पुरुषों में बढ़ रही नपुंसकता की समस्या, इन एक्सपर्ट टिप्स से कपल्स पाएं इस प्रॉब्लम से राहत

डॉक्टर द्वारा बतायी गयीं इन टिप्स की मदद से इंफर्टिलिटी की समस्या को समझने और आपको बेहतर तरीके से फैसला लेने में मदद होगी।

Male Infertility problems: इंफर्टिलिटी या नपुंसकता की समस्या दुनियाभर में देखी जाती है और मौजूदा समय में यह कई करोड़ कपल्स की समस्या बन चुकी है। नपुंसकता की वजह से लोगों के लिए परिवार शुरू कर पाना या माता-पिता बनने में समस्या आती है। आमतौर पर बांझपन या इंफर्टिलिटी की समस्या को महिलाओं से जोड़कर देखा जाता है वहीं, आंकड़ों के अनुसार 40% इंफर्टिलिटी के मामले पुरुषों से जुड़े हुए होते हैं। डॉ. विद्या भट्ट (Dr Vidya Bhat,Medical Director, RadhaKrishna Multispeciality Hospital) ने पुरुषों में बढ़ रही नपुंसकता की समस्या के कारण और उसके इलाज से जुड़ी जानकारियां दीं। इस लेख में पढ़ें पुरुषों में बांझपन या मेल इंफर्टिलिटी की समस्या से राहत पाने के लिए कपल्स को क्या करना चाहिए।(The Role of Male Infertility in Couples In Hindi.)

मेल इंफर्टिलिटी की समस्या में क्या करें (Coping With Male Infertility Problems):

भावनात्मक स्तर पर संभाले एक-दूसरे को

इंफर्टिलिटी की समस्या मानसिक स्तर पर कपल्स के लिए बहुत तकलीफदेह साबित हो सकती है। वहीं, पुरुषों में नपुंसकता की समस्या इस तनाव को और भी अधिक बढ़ा सकती है। पिता न बन पाने के कारण पुरुषों में में शर्म, ग्लानि और शर्मिंदगी जैसी भावनाएं आ सकती हैं। इससे उनका आत्मविश्वास भी कम हो सकता है। ऐसे में दोनों पार्टनर्स के बीच बातचीत होनी चाहिए और एक -दूसरे को भावनात्मक स्तर पर सपोर्ट करना चाहिए।

अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझें

पुरुषों में इंफर्टिलिटी की समस्या का पता लगने और उसकी गम्भीरता को समझने से कपल्स के लिए इस समस्या से राहत पाने में मदद होती है। इसीलिए अपनी-अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दोनों पार्टनर्स डॉक्टरी सलाह और इलाज के सभी तरीकों का पता लगाएं।

TRENDING NOW

जानकारी बढ़ाएं

इंफर्टिलिटी से जुड़ी जानकारियां जैसे इसके कारण, लक्षण, इलाज के तरीके और उसकी प्रक्रिया से जुड़ी जितनी जानकारियां बढ़ा सके उतना बेहतर। डॉक्टर की मदद से इंफर्टिलिटी के सही कारण को समझने से आपको बेहतर तरीके से फैसला लेने में मदद होगी।

मेडिकल मदद लें

जब किसी कपल को गर्भधारण करने में दिक्कत आ रही हो तो उन्हें दोनों पार्टनर्स को मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। इसमें सीमेन की जांच (semen analysis), हार्मोन (hormone testing) और शारीरिक जांच (physical examination) की जाती है और उसकी मदद से इंफर्टिलिटी की समस्या का इलाज आसानी से हो सकता है।

लाइफस्टाइल मे करें बदलाव

अपनी दिनचर्या और डाइट में बदलाव करें। इससे फर्टिलिटी से जुड़ी समस्याएं कम हो सकती हैं। जैसे, सिगरेट पीने की आदत छोड़ दें, शराब का सेवन कम करें, हेल्दी वेट मेंटेन करें, रोजाना एक्सरसाइज करें और तनाव से निपटने के तरीके ढूढ़ें। इन सबसे आपकी फर्टिलिटी पॉवर पर सकारात्मक असर पड़ता है और दोनों पार्टनर्स को इससे फायदा भी हो सकता है। इस तरह गर्भधारण में आसानी होती है।

You may like to read

RECOMMENDED STORIES