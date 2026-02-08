पैरों में दर्द सूजन या खुजली हो सकता है नसों की इस बड़ी बीमारी का संकेत, गलती से भी न करें इग्नोर

Pero Me Dard Ke Karan: पैरों में दर्द या खुजली होने को आमतौर पर सामान्य संकेत माना जाता है, लेकिन कई बार यह किसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है जिसे इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए।

Causes of Pain in the Feet: अक्सर लोग पैरों में दर्द, सूजन या खुजली को थकान, ज्यादा चलने-फिरने या उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अगर ये समस्याएं बार-बार हो रही हैं या धीरे-धीरे बढ़ती जा रही हैं, तो यह वैरिकोज वेन्स का संकेत हो सकता है। वैरिकोज वेन्स केवल एक सौंदर्य समस्या नहीं है, बल्कि यह एक गंभीर नसों से जुड़ी बीमारी है, जिसका समय पर इलाज बेहद ज़रूरी है। वैरिकोज वेन्स वह स्थिति है, जिसमें पैरों की नसें कमजोर होकर सूज जाती हैं और उभरी हुई दिखाई देने लगती हैं। यह समस्या खासतौर पर उन लोगों में अधिक देखी जाती है, जिन्हें लंबे समय तक खड़े रहकर या बैठकर काम करना पड़ता है। डॉ. अचिंत्य शर्मा, कंसल्टेंट - वैस्कुलर सर्जरी, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, कानपुर ने इस बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी, जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।

दर्द, सूजन और खुजली के पीछे की वजह

पैरों की नसों का काम खून को नीचे से ऊपर, यानी दिल तक पहुंचाना होता है, लेकिन जब इन नसों के वाल्व कमजोर हो जाते हैं तो खून वापस पैरों में जमा होने लगता है। इससे नसों में दबाव बढ़ता है और दर्द, सूजन, भारीपन व खुजली जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो शुरुआत में हल्के होते हैं लेकिन समय के साथ गंभीर रूप ले सकते हैं। अगर दिन के अंत तक पैरों में दर्द बढ़ जाए, टखनों या पिंडलियों में सूजन बनी रहे, त्वचा में खुजली या जलन महसूस हो और नसें उभर कर दिखने लगें या त्वचा का रंग बदलने लगे, तो यह वैरिकोज वेन्स का शुरुआती संकेत हो सकता है। समय पर ध्यान न देने पर पैरों में घाव या अल्सर जैसी गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं, जो लंबे समय तक ठीक नहीं होतीं।

सही समय पर बेहद जरूरी

जब पैरों में दर्द और सूजन रोजमर्रा की गतिविधियों को प्रभावित करने लगे, पैरों में लगातार भारीपन बना रहे, खुजली या त्वचा के रंग में बदलाव दिखाई दे, या नसें उभर कर साफ नजर आने लगें, तो बिना देरी किए डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। शुरुआती जांच से वैरिकोज वेन्स की सही पहचान हो जाती है और इलाज आसान रहता है। समय पर उपचार न होने पर यह समस्या क्रॉनिक वेनस इंसफिशिएंसी जैसी जटिल बीमारी में बदल सकती है। शुरुआती स्टेज में लाइफस्टाइल में बदलाव, वजन नियंत्रित रखना, पैरों को ऊंचा रखना, लंबे समय तक खड़े या बैठे रहने से बचना, कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहनना और दवाओं के जरिए राहत मिल सकती है, लेकिन समस्या बढ़ने पर सर्जरी सबसे प्रभावी और स्थायी इलाज बन जाती है।

आधुनिक इलाज और सर्जरी के विकल्प

आज वैरिकोज वेन्स के इलाज के लिए आधुनिक और मिनिमली इनवेसिव तकनीक उपलब्ध हैं। लेज़र या रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन जैसी प्रक्रियाओं में बिना बड़े चीरे के खराब नस को बंद कर दिया जाता है, जिससे खून का बहाव स्वस्थ नसों की ओर हो जाता है। इन सर्जरी में दर्द कम होता है और मरीज जल्दी सामान्य जीवन में लौट सकता है। पैरों में दर्द, सूजन या खुजली को हल्के में लेना सही नहीं है। ये वैरिकोज वेन्स के चेतावनी संकेत हो सकते हैं। समय पर मेडिकल जांच और सही इलाज से न केवल दर्द से राहत मिलती है, बल्कि गंभीर जटिलताओं से भी बचा जा सकता है। सही समय पर उठाया गया कदम आपके पैरों को स्वस्थ और सक्रिय बनाए रख सकता है।

