तनाव बढ़ने से बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ने लगता है? क्या है इसके पीछे का कनेक्शन

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Stress Management for Cholesterol Patients: खाने-पीने से जुड़ी खराब आदतों और फिजिकल एक्टिविटी की कमी के कारण आज के समय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने जैसी समस्याएं काफी आम होती जा रही हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से कुछ लोगों में कोई खास बड़ा लक्षण नहीं दिखता है और इसलिए इस समस्या को कुछ लोग गंभीरता से नहीं लेते हैं। जबकि खराब कोलेस्ट्रॉल यानी LDL (लो-डेंसिटी लिपोप्रोटीन) को हार्ट डिजीज और स्ट्रोक के लिए सबसे बड़े कारणों में से एक माना गया है। ज्यादातर लोग जानते हैं कि सही खान-पान, नियमित व्यायाम और दवाइयां कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद करती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वह है मानसिक तनाव। जिन लोगों का LDL ज्यादा होता है, उन्हें लंबे समय तक तनाव रहना उनके दिल की सेहत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकता है और गंभीर समस्याओं का खतरा बढ़ा सकता है।
जब व्यक्ति तनाव में होता है, तो शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन शरीर को “फाइट ओर फ्लाइट” (Fight or Flight) की स्थिति के लिए तैयार करते हैं। थोड़े समय के लिए यह सामान्य है, लेकिन लंबे समय तक तनाव बना रहे तो इन हार्मोन्स का लेवल लगातार हाई रहने लगता है। इससे शरीर में वसा (फैट) का संतुलन बिगड़ता है और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) तथा ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ सकते हैं।
दरअसल, स्ट्रेस गुड कोलेस्ट्रॉल (HDL) लेवल कम कम कर देता है और एचडीएल खून से बैड कोलेस्ट्रॉल को हटाने के लिए बेहद जरूरी होता है। यही कारण है कि जब खून से एचडीएल लेवल कम होने लगता है, तो इसके कारण एलडीएल लेवल बढ़ने लगता है और धमनियों के अंदर जाकर जमा होने लगता है।
अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से मेंटल स्ट्रेस हो रहा है, तो इसके कारण शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लगती है। जब खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा होने के साथ-साथ अंदर ही अंदर सूजन भी बढ़ रही है, तो इससे धमनियों के अंदर प्लाक (एक तरह की चिपचिपी परत) जल्दी जमने लगता है। इसके परिणाम से रक्त वाहिकाएं अंदर से संकरी होने लगती हैं और दिमाग और दिल तक प्रवाह इससे प्रभावित होने लगता है। धीरे-धीरे जब यह स्थिति गंभीर होती जाती है, ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट अटैक का खतरा उतना ही बढ़ने लगता है।
यह भी देखा गया है कि जिन लोगों को ज्यादा तनाव रहता है, उनके शरीर की धमनियां आमतौर पर सख्त होने लगती हैं। सख्त धमनियां खून के प्रवाह को और मुश्किल बना देती है और इस कारण से कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए स्थिति और ज्यादा गंभीर होने लगती है।
तनाव के साथ-साथ जीवनशैली से जुड़ी कुछ गलत आदतें भी हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लगातार तनाव से प्रभावित होकर व्यक्ति कई बार गलत जीवनशैली अपना लेता है जैसे -
तनाव से जुड़ी ये आदतें आपके स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकती हैं और इनका असर एलडीएल को बढ़ाने और एचडीएल लेवल को कम करने पर भी पड़ता है।
स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर का भी गहरा रिश्ता है, क्योंकि तनाव सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बढ़ाता, बल्कि ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन भी तेज करता है। जब ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, तो LDL धमनियों को ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और प्लाक तेजी से बनता है। यह ऐसी कंडीशन है, जो दिल की बीमारियों के खतरे को कई गुना बढ़ा सकती है।
खराब कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए तनाव कम करना बहुत जरूरी है। इससे -
यह भी देखा गया है कि जो लोग मानसिक तनाव को अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं, उन्हें कोलेस्ट्रॉल से होने वाली जटिलताओं का खतरा भी अपेक्षाकृत कम होता है। कोलेस्ट्रॉल की इन जटिलताओं में हार्ट डिजीज, स्ट्रोक व अन्य क्रोनिक बीमारियां भी शामिल है और इसलिए तनाव को कम करने के तरीके अपनाए जा सकते हैं।
निष्कर्ष
खराब कोलेस्ट्रॉल और मानसिक तनाव मिलकर दिल के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं। सही खान-पान और दवाइयों के साथ-साथ तनाव को नियंत्रित करना भी उतना ही जरूरी है। शांत मन और संतुलित जीवनशैली ही स्वस्थ दिल की कुंजी है।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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