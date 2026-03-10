No Smoking Day: स्मोकिंग छोड़ना हो रहा है मुश्किल? एक्सपर्ट के बताए इन टिप्स से करें इसे आसान

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
हर साल मार्च के दूसरे बुधवार (Second Wednesday) को 'No Smoking Day' मनाया जाता है। इस साल 11 मार्च (No Smoking Day) को मनाया जा रहा है। इस खास दिन को मनाने का उद्देश्य लोगों में धूम्रपान के नुकसान के बारे में जागरुकता फैलाना है। बता दें कि धूम्रपान न सिर्फ आपके लंग्स को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह दिल, दिमाग और पूरे शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में धूम्रपान का अगर आप सेवन कर रहे हैं, तो इसे आज ही छोड़ दें।
डॉक्टर कहते हैं कि अगर सही तरीके और मजबूत इरादे के धूम्रपान छोड़ने की कोशिश की जाए, तो स्मोकिंग छोड़ना काफी संभव हो जाता है। आइए शारदा हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट-इंटरनल मेडिसिन के डॉ. श्रेय श्रीवास्तव से जानते हैं धूम्रपान छोड़ने के लिए क्या करें?
अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने इरादों को मजबूत करें। डॉक्टर कहते हैं कि जब तक आपके इरादे मजबूत न हों, तबतक स्मोकिंग छोड़ना काफी मुश्किल हो सकता है। इसलिए स्मोकिंग छोड़ने के दिन की शुरुआत करने के लिए एक दिन तय करें और अपने इरादे को मजबूत तरें।
कई लोगों को स्ट्रेस, खाना खाने के बाद, दोस्तों के साथ या फिर चलते-फिरते स्मोकिंग की याद आ जाती है या फिर स्मोकिंग की लालसा होने लगती है। ऐसी स्थितियों को पहचानें और खुद को संभालते हुए अन्य चीजें खाएं, जिससे स्मोकिंग से आपका ध्यान भटक सके।
अगर आप अपनी ट्रिंगर की परिस्थिति को समझ चुके हैं, तो ऐसे समय पर अपने साथ कुछ हेल्दी ऑप्शन रखें। जैसे- सिगरेट के बजाय अपने जेब में इलायची, सौंफ जैसी चीजें रखें। इसके अलावा आप सिगरेट पीने के बजाय च्युंगम भी अपने मुंह में रख सकते हैं। इससे आपका ध्यान सिगरेट या फिर अन्य स्मोकिंग की ओर नहीं जाएगा।
अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं, तो कुछ समय के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। दरअसल, अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन बढ़ता है, जिससे तनाव कम होता है। इससे स्मोकिंग की इच्छा भी धीरे-धीरे कम होने लगती है।
स्मोकिंग छोड़ने की अगर आप कोशिश कर रहे हैं, तो अपने फ्रेंड और परिवार की मदद ले सकते हैं। दरअसल, जब आप अपने परिवार या फ्रेंड का सपोर्ट लेते हैं, तो आपको मोटिवेशन और हिम्मत मिलती है। इससे आप अपने लक्ष्य पर लंबे समय तक टिके रहते हैं।
धूम्रपान बंद करने की कोशिश में अगर आपने 1 सप्ताह या फिर 1 महीने तक स्मोकिंग बिल्कुल भी नहीं किया है, तो खुद को रिवॉर्ड दें। ऐसा करने से आपका मोटिवेशन बढ़ता है और आप स्मोकिंग छोड़ने के अपने फैसले पर काफी अच्छे से टिके रहते हैं।
ध्यान रखें कि धूम्रपान छोड़ना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सही रणनीति, धैर्य और परिवार के सहयोग से आप इस आदत को हमेशा के लिए छोड़ सकते हैं।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
