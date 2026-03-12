World Kidney Day: कैसे पता लगाएं किडनी में आने लगी है सूजन? जानें क्या है इसका इलाज

Kidney me Sujan ke Lakshan: किडनी में होने वाली सूजन यानी नेफ्राइटिस एक गंभीर समस्या पैदा कर सकती है। इस लेख में जानेंगे क्या है नेफ्राइटिस और इसके लक्षणों की पहचान कैसे करें।

What is Nephritis Kidney Disease: किडनी में सूजन होना एक गंभीर समस्या हो सकती है, जिसे मेडिकल भाषा में नेफ्राइटिस कहा जाता है। इस रोग में किडनी में सूजन आ जाती है, जिसके कारण वह ठीक से काम नहीं कर पाती है। शरीर से वेस्ट को छानने, फ्लूइड का संतुलन बनाने और ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में किडनी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन किडनी में सूजन आ जाए, और इसकी पहचान एवं इलाज समय पर न हो पाए, तो स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। डॉ. संदीप कुमार, कंसल्टेंट जनरल सर्जरी और रीनल ट्रांसप्लांट, मणिपाल हॉस्पिटल्स, पटियाला के अनुसार, किडनी में सूजन होने से किडनी ठीक से काम नहीं कर पाती। अगर समय पर इसकी पहचान और इलाज न किया जाए, तो यह आगे चलकर गंभीर समस्या बन सकती है और इलाज न किया जाए तो यह गंभीर जटिलताओं का कारण बन सकती है।

इसके क्या कारण हो सकते हैं?

किडनी में सूजन का कारण कोई एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग हो सकते हैं और उनमें प्रमुख रूप से इन्फेक्शन, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर और पेनकिलर व एंटीबायोटिक जैसी दवाओं का साइड इफेक्ट्स आदि शामिल है। खासतौर पर जब पेनकिलर या एंटीबायोटिक दवाएं लंबे समय से या फिर बड़ी खुराक में ली जा रही हों, तो उनका इफेक्ट किडनी पर पड़ने लगता है। इसके अलावा, लंबे समय से डायबिटीज कंट्रोल न होना और हाई ब्लड प्रेशर रहने जैसी क्रोनिक बीमारियां भी हैं जो किडनी में सूजन का कारण बन सकती है। कुछ जेनेटिक कंडीशन भी हो सकती हैं, जिनके कारण किडनी को नुकसान पहुंचने लगता है और किडनी में सूजन आने लगती है।

(और पढ़ें - लंबे समय तक एंटीबायोटिक लेने के नुकसान)

किन लक्षणों पर ध्यान देना जरूरी?

किडनी से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां हैं, जिनके लक्षण आमतौर पर साफ दिख जाते हैं लेकिन लोग उन्हें सामान्य समस्याएं समझकर इग्नोर कर देते हैं। नेफ्राइटिस यानी किडनी में सूजन लक्षण भी कुछ इस तरह के ही होते हैं, जिन्हें लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं और ये लक्षण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं -

पैरों व टखनों में सूजन होना

चेहरे के आसपास सूजन होना

हाथ व पैरों में सूजन आना

पेशाब में झाग आना

पेशाब में खून आना

कम पेशाब आना

पेशाब से बदबू आना

इसके अलावा किडनी में सूजन होने पर कुछ अन्य लक्षण भी देखे जा सकते हैं, जैसे लगातार थकान रहना, भूख न लगना, जी मिचलाना, ब्लड प्रेशर ज्यादा रहना और त्वचा में खुजली रुखापन रहने लगना।

किडनी में सूजन का इलाज

अगर आपको कोई भी ऐसा लक्षण महसूस हो रहा है, जो किडनी में सूजन होने का संकेत देता है तो आपको बिल्कुल भी देरी न करते हुए इस बारे में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर किडनी फंक्शन टेस्ट समेत कुछ ब्लड टेस्ट व इमेजिंग टेस्ट कर सकते हैं, जिनकी मदद से किडनी के स्वास्थ्य व कार्यक्षमता का पता लगाया जा सकता है और उसका इलाज शुरु किया जा सकता है। डॉक्टर किडनी के सूजन का इलाज आमतौर पर इस तरह से करते हैं -

ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने और सूजन को कम करने के लिए दवाएं दी जा सकती हैं।

अगर संक्रमण हुआ है, तो एंटीबायोटिक दवाएं दी जाती हैं।

ऑटो-इम्यून समस्या के कारण नेफ्राईटिस होने पर इम्युनोसप्रेसिव दवाएं दी जाती हैं।

आहार में सुधार, नमक और प्रोटीन का कम सेवन भी किडनी को स्वस्थ रखने में मदद करता है।

किडनी खराब हो जाने पर किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है।

किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत कब आती है

अगर किडनी में गंभीर सूजन आ गई है या फिर नेफ्राइटिस के कारण किडनी स्थायी रूप से डैमेज हो गई है, तो ऐसे में कई बार किडनी ट्रांसप्लांटेशन ही एक विकल्प बचता है। परमानेंट डैमेज किडनी के लिए किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी एक प्रभावशाली ट्रीटमेंट माना जाता है। जब किडनी में सूजन बढ़ते हुए एंड-स्टेज के किडनी रोग में तब्दील हो जाए और किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर दे, तो मरीज की जान बचाने और बेहतर जीवन प्रदान करने के लिए किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता है।किडनी को होने वाले नुकसान को रोकने और नेफ्राइटिस की जटिलताओं को कम करने के लिए समय पर निदान और इलाज बहुत जरूरी हैं।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।