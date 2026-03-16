क्या धूप से बचने के लिए सनस्क्रीन काफी है? स्किन एक्सपर्ट्स से जानें किन बातों का ध्यान रखना जरूरी

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Kya Sunscreen Dhoop Ke Liye Kafi Hai: आजकल तेज धूप, बढ़ते तापमान और प्रदूषण के कारण त्वचा को नुकसान होने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में बहुत से लोग यह मानते हैं कि केवल सनस्क्रीन लगाना ही धूप से बचने के लिए काफी है। हालांकि, त्वचा विशेषज्ञों के अनुसार सनस्क्रीन जरूरी जरूर है, लेकिन केवल उसी पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होता। धूप से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें त्वचा को टैनिंग, सनबर्न, समय से पहले झुर्रियां और यहां तक कि स्किन कैंसर तक का कारण बन सकती हैं। इसलिए त्वचा की सही सुरक्षा के लिए सनस्क्रीन के साथ-साथ कुछ अन्य सावधानियां अपनाना भी बेहद जरूरी है।
सनस्क्रीन का काम त्वचा को UVA और UVB किरणों से बचाना होता है। इसके लिए आमतौर पर SPF 30 या उससे अधिक वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन उपयोग करने की सलाह दी जाती है। लेकिन कई लोग सनस्क्रीन केवल बाहर निकलते समय एक बार लगा लेते हैं, जबकि इसे हर 2-3 घंटे में दोबारा लगाना चाहिए, खासकर जब आप लंबे समय तक धूप में रहते हैं या पसीना आता है। इसके अलावा, सनस्क्रीन लगाने का सही तरीका भी महत्वपूर्ण है, इसे बाहर निकलने से लगभग 15-20 मिनट पहले लगाना चाहिए ताकि यह त्वचा पर अच्छी तरह काम कर सके।
Dr. Shitij Goel, Senior Consultant - Dermatology, ShardaCare-Healthcity
डॉ. शितिज गोयल के अनुसार धूप से पूरी सुरक्षा के लिए केवल सनस्क्रीन ही पर्याप्त नहीं है। जीवनशैली में खास बदलाव और कुछ अतिरिक्त उपाय भी त्वचा को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। क्योंकि धूप स्किन पर अलग-अलग तरीके से नुकसान पहुंचा सकती है और सिर्फ सनस्क्रीन की मदद से इस डैमेज को रोक पाना मुश्किल है। हालांकि, अच्छी क्वालिटी का 50spf तक का सनस्क्रीन स्किन को एक निश्चित समय तक डैमेज को काफी हद तक कम कर देता है।
धूप से अपनी स्किन को डैमेज होने से बचाने के लिए आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है, लेकिन उसके साथ-साथ कुछ अन्य चीजों का ध्यान रखना भी जरूरी है जो इस प्रकार हैं -
डॉ. गोयल के अनुसार बच्चों और संवेदनशील त्वचा वाले लोगों को धूप से विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि उनकी त्वचा जल्दी प्रभावित हो सकती है। अगर धूप के कारण त्वचा पर लगातार लालिमा, जलन, रैशेज या असामान्य दाग दिखाई दें, तो तुरंत त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है। जितना हो सके बच्चों और सेंसिटिव स्किन वाले लोगों को धूप से बचाकर रखना चाहिए।
इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि सनस्क्रीन त्वचा की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन पूरी सुरक्षा के लिए सही आदतें और सावधानियां भी उतनी ही जरूरी हैं। सही जानकारी और नियमित देखभाल से धूप के नुकसान से बचते हुए त्वचा को लंबे समय तक स्वस्थ रखा जा सकता है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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