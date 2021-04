Treatment for Loss of Smell after Covid-19: कोरोना वायरस महामारी की सेकेंड वेव (Covid Pandemic Second Wave) के दौरान रोज़ाना लाखों की संख्या में लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि की जा रही है। भारत में 3 लाख से अधिक कोविड मामले दैनिक स्तर ( Covid-19 Cases in India) पर आ रहे हैं। कोरोना संक्रमण के लक्षणों की समय पर पहचानने से संक्रमण के इलाज जल्द शुरू करने और लोगों की जान बचाने में मदद हो सकती है। सर्दी-खांसी और बुखार के अलावा भोजन का स्वाद और महक ना समझ आना ( Loss of Smell) कोविड संक्रमण के प्रमुख लक्षण हैं। (Symptoms of Covid-19 Infection) Also Read - कोरोना के इस लक्षण को नजरअंदाज करने से पहुंच सकता है फेफड़े में वायरस, आज से ही शुरू कर दें ये 4 आसान घरेलू उपचार

एक्सपर्ट्स के अनुसार, कोविड संक्रमण होने पर जहां सूंघने और स्वाद लेने की शक्ति सबसे पहले कम हो जाती है। वहीं, कोरोना वायरस संक्रमण से ठीक होने के बाद भी कई मरीज़ों को लम्बे समय तक गंध समझ पाने में दिक्कत होती है। हालांकि, अब कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि यह गंध और स्वाद की खोई हुई शक्ति दोबारा पायी जा सकती है। (Ways to regain Loss of Smell after Covid-19 in Hindi.)

कैसे काम करता है यह तरीका

विशेषज्ञों की माने तो एक विशेष प्रकार की स्ट्रॉइड के प्रयोग से सूंघने की खत्म हो चुकी ताकत को दोबारा पाया जा सकता है। जैसा कि मरीज़ों को ठीक होने के बाद कई हफ्तों तक सूंघ कर किसी चीज़ की गंध को समझ पाना मुश्किल होता है। वहीं, कुछ लोगों को यह शक्ति पाने में कुछ महीनों का भी समय लग सकता है। जबकि, इस विशेष तरीके की मदद से कोविड संक्रमण के बाद कुछ ही दिनों में गंध समझ पाना संभव हो पता है। एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि मरीज़ों को कुछ खुश्बूएं सूंघाकर लॉस ऑफ स्मेल की समस्या कम की जा सकती है।

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर कोविड से रिकवरी के बाद किसी मरीज़ को 2-2 बार विभिन्न प्रकार की 4 अलग सुगंधित चीज़ें सूंघने के लिए कहा जाए तो कुछ समय बाद ही उनकी खत्म हो चुकी सूंघने की शक्ति वापस आने लगेगी। हालांकि, एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह पहला ऑप्शन नहीं होना चाहिए। यह तरीका आज़माने की सलाह एक खास स्टडी के परिणामों के आधार पर दी गयी है। इस स्टडी के परिणाम इंटरनेशलन फोरम ऑफ एलर्जी एंड रिनोलॉजी नामक पत्रिका में छापे गए हैं। इसके परिणामों के आधार पर यह कहा गया है कि कोर्टिसोस्ट्राइड्स का इस्तेमाल सूंघने की शक्ति वापस पाने का लिए पहला पर्याय नहीं होना चाहिए। ( Loss of Smell Treatment after Covid-19 Infection)