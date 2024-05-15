गर्मियों में बढ़ रहा है डिहाइड्रेशन, दस्त व इन्फेक्शन जैसी बीमारियों का खतरा, डॉक्टर ने किया सावधान

बढ़ते तापमान के कारण मुंबई के लोग बीमार पड़ रहे हैं, जिसमें निर्जलीकरण, वायरल बुखार, महिलाओं में यूटीआई संक्रमण, दस्त, माइग्रेन, गुर्दे की पथरी, पेट की बीमारियां देखी जा रही है। इससे लेकर एक्सपर्ट्स लोगों को सावधान कर रहे हैं।

Whether you are already sick, or are trying to avoid falling sick, drink a lot of water. Staying hydrated is the key to good health. Other than plain water, you may also increase your fluid intake by consuming more delicious options like coconut water, buttermilk, lemon water, fruit juices, etc., which can replenish your reserves and make you feel energetic.

बढ़ती गर्मी और लगातार पसीने से मुंबई के लोग परेशान हैं। गर्मी धूप की जलन और पसीने के साथ-साथ कुछ बीमारियों को भी बुलावा देती है। अगर इन बीमारियों पर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन, वायरल बुखार, महिलाओं में यूटीआई संक्रमण, डायरिया, माइग्रेन, किडनी में पथरी, पेट की बीमारियां, आंखों में संक्रमण, हीट स्ट्रोक की समस्या बढ़ जाती है। गर्मी के दिनों में सेहत का ख्याल रखना जरूरी है. अन्यथा बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है. गर्मियों में शरीर में पानी की कमी होने पर डिहाइड्रेशन की समस्या बढ़ सकती है. इससे हृदय स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। निर्जलीकरण भी थकान का कारण बनता है। तो ऐसे में सेहत का ख्याल रखना जरूरी है।

गर्मियों में पहले से काट कर रखे हुए फल खाने से बचें। खुले कटे फलों पर बैठने वाली मक्खियों से टाइफाइड, पीलिया और गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारियां फैलती हैं। फलों के जूस में इस्तेमाल की जाने वाली बर्फ भी बहुत खतरनाक होती है। गन्ने की रसवंती में गर्मियों में बहुत भीड़ होती है। लेकिन यह अक्सर पीलिया और टाइफाइड का कारण बनता है। इसलिए अशुद्ध रसवंती का जूस पीने से बचना चाहिए। पसीना, मतली, उल्टी, घबराहट के दौरे और अत्यधिक थकान, नीली त्वचा और कम शरीर का तापमान। चक्कर आना, बीपी. हीट स्ट्रोक के लक्षण जैसे हृदय गति में कमी आने पर मरीज को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना चाहिए और दवा से इलाज करना चाहिए।

अपोलो स्पेक्ट्रा अस्पताल के नॅशनल टेक्निकल हेड और मुख्य पैथोलॉजिस्ट राजेश बेंद्रे ने कहां की, बढ़ती गर्मी के कारण स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा बढ़ रहा है. इसमें चक्कर आना, डिहाइड्रेशन, उल्टी, अपच, माइग्रेन जैसी बीमारियों के साथ-साथ गर्मियों में किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। पिछले कुछ दिनों में पेट के एक्स-रे और सोनोग्राफी जैसी जांचें बढ़ गई हैं। गर्मियों में न केवल गुर्दे की पथरी के रोगियों में वृद्धि होती है, बल्कि इस विकार के प्रति जागरूकता के कारण जांच में भी वृद्धि हुई है। इसके चलते कई मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। गुर्दे की पथरी वाले कई रोगियों में कोई लक्षण नहीं होते हैं। गुर्दे की पथरी से पीड़ित व्यक्ति को पेशाब के दौरान दर्द और जलन, पेशाब में खून, मतली, उल्टी, पेट में दर्द और पीठ दर्द, बार-बार पेशाब आना और बुखार जैसे लक्षण अनुभव हो सकते हैं। इसे नजरअंदाज न करते हुए तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। फिलहाल अस्पताल में कितने मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं. गुर्दे की पथरी से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें, नमकीन और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। इससे किडनी में पथरी हो सकती है।

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झायनोव्हा शाल्बी हॉस्पिटल के स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. श्वेता लाडगुड़ी ने कहा कि, गर्मी के दिनों में अधिक तापमान के कारण लगातार पसीना आने से डिहाइड्रेशन होने से मासिक धर्म प्रभावित होता है। गर्मियों में मासिक धर्म अधिक समय तक चल सकता है। अस्थिर हार्मोन के कारण किशोर लड़कियां और रजोनिवृत्त महिलाएं अधिक पीड़ित होती हैं। इससे विभिन्न चिंताजनक लक्षण जैसे थकान, तनाव, चकत्ते और यहां तक कि मासिक धर्म के दौरान दिखाई देने वाली असुविधा भी हो सकती है। अधिकांश महिलाएं अपने मासिक धर्म चक्र के दौरान यीस्ट संक्रमण से पीड़ित होती हैं क्योंकि गर्म और आर्द्र वातावरण में बैक्टीरिया तेजी से बढ़ते हैं। इसके अलावा, गर्मियों में योनि में संक्रमण भी अनियमित पीरियड्स का एक कारण हो सकता है। गर्मियों में अत्यधिक पसीना आने से इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, त्वचा में खुजली और यीस्ट संक्रमण हो सकता है। गर्मी के दौरान आपके खान-पान की आदतें भी आपके पीरियड्स को प्रभावित कर सकती हैं। आम, पपीता या अनानास जैसे गर्म खाद्य पदार्थ खाने से आपकी अवधि तेज हो सकती है, क्योंकि इससे पेट में गर्मी पैदा होती है और गर्भाशय सिकुड़ जाता है। तनाव भी मासिक धर्म को प्रभावित कर सकता है। इसलिए गर्मियों में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। यीस्ट संक्रमण को रोकने के लिए नमकीन खाद्य पदार्थों से बचें, शारीरिक स्वच्छता बनाए रखें और अपने सैनिटरी पैड या टैम्पोन को नियमित रूप से बदलें।