डायबिटीज के मरीजों के लिए गर्मी का मौसम मुश्किल, एक्सपर्ट से जानें हीट स्ट्रोक के नुकसान से बचने के उपाय

जानें गर्मियो और बरसात के उमस वाले मौसम में डायबिटीज के मरीजों को किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और गर्मियों में शुगर के मरीजों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए।

Diabetes management in summer: डायबिटीज एक मेटाबोलिक डिसऑर्डर है जिसमें हमारे शरीर द्वारा ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित रखने की नेचुरल क्षमता कमज़ोर हो जाती है। वहीं, गर्मियों के मौसम में डायबिटीज के मरीजों की ये तकलीफ और अधिक बढ़ सकती है। जैसा कि भारत में इन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा है ऐसे में डायबिटीज के मरीजों के लिए यह मौसम परेशानीभरा हो सकता है। डॉ. परमिंदर सिंह मंगेरा ( सहायक प्रोफेसर कार्डियोलॉजी जीएमसी अमृतसर पंजाब) बता रहे हैं कि गर्मियो और बरसात के उमस वाले मौसम में डायबिटीज के मरीजों को किस तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और गर्मियों में शुगर के मरीजों को किस तरह की सावधानियां बरतनी चाहिए। (Diabetes management in summer in Hindi)

क्यों गर्मियों में बढ़ जाती हैं शुगर मरीजों की समस्याएं?

हाई ब्लड शुगर लेवल की वजह से कई तरह की कॉम्प्लिकेशन्स बढ़ जाती है जैसे- नसों और नर्वस सिस्टम को नुकसान होता है, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन कम होता है, पसीना बनाने वाली ग्रंथियों प्रभावित हो सकती हैं और इन सबके चलते शरीर खुद को ठंडा नही रख पाता। इसके अलावा, शुगर के मरीजों के शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन होने का रिस्क भी अधिक होता है। पानी या अन्य लिक्विड्स का कम सेवन ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है, जिससे बार-बार पेशाब आ सकती है और इससे डिहाइड्रेशन और अधिक बढ़ सकता है।

डॉ. मंगेरा कहते हैं कि, जैसा कि डायबिटीज के मरीजों को डिहाइड्रेशन का डर अधिक होता है। इसीलिए, उनके लिए शरीर का तापमान संतुलित रखना या सही बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में तकलीफ हो सकती है। हाई बॉडी टेम्परेचर की वजह से शरीर द्वारा इंसुलिन के इस्तेमाल की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है।

गर्मियों में हाई ब्लड शुगर के लक्षण

अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल की वजह से शरीर को ठंडा रख पाना मुश्किल हो जाता है। इससे शरीर में ये लक्षण दिखायी देते हैं -

सिरदर्द

चक्कर आना

मतली और उल्टी

थकान

मांसपेशियों में ऐंठन

पेट में मरोड़ें

त्वचा पीली पड़ना

वही, हीटवेट की चपेट में आने या लू लगने की वजह से कुछ जानलेवा स्थितियां भी बन सकती हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए हीट स्ट्रोक की चपेट में आने के बाद ये स्थितियां बन सकती हैं-

उलझन या कन्फ्यूजन

मतिभ्रम

तेजी से सांस लेना

शरीर में अकड़न और क्रैम्पस

अगर इनमें से हीट स्ट्रोक के कोई भी लक्षण दिखायी दें तो इनका तुरंत इलाज कराएं।

गर्मियों में डायबिटीज के मरीज इस तरह रखें अपना ध्यान

अधिक मात्रा में पानी पीएं

गर्मियों में रोजाना 8-10 गिलास पानी जरूर पीएं। इसके अलावा जब भी घर से बाहर जाए तो पानी की बोतल अपने साथ रखें।

ब्लड शुगर लेवल चेक करते रहे

डायबिटीज के मरीज डिहाइड्रेट हो सकते है और शरीर में पानी का स्तर कम हो जाने से ब्लड शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। इसीलिए. धूप, उमस और गर्मी के मौसम में अपने ब्लड शुगर लेवल को मॉनिटर करें और उसे समय-समय पर चेक करते रहें।

इंसुलिन की खुराक का रखे ध्यान

गर्मियों में शरीर इंसुलिन का इस्तेमाल अलग तरीकों से कर सकता है। इसीलिए, अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को चेक करें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इंसुलिन की मात्रा में बदलाव करें।

बरतें ये सावधानियां

दवाइयां समय पर ले।

धूप में निकलने से बचें और हीट वेट से खुद को सुरक्षित रखे।

चाय-कॉफी और कैफीन वाले अन्य ड्रिंक्स का सेवन अधिक मात्रा में ना करें।

एक्टिव रहे और एक्सरसाइज करें।

जितना हो सके घर के अंदर रहे और ठंडे शर्बत और ड्रिंक्स का सेवन करे।

हेल्दी डाइट लें।

