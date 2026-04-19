लाइफस्टाइल से जुड़ी किन गलतियों के कारण कोलन कैंसर का खतरा बढ़ रहा है?

Colon Cancer Risk: कोलन कैंसर को बेहद खतरनाक इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया के सबसे जानलेवा कैंसर में एक है। कोलन कैंसर के मामले पहले ज्यादातर बुजुर्गों में देखे जाते थे, क्योंकि इसका खतरा बढ़ती उम्र के साथ ही बढ़ता था। लेकिन आजकल यह भी देखा गया है कि कम उम्र में ही यानी युवाओं में भी कोलन कैंसर के मामलों में काफी वृद्धि देखी जा ही है और हेल्थ एक्सपर्ट्स इसके पीछे लाइफस्टाइल से जुड़ी खराब आदतों का कारण बता रहे हैं। Cancer Healer Center के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. तरंग कृष्णा ने कम उम्र में युवाओं में तेजी से बढ़ते कोलन कैंसर के मामलों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी और साथ ही में यह भी बताया कि कैसे इसके खतरे को कम किया जा सकता है।
युवाओं में कोलन कैंसर का खतरा बढ़ने के कारण
देखा जा रहा है कि कम उम्र में यानी युवाओं में कोलन कैंसर का खतरा बढ़ रहा है, जिसके पीछे खानपान और लाइफस्टाइल से जुड़े कुछ कारण हो सकते हैं जैसे -
प्रोसेस्ड फूड्स - पैकिंग वाले खाने में अलग-अलग तरह के फ्लेवर और प्रिजर्वेटिव होते हैं और अन्य तरह के कई केमिकल भी हो सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से ऐसे फूड्स खा रहा है, तो ऐसें कोलन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।
आंतों में सूजन पैदा करने वाले फूड्स - कुछ प्रकार के फूड्स हैं, जिनका अगर जरूरत से ज्यादा सेवन किया जा रहा है, तो उनसे आंतों में सूजन हो सकती है और आने वाले समय में कोलन कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। ये फूड्स जैसे रेड मीट, ज्यादा तेल और वसा वाले खाद्य पदार्थ।
खानपान में फाइबर की कमी - खाना चाहे घर पर बन रहा हो या फिर बाहर का खाना हो, दोनों में ही फाइबर की कमी होने लगी है। लोग घर पर खाना खाते समय भी फल व सब्जियां नहीं लेते हैं, जिससे फाइबर की कमी होती है और उसका सीधा असर आंतों पर पड़ता है।
सेडेंटरी लाइफस्टाइल - खानपान के साथ-साथ जीवनशैली के अन्य पहलू भी हैं, जैसे ज्यादातर समय बैठने की आदत। कंप्यूटर पर काम करने वाले, दुकान संभालने वाले या किसी भी कारण अगर व्यक्ति को लंबे समय तक बैठने पड़ रहा है तो इससे शरीर का वजन बढ़ता है और बॉडी फंक्शन प्रभावित होते हैं, जिनके कारण कैंसर जोखिम भी बढ़ सकते हैं।
ड्रिंकिंग और स्मोकिंग - कोई भी व्यक्ति जो स्मोकिंग करता है या ज्यादा शराब का सेवन करता है, उनमें कैंसर का खतरा काफी हद तक बढ़ जाता है जिनमें कोलन कैंसर भी एक है। शराब या स्मोकिंग शरीर में फ्री रेडिकल्स बढ़ाते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और कैंसर का खतरा बढ़ाते हैं।
स्ट्रेस - खासतौर पर अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय से मानसिक तनाव की समस्या चल रही है, तो उससे उसके इम्यून सिस्टम पर गहरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही लंबे समय तक स्ट्रेस शरीर के अंदर इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है। इस तरह की कंडीशन इनडायरेक्टली कैंसर रिस्क को बढ़ा सकती हैं।
कैसे करें कोलन कैंसर से बचाव
कोलन कैंसर के खतरे को पूरी तरह से टाला नहीं जा सकता है, क्योंकि यह जेनेटिक और एनवायरमेंट फैक्टर्स से भी जुड़ा हो सकता है। लेकिन अपनी जीवनशैली और खानपान में सुधार करके काफी हद तक कोलन कैंसर के खतरे को कम किया जा सकता है -
आहार में सुधार करें - अपने आहार में अच्छी, संतुलित और पौष्टिक चीजों का सेवन करें जैसे हरी सब्जियां, फल, दालें और साबुत अनाज आंतों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं। इन फूड्स से आपको पोषक तत्व भी मिलेंगे और फाइबर भी।
फिजिकली एक्टिव रहें - शरीर को हेल्दी रखे के लिए जितना जरूरी अच्छा खानपान है उतना ही जरूरी फिजिकली एक्टिव रहना भी है। रोजाना कम से कम 30 मिनट तक फिजिकली एक्टिव जरूर रहें, जिसमें आप वॉकिं, योग या हल्की एक्सरसाइज आदि कर सकते हैं।
बुरी आदतें छोड़ें - अगर आप धूम्रपान या शराब का सेवन करते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द छोड़ना जरूरी है। क्योंकि ये कैंसर का कारण बनने वाले सबसे बड़े रिस्क फैक्टर्स में से एक हैं। जितना जल्दी हो सके आपको इन्हें छोड़ देना चाहिए।
मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखें - अपने फिजिकल स्वास्थ्य को सही बनाए रखने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए अगर आपको नींद न आना, तनाव, एंग्जायटी या डिप्रेशन जैसी कोई भी समस्या होती है, तो बिना देरी किए डॉक्टर सलाह लें।
नियमित स्वास्थ्य जांच - खासतौर पर अगर आपकी उम्र 45 साल से ज्यादा हो गई है, तो आपको नियमित रूप से जांच कराते रहना चाहिए। ताकि किसी भी तरह की असामान्य स्थिति की पहचान की जा सके जो बाद में कैंसर के लक्षण के रूप में उभर सकती है।
कैंसर कोई अचानक से पैदा होने वाली बीमारी नहीं है, बल्कि यह कई सालों से खराब जीवनशैली और खराब खानपान के कारण धीरे-धीरे शरीर में विकसित होती है और इसका पता भी नहीं चलता है। इसलिए सही खानपान और लाइफस्टाइल की मदद से इसके खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है, साथ ही नियमित जांच कराते रहने से स्थिति को गंभीर होने से पहले ही कंट्रोल किया जा सकता है।
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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।