultant - Dermatology, ShardaCare-Healthcity

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।