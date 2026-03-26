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Silent TB: क्या है बिना लक्षण वाला टीबी? क्या इसकी पहचान करने का कोई तरीका है?

Silent TB in Hindi: टीबी का एक ऐसा प्रकार जिसमें किसी तरह के लक्षण नहीं दिखते हैं और यह सालों तक शरीर में चुपचाप छिपकर रह सकता है। इस लेख में हम एक्सपर्ट्स से इस बारे में ही जानेंगे।

Silent TB: क्या है बिना लक्षण वाला टीबी? क्या इसकी पहचान करने का कोई तरीका है?
VerifiedMedically Reviewed By: Dr. Pritpal Kaur

Written by Mukesh Sharma |Published : March 26, 2026 3:49 PM IST

What is Latent TB in Hindi: टीबी एक गंभीर व जानलेवा बीमारी है, लेकिन इतनी कॉमन है कि लोग इसके बारे में जानने लगे हैं। लेकिन फिर भी एक बार आपको याद दिलाते चलें कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है, जिसे आमतौर पर खांसी, बुखार और वजन घटने जैसे लक्षणों से पहचाना जाता है। टीबी के बारे में तो शायद आप पहले भी जानते होंगे लेकिन क्या आप साइलेंट टीबी के बारे में जानते हैं? टीबी का एक ऐसा रूप जिसमें कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देता? इसे ही “साइलेंट टीबी” या “लेटेंट टीबी” कहा जाता है। यह स्थिति दिखने में भले ही सामान्य लगे, लेकिन समय रहते पहचान न होने पर यह गंभीर रूप ले सकती है। डॉ. प्रीतपाल कौर, सीनियर कंसल्टेंट - पल्मनोलॉजी, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, दिल्ली ने इस बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके बारे में हम आगे इस आर्टिकल में जानेंगे।

साइलेंट टीबी के बारे में समझें

अगर आपको पहले से ही पता है कि टीबी क्या है तो आपको साइलेंट टीबी के बारे में समझना चाहिए, जिसे मेडिकल भाषा में “लेटेंट ट्यूबरक्लोसिस इंफेक्शन (LTBI)” कहा जाता है। इसमें टीबी के बैक्टीरिया शरीर में मौजूद रहते हैं, लेकिन वे सक्रिय नहीं होते। यानी व्यक्ति को कोई खांसी, बुखार या अन्य सामान्य लक्षण महसूस नहीं होते और वह सामान्य जीवन जीता है। हालांकि, यह बैक्टीरिया शरीर में छिपे रहते हैं और भविष्य में सक्रिय होकर बीमारी पैदा कर सकते हैं।

हालांकि, आपको यह समझने की जरूरत है कि लेटेंट टीबी की स्थिति में व्यक्ति दूसरों को संक्रमण नहीं फैलाता, क्योंकि बैक्टीरिया निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। लेकिन जब यह एक्टिव टीबी में बदलता है, तब यह दूसरों के लिए भी खतरा बन जाता है। यही कारण है कि समय-समय पर इसकी पहचान करना और नियमित रूप से इसकी जांच करना बेहद जरूरी है।

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क्या है साइलेंट टीबी की पहचान

डॉ. प्रीतपाल कौर के अनुसार साइलेंट टीबी की पहचान करना थोड़ा चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते और व्यक्ति सामान्य जीवन जीता रहता है। ऐसे में इसकी पुष्टि के लिए विशेष मेडिकल जांच की जरूरत पड़ती है। सबसे आम जांच ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट है, जिसमें त्वचा के नीचे एक छोटा इंजेक्शन दिया जाता है और 48-72 घंटे बाद उस स्थान पर होने वाली सूजन या रिएक्शन को देखकर संक्रमण का अंदाजा लगाया जाता है।

(और पढ़ें - क्या होता है स्पाइनल टीबी)

इसके अलावा IGRA ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, जो खून के जरिए यह बताता है कि शरीर में टीबी के बैक्टीरिया मौजूद हैं या नहीं। कुछ मामलों में डॉक्टर फेफड़ों की स्थिति का आकलन करने के लिए चेस्ट एक्स-रे या अन्य इमेजिंग टेस्ट भी सलाह दे सकते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संक्रमण एक्टिव तो नहीं हो रहा। खासतौर पर जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर होती है या जो टीबी मरीज के संपर्क में रहे हैं, उनके लिए ये जांच समय पर कराना बेहद जरूरी होता है, ताकि बीमारी को शुरुआती अवस्था में ही पहचाना जा सके।

साइलेंट टीबी का इलाज व बचाव

साइलेंट टीबी का खतरा सबसे ज्यादा उन लोगों में होता है, जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है जैसे छोटे बच्चे, बुजुर्ग, डायबिटीज के मरीज या HIV संक्रमित व्यक्ति उन्हें साइलेंट टीबी से एक्टिव टीबी होने का खतरा ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति टीबी के मरीज की देखभाल कर रहा है, किसी व्यक्ति के घर में टीबी का मरीज है या फिर किसी भी तरह से अगर कोई व्यक्ति किसी टीबी के मरीज के संपर्क में रहता है तो उन्हें भी जांच करानी चाहिए।

भले ही साइलेंट टीबी में लक्षण नहीं होते, लेकिन इसका इलाज जरूरी होता है। डॉक्टर कुछ विशेष दवाओं के जरिए बैक्टीरिया को खत्म करने की कोशिश करते हैं, ताकि यह आगे चलकर एक्टिव टीबी में न बदले। इलाज अधूरा छोड़ना खतरनाक हो सकता है, इसलिए डॉक्टर की सलाह का पूरी तरह पालन करना जरूरी है। साइलेंट टीबी एक छिपी हुई समस्या है, जो धीरे-धीरे बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए अगर आप किसी टीबी मरीज के संपर्क में रहे हैं या आपको जोखिम है, तो जांच जरूर कराएं। समय पर पहचान और सही इलाज न केवल आपकी सेहत को सुरक्षित रखता है, बल्कि समाज में संक्रमण फैलने से भी रोकता है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

मुकेश शर्मा

मुकेश शर्मा दिल्ली यूनिर्विसिटी से जर्नलिज्म डिग्री होल्डर हैं और पिछले 8 साल से Health Journalism से जुड़े हुए ... Read More