Link between Diabetes and Hypertension: डायबिटीज के मरीज आसानी से हो सकते हैं हाई BP के शिकार, एक्सपर्ट टिप्स से रखें खुद को हेल्दी

Link between Diabetes and Hypertension: डायबिटीज कई तरह की स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनती है जिसमें हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल भी एक है। डायबिटीज से पीड़ित लगभग 50-70% लोगों को हाइपरटेंशन (hypertension) या हाई ब्लड प्रेशर लेवल की बीमारी भी होती ही है जो स्थिति को और अधिक गम्भीर बना सकती है। इस तरह एक से अधिक बीमारियों की वजह से किडनी से जुड़ी बीमारियों (kidney disease), कार्डियोवैस्कुलर डिजिजेज (cardiovascular disease) और नर्व डैमेज ( nerve damage) जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।

डायबिटीज में क्यों अधिक होता है हाई बीपी का रिस्क ?

डॉ. चरणदीप सिंह संधु (Dr. Charandeep Singh Sindhu, Consultant Endocarinology, MD, DM, AIIMS New Delhi) के अनुसार, डायबिटीज के मरीजों में हाइपरटेंशन की बीमारी का रिस्क बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। जैसा कि हाई बीपी और डायबिटीज दोनों ही लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई बीमारियां हैं और इन दोनों के अधिकांश कारण एक जैसे ही पाए गए हैं जैसे-

कसरत ना करने की आदत (sedentary lifestyle)

मोटापा (obesity)

हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल

स्मोकिंग (smoking) और अल्कोहल का सेवन (alcohol intake) और,

कुछ अनुवांशिक कारण जैसे परिवार की मेडिकल हिस्ट्री आदि।

इन कॉमन वजहों के चलते एक ही समय पर किसी व्यक्ति के लिए हाइपरटेंशन और डायबिटीज का रिस्क एकसाथ या समान तरीके से बढ़ सकता है।

इंसुलिन रेजिस्टेंस है बड़ा कारण

इसके अलावा कुछ बायोकेमिकल स्थितियों के कारण से भी डायबिटीज में हाइपरटेंशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। ऐसी ही एक स्थिति है इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो टाइप 2 डायबिटीज में देखी जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पर शरीर द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन्स के प्रति सही तरीके से प्रतिक्रिया नहीं होती और इस वजह से रक्त में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। वही, शरीर में नमक की अधिक मात्रा जमा होना और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसी स्थितियां भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो सकती हैं। इससे नसें कठोर बनने लगती है और ब्लड प्रेशर लेवल भी बढ़ जाता है।

दिल से जुड़ी नसों को होता है नुकसान

डायबिटीज में हाइपरटेंशन का खतरा बढ़ानेवाला एक और बड़ा कारण ( reasons of increasing the risk of hypertension)

है हाई ब्लड शुगर लेवल से शरीर को होनेवाली अंदरूनी क्षति या नुकसान। जब खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इससे ब्लड वेसल्स, नसों और किडनियों को नुकसान पहुंचता है। इस डैमेज की वजह से नसों में सूजन आने लगती है और वे संकरी भी होने लगती हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। कमजोर रक्त संचार के कारण हाई ब्लड प्रेशर के साथ-साथ हृदय रोगों(cardiovascular issues) का भी खतरा बढ़ने लगता है।

वहीं, डायबिटीज में सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम ( sympathetic nervous system) को भी उत्तेजित कर देता है जिससे शरीर में हार्मोन्स के स्तर में व्यापक उतार-चढ़ाव हो सकते हैं और यह स्थिति भी हाइपरटेंशन का कारण बन सकती है।

हाइपरटेंशन से बचने के उपाय क्या हैं? ( steps to reduce the risk of hypertension)

हालांकि, इन सबके बावजूद डायबिटीज के मरीज हाइपरटेंशन से बचने के लिए कई उपाय आसानी से अपना सकते हैं, यह कहना है डॉक्टर चरणदीप सिंह संधु का। उनके अनुसार, इन बातों का ध्यान रखते हुए और कुछ नियमों का पालन करते हुए डायबिटीज में हाई बीपी की समस्या से बचा जा सकता है। ये उपाय हैं-

मोटापा कम करना और हेल्दी वेट मेंटेन करना

नमक का सेवन कम करना

पोटैशियम से भरपूर फूड्स का सेवन करना

रोजाना कसरत करना

दवाइयां समय पर लेना

सिगरेट और शराब का सेवन कम करना

रोजाना 6-7 घंटे की नीद लेना और दिन में थोड़ी देर आराम करना

स्ट्रेस को बढ़ने से रोके

नियमित ब्लड शुगर और बीपी लेवल चेक करे।

