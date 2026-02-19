कम उम्र की महिलाओं में भी क्यों बढ़ रहा है ब्रेस्ट कैंसर? जानें किन्हें हैं ज्यादा खतरा

Breast Cancer Risks: देखा गया है कि ब्रेस्ट कैंसर का खतरा कम उम्र की महिलाओं में भी अब तेजी से बढ़ता जा रहा है और एक्सपर्ट्स इसके बढ़ते खतरे को देखते हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं।

Breast Cancer in Young Women in Hindi: एक समय था जब ब्रेस्ट कैंसर को मुख्य रूप से बढ़ती उम्र की महिलाओं की बीमारी माना जाता था। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक चिंताजनक बदलाव देखा गया है अब कम उम्र यानी 20-40 साल की महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बदलती जीवनशैली, तनाव, हार्मोनल असंतुलन, देर से शादी या मातृत्व, अनहेल्दी खान-पान और जागरूकता की कमी जैसे कई कारण इसके पीछे जिम्मेदार माने जा रहे हैं। आज की युवा महिलाएं करियर, परिवार और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच खुद की सेहत को अक्सर पीछे छोड़ देती हैं। यही वजह है कि शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और बीमारी देर से पकड़ में आती है। इसलिए जरूरी है कि ब्रेस्ट कैंसर के जोखिम, कारण, लक्षण और बचाव के उपायों को समय रहते समझा जाए।

कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर क्यों बढ़ रहा है?

कई ऐसे कारण हैं जो बताते हैं कि कम उम्र की महिलाओं में भी ब्रेस्ट कैंसर का खतरा तेजी से बढ़ता जा रहा है और ये कारण कुछ इस प्रकार हैं -

बदलती लाइफस्टाइल और खानपान - आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और हाई कैलोरी डाइट का सेवन बढ़ गया है। मोटापा और कम शारीरिक गतिविधि हार्मोनल बदलावों को प्रभावित करते हैं, जिससे कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है।

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और हाई कैलोरी डाइट का सेवन बढ़ गया है। मोटापा और कम शारीरिक गतिविधि हार्मोनल बदलावों को प्रभावित करते हैं, जिससे कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। हार्मोनल बदलाव और पीरियड्स से जुड़े फैक्टर्स - जैसे जल्दी पीरियड्स शुरू होना, देर से मेनोपॉज और हार्मोनल दवाओं का उपयोग आदि ये सभी कारक शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की एक्सपोजर अवधि बढ़ा सकते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से जुड़ा हुआ माना जाता है।

जैसे जल्दी पीरियड्स शुरू होना, देर से मेनोपॉज और हार्मोनल दवाओं का उपयोग आदि ये सभी कारक शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की एक्सपोजर अवधि बढ़ा सकते हैं, जो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे से जुड़ा हुआ माना जाता है। देर से शादी और देर से प्रेगनेंसी - आजकल महिलाएं करियर प्राथमिकता के कारण देर से शादी या पहली प्रेग्नेंसी प्लान करती हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि देर से पहली गर्भावस्था या बच्चों का न होना जोखिम को थोड़ा बढ़ा सकता है।

आजकल महिलाएं करियर प्राथमिकता के कारण देर से शादी या पहली प्रेग्नेंसी प्लान करती हैं। कई रिसर्च बताती हैं कि देर से पहली गर्भावस्था या बच्चों का न होना जोखिम को थोड़ा बढ़ा सकता है। जेनेटिक कारण - अगर परिवार में किसी को ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर रहा है, तो BRCA1 या BRCA2 जैसे जीन म्यूटेशन की संभावना हो सकती है, जिससे कम उम्र में भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

अगर परिवार में किसी को ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर रहा है, तो BRCA1 या BRCA2 जैसे जीन म्यूटेशन की संभावना हो सकती है, जिससे कम उम्र में भी कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। शराब और धूम्रपान - अल्कोहल सेवन और स्मोकिंग शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मोनल बदलाव पैदा करते हैं, जिससे कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है।

अल्कोहल सेवन और स्मोकिंग शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और हार्मोनल बदलाव पैदा करते हैं, जिससे कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। तनाव और नींद की कमी - क्रोनिक स्ट्रेस और खराब नींद इम्यून सिस्टम को कमजोर कर सकते हैं और हार्मोनल असंतुलन को बढ़ा सकते हैं।

किन महिलाओं को ज्यादा खतरा होता है?

जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर हो

मोटापे से ग्रस्त महिलाएं

जो नियमित एक्सरसाइज नहीं करतीं

हार्मोनल थेरेपी लेने वाली महिलाएं

देर से प्रेग्नेंसी या बच्चे न होने वाली महिलाएं

शराब या स्मोकिंग की आदत

कम उम्र में ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण

युवा महिलाओं में लक्षण अक्सर नजरअंदाज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह उम्र कैंसर की नहीं है। लेकिन निम्न संकेतों पर ध्यान देना जरूरी है -

स्तन में गांठ या मोटापन महसूस होना

स्तन के आकार या शेप में बदलाव

निप्पल से डिस्चार्ज

त्वचा में गड्ढे या लालिमा

स्तन या बगल में दर्द या सूजन

यदि इनमें से कोई भी बदलाव दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए।

कम उम्र की महिलाओं में डायग्नोसिस क्यों मुश्किल होता है?

युवा महिलाओं में स्तन ऊतक ज्यादा डेंस होते हैं, जिससे मैमोग्राफी में शुरुआती बदलाव पहचानना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। साथ ही, कई महिलाएं नियमित स्क्रीनिंग नहीं करवातीं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह केवल 40-50 की उम्र के बाद जरूरी है।

स्क्रीनिंग और शुरुआती जांच का महत्व

हर महीने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जाम करना

30 की उम्र के बाद नियमित क्लिनिकल चेक-अप

हाई रिस्क महिलाओं के लिए MRI या मैमोग्राम

शुरुआती स्टेज में पहचान होने पर इलाज की सफलता दर काफी बढ़ जाती है।

क्या लाइफस्टाइल बदलाव से जोखिम कम किया जा सकता है?

हां, कई हेल्दी आदतें जोखिम कम करने में मदद कर सकती हैं:

नियमित एक्सरसाइज - सप्ताह में कम से कम 150 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी हार्मोन संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। संतुलित डाइट - जैसे फल और सब्जियां, हाई फाइबर फूड और प्रोसेस्ड और शुगर युक्त चीजों से दूरी वजन नियंत्रण - क्योंकि ओबेसिटी हार्मोनल असंतुलन और सूजन को बढ़ाती है। शराब और स्मोकिंग से बचाव - क्योंकि इससे कैंसर का रिस्क बढ़ता है। स्तनपान (Breastfeeding) - कुछ अध्ययनों में भी इसे भी एक रिस्क फैक्टर के रूप में देखा गया है।

कुछ स्टडीज बताती हैं कि स्तनपान से जोखिम कम हो सकता है।

युवा महिलाओं में मानसिक और सामाजिक चुनौतियां

कम उम्र में कैंसर का पता चलना भावनात्मक रूप से कठिन हो सकता है। शरीर में बदलाव, फर्टिलिटी से जुड़ी चिंताएं और सामाजिक दबाव मानसिक स्वास्थ्य पर असर डाल सकते हैं। इसलिए काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम बेहद जरूरी है।

क्या जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है?

बिल्कुल। जागरूकता, सेल्फ-एग्जाम और समय पर स्क्रीनिंग से ब्रेस्ट कैंसर के मामलों को शुरुआती स्टेज में पकड़ा जा सकता है। मिथकों को छोड़कर वैज्ञानिक जानकारी अपनाना जरूरी है।

डॉक्टर की सलाह

Dr. (Prof.) Neerja Goel के अनुसार, “ब्रेस्ट कैंसर केवल उम्रदराज महिलाओं की बीमारी नहीं रह गई है। युवा महिलाओं को अपने शरीर में होने वाले छोटे-छोटे बदलावों पर ध्यान देना चाहिए। स्वस्थ जीवनशैली, नियमित जांच और जागरूकता से इस बीमारी से लड़ना संभव है।”

निष्कर्ष (Conclusion)

कम उम्र की महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ते मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बदलती लाइफस्टाइल और हार्मोनल फैक्टर्स ने जोखिम को बढ़ाया है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि समय पर पहचान और सही इलाज से इसका सफल उपचार संभव है। अपनी सेहत को प्राथमिकता देना, नियमित जांच करवाना और हेल्दी आदतें अपनाना ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।