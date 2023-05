World Hypertension Day 2023: रात में बार-बार टूट जाती है नींद तो हो जाएं सावधान बन सकते हैं आप हाइपरटेंशन के मरीज

नींद से जुड़ी समस्याएं बढ़ाती हैं हाइपरटेंशन का रिस्क,एक्सपर्ट ने बताए अन्य रिस्क फैक्टर्स

Sleeping Disorder And Hypertension: ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया (Obstructive Sleep Apnea) और हाइपरटेंशन दो ऐसी समस्याएं हैं जो वर्तमान में ना केवल तेजी से फैल रही हैं बल्कि ये दोनों एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसा कि स्लीप एप्निया नींद से जुड़ी हुई एक समस्या है जो श्वसन मार्ग के ऊपरी हिस्से (obstruction of the upper airway) में आने वाली समस्या है और यह सोते समय ही लोगों को महसूस होते हैं। इससे सांस लेने की प्रक्रिया में बहुत दिक्कतें आती थीं। वहीं, हाइपरटेंशन (Hypertension) या हाई ब्लड प्रेशर (high blood pressure) की समस्या से भी जुड़ी एक गम्भीर समस्या है।

ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया क्या है (What Is Obstructive Sleep Apnea)

डॉ. हनी सावला (Dr. Honey Savla, Internal Medicine, Wockhardt Hospitals, Mumbai Central) का कहना है कि, जब कोई व्यक्ति सो रहा हो और जब गले के पिछले हिस्से में मांपेशियां श्वसन मार्ग को खुला रखने में फेल हो जाती हैं तो इससे श्वसन प्रक्रिया प्रभावित होता है। सांस से जुड़ी इन समस्याओं के कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और इसके बाद व्यक्ति की नींद टूट जाती है। नींद से जागने के बाद ही साधारण तरीके से सांस लेना संभव हो पाता है। कई बार लोगों को एक ही रात में कई बार उठना पड़ता है जिसकी वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती।

TRENDING NOW

स्लीप एप्निया और हाइपरटेंशन एक-दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं? ( OSA and Hypertension)

कई स्टडीज और रिसर्च में ऐसा कहा गया है कि स्लीप एप्निया और हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन की स्थिति एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। रात में बार-बार जागने से और ऑक्सीजन की कम सप्लाई के कारण लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर असर पड़ने लगता है। ये स्थिति हाई ब्लड प्रेशर की समस्या को गम्भीर बन सकती है। स्लीप एप्निया के दौरान ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाता है और इससे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर दबाव (putting strain on the cardiovascular system) पड़ता है। लगातार ब्लड प्रेशर हाई रहने से (chronic elevation in blood pressure) हाइपरटेंशन (causes of hypertension) का रिस्क बढ़ता है और इससे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से जुड़ी समस्याएं ( risk of cardiovascular diseases ) जैसे हार्ट अटैक (heart attacks), स्ट्रोक ( strokes) और हार्ट फेलियर (heart failure) का खतरा भी बढ़ जाता है।

स्लीप एप्निया से बचाव के उपाय

लाइफस्टाइल में हेल्दी बदलाव करें।

वजन कम करें

अल्कोहल का सेवन बंद कर दें

सोते समय इन बातों का रखें ध्यान

पीठ के बल सोने की बजाय करवट होकर सोएं।

साफ-सुथरे बिस्तर पर सोएं।

RECOMMENDED STORIES