क्या स्मोकिंग न करने वालों को भी गले का कैंसर हो सकता है? और इसके क्या कारण हो सकते हैं

Throat Cancer in Non Smokers: गले का कैंसर जानलेवा हो सकता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि यह सिर्फ स्मोकर्स या जो लोग तंबाकू का सेवन करते हैं उन्हें ही हो। जिन लोगों को इस तरह की लत नहीं है, उन्हें भी थ्रोट कैंसर हो सकता है।

What Causes Throat Cancer in Non Smokers: ज्यादातर लोगों को यही लगता था कि गले या मुंह का कैंसर आमतौर पर स्मोकिंग या तंबाकू का सेवन करने के कारण ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हो सकते हैं, जो गले या मुंह के कैंसर का कारण बन सकते हैं। अगर आपने भी सिर्फ टीवी के विज्ञापनों में यह देखा है कि तंबाकू का सेवन करने से मुंह या गले का कैंसर हो गया तो यह सिर्फ अधूरी जानकारी है। हालांकि, यह सच है कि जो लोग धूम्रपान करते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं उनमें गले का कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते या तंबाकू का सेवन नहीं करते उन्हें कैंसर हो ही नहीं सकता।

गले का कैंसर अक्सर धूम्रपान या तंबाकू सेवन से जोड़ा जाता है, यह कुछ हद तक सही भी है लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के समय में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहां नॉन-स्मोकर्स यानी जो लोग सिगरेट, हुक्का, बीड़ी या वेप आदि किसी भी तरह की स्मोकिंग नहीं करते या तंबाकू का सेवन नहीं करते, उनमें भी थ्रोट कैंसर यानी गले का कैंसर के मामले देखे जा रहे हैं और इसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं। Dr. Hemkant Verma, Consultant- Oncology, Shardacare - Healthcity

इन्फेक्शन से गले का कैंसर

सबसे महत्वपूर्ण कारणों में से एक है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस (HPV) संक्रमण। यह एक वायरल संक्रमण है, जो कुछ मामलों में गले और ओरल कैविटी में कैंसर का खतरा बढ़ा सकता है। इसके अलावा, लंबे समय तक रहने वाला एसिड रिफ्लक्स या GERD (गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज) भी गले की परत को बार-बार नुकसान पहुंचाता है, जिससे कोशिकाओं में बदलाव हो सकते हैं। कुछ लोगों में आनुवंशिक कारण भी भूमिका निभाते हैं, यानी परिवार में कैंसर का इतिहास होने पर जोखिम थोड़ा बढ़ सकता है।

पर्यावरण का प्रभाव

प्रदूषण, धूल, केमिकल्स या इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स के लंबे समय तक संपर्क में रहने से गले की कोशिकाओं पर असर पड़ सकता है। इसी तरह सेकेंड-हैंड स्मोक (दूसरों के धूम्रपान का धुआं) भी नॉन-स्मोकर्स के लिए जोखिम पैदा करता है। खराब ओरल हाइजीन, बार-बार होने वाले इंफेक्शन, या बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड और असंतुलित डाइट भी शरीर की इम्यूनिटी को कमजोर करके कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती है।

खराब लाइफस्टाइल

कुछ मामलों में जीवनशैली से जुड़े कारण भी महत्वपूर्ण होते हैं। पर्याप्त पोषण की कमी, खासकर एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन A, C और E की कमी, शरीर की कोशिकाओं की सुरक्षा क्षमता को कम कर देती है। शराब का अत्यधिक सेवन, भले ही व्यक्ति स्मोकर न हो, गले की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर कैंसर का जोखिम बढ़ा सकता है।

किन लक्षणों को न करें इग्नोर

थ्रोट कैंसर के कुछ ऐसे लक्षण भी हो सकते हैं, जो शुरुआत में आम दिखते हैं और बाद में गंभीर हो जाते हैं। गले के कैंसर के कुछ लक्षण इस प्रकार हो सकते हैं -

गले में खराश

आवाज बैठना

निगलने में परेशानी

गले में गांठ

लंबे समय तक खांसी रहना

हो सकता है कि शुरुआत में ये लक्षण आम दिखें और यह भी हो सकता है कि ये लक्षण किसी गंभीर बीमारी का संकेत न हो। लेकिन पुष्टि किए बिना इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए अगर किसी व्यक्ति को ऊपर बताए गए लक्षणों में से कोई एक या उससे अधिक महसूस होते हैं, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए। कैंसर की जितनी जल्दी पहचान होती है, उसका इलाज करना उतना ही आसान होता है।

रोकथाम कैसे करें

कैंसर कई बार जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है और इसलिए जरूरी नहीं है कि सभी मामलों में गले के कैंसर की रोकथाम की जा सके। लेकिन जो कैंसर हमारे द्वारा की जा रही किसी गलती के कारण हो रहा है, उसके लिए कुछ सरल कदम उठाकर थ्रोट कैंसर रिस्क को कम किया जा सकता है और ये कदम कुछ इस प्रकार हो सकते हैं -

संतुलित व पौष्टिक आहार लें - जैसे खाने में पर्याप्त हरी सब्जियां, मौसमी फल और अन्य पोषक तत्वों वाली चीजेंं शामिल करें।

जैसे खाने में पर्याप्त हरी सब्जियां, मौसमी फल और अन्य पोषक तत्वों वाली चीजेंं शामिल करें। नियमित रूप से एक्सरसाइज करें - ताकि आपके शरीर का वजन कंट्रोल रहे, पाचन और मेटाबॉलिज्म भी सही चलता रहे।

ताकि आपके शरीर का वजन कंट्रोल रहे, पाचन और मेटाबॉलिज्म भी सही चलता रहे। पर्याप्त पानी पिएं - शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना भी बहुत जरूरी है।

शरीर को बीमारियों से दूर रखने के लिए शरीर को हाइड्रेट रखना भी बहुत जरूरी है। एचपीवी वैक्सीन लें - कुछ मामलों में एचपीवी वैक्सीन लेना भी गले के कैंसर से सुरक्षा प्रदान कर सकता है।

ये सभी चीजें आपकी इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखेंगी, जिससे कैंसर रिस्क कम करने में भी मदद मिलेगी। साथ ही अगर आप धूम्रपान, तंबाकू या शराब का सेवन करते हैं, तो उसे जल्द से जल्द छोड़ दें क्योंकि गले इनसे थ्रोट कैंसर का रिस्क ज्यादा बढ़ता है। साथ ही, नियमित हेल्थ चेकअप और किसी भी असामान्य लक्षण पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

यह समझना जरूरी है कि थ्रोट कैंसर केवल स्मोकर्स तक सीमित नहीं है। इसलिए जागरूकता, सही जीवनशैली और समय पर जांच ही इसके जोखिम को कम करने और बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने का सबसे प्रभावी तरीका है।

