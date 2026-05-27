तंबाकू छोड़ने के बाद कैंसर का खतरा कितना कम हो जाता है, कैंसर एक्सपर्ट्स से जानें

अक्सर लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि अगर तंबाकू जैसी चीजों का सेवन करना बंद कर दिया जाए तो क्या कैंसर का खतरा कम हो सकता है? क्योंकि ये चीजें कैंसर का कारण बनने वाले सबसे बड़े कारणों में से एक हैं। इस लेख में एक्सपर्ट्स से हम इस बारे में जानेंगे।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 27, 2026 4:44 PM IST

Medically Verified By: Dr. Tarang Krishna

cancer risk after quitting tobacco (Image Credit: chatgpt)

आज के समय में हर किसी को पता है कि तंबाकू का सेवन जैसे गुटखा, खैनी, सिगरेट या बीड़ी आदि का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का कारण बनता है। हालांकि, आज भी ज्यादातर लोगों को लगता है कि तंबाकू सिर्फ फेफड़ों में कैंसर या अन्य बीमारियों का कारण बनता है, जबकि सच यह है कि इससे कई तरह बीमारियां होने का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की कैंसर रिसर्च एजेंसी IARC (International Agency for Research on Cancer) ने तंबाकू और तंबाकू के धुएं को कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों की श्रेणी में रखा है। ऐसे में कई लोगों के मन में सवाल होता है कि अगर तंबाकू छोड़ दिया जाए, तो क्या कैंसर का खतरा कम हो सकता है? विशेषज्ञ इसके पक्ष में जवाब देते हैं और मानते हैं कि तंबाकू छोड़ने के बाद समय के साथ शरीर रिकवर होने लगता है और कैंसर का जोखिम भी धीरे-धीरे कम हो सकता है। कैंसर हीलर सेंटर के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. तरंग कृष्णा ने इस बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, जिनके बारे में हम आगे इस लेख में जानेंगे

तंबाकू कैसे बढ़ता है कैंसर का खतरा?

तंबाकू में कई जहरीले और कैंसर पैदा करने वाले केमिकल मौजूद होते हैं, जो शरीर की कोशिकाओं और डीएनए को नुकसान पहुंचाते हैं। यही कारण है कि लगातार तंबाकू सेवन करने वालों में मुंह, गले, फूड पाइप, फेफड़े, लिवर और बड़ी आंत के कैंसर का खतरा अधिक देखा जाता है। गुटखा, खैनी और सिगरेट जैसे उत्पाद शरीर की अंदरूनी परत को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचाते हैं। अगर तंबाकू के साथ शराब का सेवन भी किया जाए, तो यह जोखिम और ज्यादा बढ़ सकता है। ज्यादा मात्रा में और लंबे समय तक तंबाकू सेवन शरीर के लिए सबसे अधिक नुकसानदायक माना जाता है और इससे कैंसर होने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। में आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि तंबाकू सिर्फ कैंसर ही नहीं बल्कि हार्ट डिजीज समेत कई बीमारियों का खतरा बढ़ा सकता है।

तंबाकू छोड़ने पर खतरा खतरा कितना कम हो सकता है?

तंबाकू छोड़ने के बाद शरीर खुद को रिपेयर करना शुरू कर देता है। रिसर्च में यह सामने आया है कि तंबाकू छोड़ने के कुछ वर्षों बाद कैंसर का खतरा कम होने लगता है। विशेषज्ञों के अनुसार, सिगरेट छोड़ने के लगभग 5 से 10 साल बाद मुंह, गले और फूड पाइप के कैंसर का जोखिम काफी हद तक कम हो सकता है। वहीं 10 से 15 साल तक तंबाकू से दूरी बनाए रखने पर फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी पहले की तुलना में काफी कम हो जाता है।

हालांकि, यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति कितने समय से तंबाकू का सेवन कर रहा था और उसकी मात्रा कितनी थी। इसलिए कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों के खतरे को कम करने के लिए जितना जल्दी हो सके तंबाकू के उत्पादों जैसे गुटखा, सिगरेट, बीड़ी या हुक्का आदि को छोड़ देना चाहिए, शरीर को उतना ज्यादा फायदा मिल सकता है।

(और पढ़ें - चबाने वाला तंबाकू मुंह के कैंसर का खतरा कैसे बढ़ाता है?)

सिर्फ तंबाकू छोड़ना ही काफी नहीं है

ऐसा नहीं है कि बस आपने तंबाकू के उत्पादों का सेवन करना शुरू कर दिया और अब आपको कैंसर का खतरा नहीं होगा। बल्कि साथ ही साथ लाइफस्टाइल में कुछ जरूरी बदलाव करने भी बहुत जरूरी हैं जैसे -

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जंक फूड का सेवन न करें

हेल्दी डाइट लें

रोजाना पर्याप्त नींद लें

नियमित एक्सरसाइज करें

शराब या अन्य कोई भी नशा न करें

अगर स्ट्रेस है तो उसे मैनेज करें

तंबाकू छोड़ने के अन्य फायदे

तंबाकू छोड़ने के बाद सिर्फ कैंसर का जोखिम ही कम नहीं होता, बल्कि इससे आपके स्वास्थ्य को अन्य कई फायदे भी मिल सकते हैं जैसे -

फेफड़ों की कार्यक्षमता बेहतर होना

सांस लेने में सुधार होना

इम्यून सिस्टम मजबूत होना

मानसिक स्वास्थ्य में सुधार

हार्ट डिजीज का खतरा कम होना

अगर किसी व्यक्ति को तंबाकू छोड़ने में परेशानी हो रही है, तो डॉक्टर या काउंसलर की मदद लेना बेहतर विकल्प हो सकता है।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ यह बताना है कि तंबाकू का सेवन करने कैंसर व अन्य बीमारियों का खतरा कैसे कम हो सकता है। इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए और न thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।