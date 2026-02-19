कम उम्र की महिलाओं में भी क्यों बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर? जानें किन्हें हैं ज्यादा खतरा

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Breast Cancer in Young Women in Hindi: एक समय था जब ब्रेस्ट कैंसर को मुख्य रूप से बढ़ती उम्र की महिलाओं की बीमारी माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक चिंताजनक बदलाव देखा गया है अब कम उम्र यानी 20-40 साल की महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बदलती जीवनशैली, तनाव, हार्मोनल असंतुलन, देर से शादी या मातृत्व, अनहेल्दी खान-पान और जागरूकता की कमी जैसे कई कारण इसके पीछे जिम्मेदार माने जा रहे हैं। आज की युवा महिलाएं करियर, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच खुद की सेहत को अक्सर पीछे छोड़ देती हैं। यही वजह है कि शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और बीमारी देर से पकड़ में आती है। इसलिए जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम, कारण, लक्षण और बचाव के उपायों को समय रहते समझा जाए।
कई ऐसे कारण हैं जो बताते हैं कि कम उम्र की महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये कारण कुछ इस प्रकार हैं -
किन महिलाओं को ज्यादा खतरा होता है?
युवा महिलाओं में लक्षण अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उम्र कैंसर की नहीं है। लेकिन निम्न संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है -
यदि इनमें से कोई भी बदलाव दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।
युवा महिलाओं में स्तन ऊतक ज्यादा डेंस होते हैं, जिससे मैमोग्राफी में शुरुआती बदलाव पहचानना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही, कई महिलाएं नियमित स्क्रीनिंग नहीं करवातीं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह केवल 40-50 की उम्र के बाद जरूरी है।
स्क्रीनिंग और शुरुआती जांच का महत्व
हां, कई हेल्दी आदतें जोखिम कम करने में मदद कर सकती हैं:
कुछ स्टडीज बताती हैं कि स्तनपान से जोखिम कम हो सकता है।
कम उम्र में कैंसर का पता चलना भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। शरीर में बदलाव, फर्टिलिटी से जुड़ी चिंताएं और सामाजिक दबाव मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। इसलिए काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम बेहद जरूरी है।
बिल्कुल। जागरूकता, सेल्फ-एग्जाम और समय पर स्क्रीनिंग से ब्रेस्ट कैंसर के मामलों को शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है। मिथकों को छोड़कर वैज्ञानिक जानकारी अपनाना जरूरी है।
Dr. (Prof.) Neerja Goel के अनुसार, “ब्रेस्ट कैंसर केवल उम्रदराज महिलाओं की बीमारी नहीं रह गई है। युवा महिलाओं को अपने शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ जीवनशैली, नियमित जांच और जागरूकता से इस बीमारी से लड़ना संभव है।”
कम उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बदलती लाइफस्टाइल और हार्मोनल फैक्टर्स ने जोखिम को बढ़ाया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि समय पर पहचान और सही इलाज से इसका सफल उपचार संभव है। अपनी सेहत को प्राथमिकता देना, नियमित जांच करवाना और हेल्दी आदतें अपनाना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
