रात को कम सोने की आदत हार्ट अटैक के खतरे को कैसे बढ़ा रही है, एक्सपर्ट्स ने किया एक्सप्लेन

नींद पूरी न करना आज के समय में एक आम बात हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर लंबे समय से पूरी नींद नहीं ले रहे हैं तो उससे कई बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है जिनमें हार्ट अटैक भी एक है।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 26, 2026 6:53 PM IST

Medically Verified By: Dr. Niraj Kumar

lack of sleep and heart attack (image credit: chatgpt)

यह बात सच है कि पहले की तुलना में आज के समय में काफी लोग अपनी हेल्थ और फिटनेस जैसी चीजों का ध्यान रखने लगे हैं। लोग डाइट भी सोच समझ कर लेने लगे हैं और एक्सरसाइज के लिए भी समय निकालने लगे हैं, लेकिन एक चीज को अभी भी नजरअंदाज कर दिया जाता है और वह है नींद। जबकि आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। डॉ. नीरज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट – जनरल मेडिसिन, ShardaCare–Healthcity के अनुसार आजकल देर रात तक जागना और कम नींद लेना आम बात हो चुकी है। रात को फोन चलाने की आदत इतनी ज्यादा लग चुकी है कि लोग अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते हैं और यही कारण है, जिसका असर स्वास्थ्य पर पड़ता है। बहुत ही कम लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि अगर आपकी नींद पूरी न होना कई बार हार्ट से जुड़ी समस्याओं पर भी असर डाल सकता है।

नींद की कमी का हार्ट पर असर

हार्ट पर लोड बढ़ता है - नींद हमारी दिनचर्या के सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है, क्योंकि इस दौरान ही शरीर खुद को रिचार्ज और रिपेयर करता है। अगर लंबे समय से ऐसा हो रहा है कि व्यक्ति नींद पूरी नहीं कर पा रहा है और वह 6 घंटे से कम नींद ले पा रहा है, तो उससे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगते हैं। इसका सीधा असर हार्ट रेट पर पड़ता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है।

बॉडी इन्फ्लेमेशन बढ़ती है - अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से ठीक से सो नहीं पा रहा है, तो उसे लगातार तनाव रहने लगता है। तनाव जितने लंबे समय तक रहता है, शरीर के अंदर सूजन यानी इंफ्लेमेशन रहने लगती है और यही इंफ्लेमेशन आपके हार्ट की सबसे बड़ी दुश्मनों में से एक है। यह इन्फ्लेमेशन धमनियों को नुकसान पहुंचाती है और कई रिसर्च में यह भी पाया गया है कि जो लोग नियमित रूप से कम सोते हैं, उनमें दिल की बीमारियों का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में ज्यादा होता है।

अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ना

अगर आप लंबे समय से अपनी नींद के साथ समझौता कर रहे हैं, तो आप कितनी भी अच्छी डाइट लें लें और एक्सरसाइज कर लें, आप पूरी तरह से हेल्दी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि नींद की कमी कई बीमारियों के खतरे को बढ़ाती है जिनमें हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज व मोटापा जैसी समस्याएं शामिल हैं और ये समस्याएं भी हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाने का ही काम करती हैं।

किन लोगों को होती है नींद की समस्या

नींद कम लेने की आदत सीधे तौर पर आपकी खराब जीवनशैली का संकेत देती है। क्योंकि ज्यादातर लोग रात के समय शॉर्ट वीडियोज या सोशल मीडिया देखने में कई घंटों व्यर्थ कर देते हैं, जो वास्तव में उनकी नींद के नाम का समय खर्च हो रहा होता है। इसके अलावा जो लोग देर रात तक काम करते हैं, नाइट शिफ्ट करते हैं या ज्यादा तनाव में रहते हैं उनमें भी नींद की समस्या ज्यादा देखी जाती है।

नींद की कमी के संकेत

अगर आप लंबे समय से पूरी नींद नहीं ले रहे हैं, तो इसका असर आपके स्वास्थ्य में साफ देखा जा सकता है, क्योंकि इस दौरान निम्न लक्षण देखने को मिल सकते हैं -

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दिनभर थकान रहना

दिन में सिरदर्द रहना

ध्यान न लगा पाना

बेचैनी रहना

कमजोरी महसूस होना

दिन में नींद आना

हार्ट को स्वस्थ रखने के नींद जरूरी

इस आर्टिकल में यह स्पष्ट हो चुका है कि अगर आप अपने हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आपको रोजाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी पड़ेगी। अच्छी नींद लेने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं -

सोने और उठने का समय तय रखें

रात में मोबाइल, टीवी और लैपटॉप का इस्तेमाल न करें

शाम के समय कैफीन न लें जैसे चाय-कॉफी आदि

रात के समय हल्की डाइट लें तला-भुना व मसालेदार न लें

नियमित एक्सरसाइज करने की आदत जरूर डालें

सोने से ठीक पहले वर्कआउट न करें

तनाव कम करने के लिए मेडिटेशन व योग करें

आपके लिए यह सलाह भी जरूरी है कि अगर आपको लंबे समय से नींद नहीं आ रही, खर्राटे आते हैं या सांस रुकने जैसी समस्या होती है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें। क्योंकि कई बार ये समस्याएं किसी अंदरूनी बीमारियों का संकेत हो सकते हैं, जिनकी जल्द से जल्द जांच करके इलाज शुरू करना जरूरी है।

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य केवल पूरी नींद न लेने से बढ़ रहे हार्ट डिजीज के खतरे से जुड़ी सही जानकारी देना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

FAQs अनिद्रा की समस्या क्यों होती है? तनाव, रात में देर से खाना खाने, देर तक गैजेट्स का इस्तेमाल करने और चाय-कॉफी का अधिक सेवन करने से अनिद्रा की समस्या हो सकती है। नींद की कमी के कारण क्या समस्याएं हो सकती हैं? अनिद्रा और नींद की कमी के कारण सिरदर्द, थकान, कब्ज और चिड़चिड़़ापन बढ़ने जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षण क्या हैं सीने में दर्द होना, जी मिचलाना, शरीर के बाएं तरफ दर्द होना आदि हार्ट अटैक के कुछ शुरुआती लक्षण हो सकते हैं।