पेट का दर्द कहीं अपेंडिक्स का संकेत तो नहीं? नॉर्मल पेन समझकर इग्नोर कर रहे तो स्थिति बन सकती है जानलेवा

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Appendix ki Surgery: स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं हैं, जिन्हें हम अक्सर आम समझते हैं और इनमें पेट में दर्द होना भी एक है। कई बार बाहर का खाने के कारण, खाना ठीक से न पचने के कारण या फिर गैस आदि बनने के कारण पेट में दर्द होने लगता है। जिसे आमतौर पर सही डाइट, सामान्य देखभाल और कभी कभार पेनकिलर से ठीक कर लिया जाता है। लेकिन पेट में दर्द होना हर बार कोई सामान्य समस्या नहीं होती है बल्कि कई बार यह अपेंडिसाइटिस जैसी किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि पेट दर्द जैसे साधारण मामलों को भी इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए और इस लेख में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इसी बारे में कुछ खास महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाले हैं ताकि अगर आपको भी पेट दर्द हो तो आप उसे सामान्य दर्द समझ कर इग्नोर न करें।
अपेंडिसाइटिस एक आम लेकिन गंभीर सर्जिकल इमरजेंसी है। अगर समय पर इलाज न मिले, तो यह जल्दी जटिल रूप ले सकता है। अपेंडिक्स बड़ी आंत से जुड़ी एक छोटी ट्यूब जैसी संरचना होती है। इसमें सूजन आमतौर पर किसी रुकावट की वजह से होती है, जैसे मल का कुछ भाग, लिम्फोइड टिश्यू में सूजन या संक्रमण। जब अपेंडि्स में रुकावट हो जाती है, तो उसमें अलग-अलग तरह के पदार्थ जमा होने के कारण दबाव बढ़ने लगता है, जिससे सूजन व इन्फेक्शन होने लगता है।
Dr. Mangesh Keshavrao Borkar, Consultant - Medical Gastroenterologist - Manipal Hospital Kharadi Pune
कई मामलों में देखा गया है कि शुरुआत में अपेंडिसाइटिस के लक्षण बहुत साफ नहीं होते हैं, क्योंकि वे सामान्य पेट दर्द से मेल खाते हैं। शुरुआत में यह नाभि के पास होता है और धीरे-धीरे पेट के दाएं हिस्से में चला जाता है। इसके साथ भूख कम लगना, मतली या हल्का बुखार भी हो सकता है। ऐसे लक्षण दिखने का मतलब है कि अपेंडिक्स में इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया है और इसे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी स्थितियों को इग्नोर करने पर आमतौर पर सर्जरी ही आखिरी विकल्प बचता है, जिसमें छोटा चीरा लगाकर पूरे अपेंडिक्स को ही निकाल दिया जाता है, जिस सर्जरी को अपेंडेक्टोमी कहते हैं।
ऐसे में अगर अपेंडिसाइटिस के इलाज में देरी होती है तो इस स्थिति गंभीर हो सकती है। सूजन बढ़ने से अपेंडिक्स के अंदर दबाव बढ़ता है, जिससे खून का प्रवाह कम हो जाता है। इससे टिश्यू को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती और धीरे-धीरे वह खराब होने लगता है। इस स्थिति को नेक्रोसिस कहा जाता है। ऐसी स्थिति में जैसे-जैसे अपेंडिक्स की अंदरूनी सतह यानी दीवार कमजोर होती है, अपेंडिक्स फटने का खतरा उतना ही बढ़ जाता है।
(और पढ़ें - पेट का दर्द कहीं अपेंडिक्स तो नहीं? कैसे पता लगाएं?)
अगर इन्फेक्शन बढ़ते-बढ़ते आखिर में अपेंडिक्स फट जाता है, तो यह जानलेवा स्थिति बन सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि अपेंडिक्स के अंदर का संक्रमित द्रव व अन्य पदार्थ पेट के अंदरूनी हिस्सों में फैलने लग जाते है, जिस स्थिति को पेरिटोनाइटिस कहा जाता है। इस जानलेवा स्थिति के कारण कई बार पूरे पेट में संक्रमण फैल जाता है, जिससे लालिमा और सूजन आ जाती है। अगर अपेंडिक्स फट गया है, तो सिर्फ अपेंडिक्स निकालना काफी नहीं होता, बल्कि पेट की सफाई (एब्डॉमिनल वॉश) और कई बार ओपन सर्जरी करनी पड़ती है। मरीज को ICU में निगरानी और मजबूत एंटीबायोटिक की जरूरत होती है।
कुछ मामलों में अपेंडिक्स फट जाने के बाद, अपेंडिक्स के आसपास पस जमा होने लगता और फोड़ा या फफोले बन जाते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत सर्जरी करना हमेशा सही नहीं होता, पहले एंटीबायोटिक और इमेज-गाइडेड ड्रेनेज से पस निकल जाती है और बाद में कुछ समय बाद अपेंडेक्टोमी यानी अपेंडिक्स निकालने की सर्जरी की जाती है।
अपेंडिसाइटिस एक मेडिकल इमरजेंसी है और इसलिए इसका जल्द से जल्द इलाज होना बेहद जरूरी है। अगर इसके इलाज में देरी हो जाती है, तो गंभीर जटिलता विकसित हो सकती है और उसमें से एक है सेप्सिस। इस कंडीशन में इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाता है और शरीर के अंगों को डैमेज करने लग जाता है। ऐसी स्थिति में तुरंत सर्जरी, ICU देखभाल और आक्रामक इलाज जरूरी होता है।
अपेंडिसाइटिस के लिए सर्जरी करना सिर्फ समय पर इलाज नहीं बल्कि उससे होने वाली जानलेवा जटिलताओं से बचने का तरीका भी है। शुरुआती स्टेज में आमतौर पर अपेंडेक्टोमी को लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर से किया जाता है, जो आसान व सुरक्षित होती है और इससे मरीज जल्दी रिकवर हो जाता है। वहीं अगर इलाज करने में देरी होती है, तो जटिल सर्जिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, जिसमें जोखिम भी ज्यादा होते हैं और मरीज की रिकवरी भी लंबी होती है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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