खून में बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड कैसे आपके दिमाग को कर रहा धुंधला, जानें ब्रेन फॉग के साथ इसका कनेक्शन

High Triglycerides And Brain Fog: शरीर में ट्राइग्लिसराइड्स लेवल का बढ़ना न सिर्फ आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इससे से ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं जिनके कनेक्शन के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए।

VerifiedVERIFIED By: Dr. Ajeet Singh

Written by Mukesh Sharma |Updated : January 30, 2026 6:27 PM IST

Causes of Brain Fog in Hindi: भारतीयों को ट्राइग्लिसराइड्स के बारे में खास जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि अभी तक हम लोग कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी के बारे में जानते हैं। लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि ट्राइग्लिसराइड्स न सिर्फ दिल बल्कि दिमाग की सेहत को भी प्रभावित कर सकते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स हमारे खून में मौजूद एक तरह की चर्बी होती है। जब हम खाना खाते हैं, तो शरीर अतिरिक्त कैलोरी को ट्राइग्लिसराइड्स में बदलकर फैट सेल्स में जमा कर लेता है। बाद में यही एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होती है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन जब ट्राइग्लिसराइड्स लंबे समय तक ज्यादा बने रहते हैं, तो यह समस्या बन जाती है। इसका एक असर है ब्रेन फॉग। इसलिए सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि हाई ट्राइग्लिसराइड आपके हार्ट को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि इस बात का पता होना भी चाहिए कि यह ब्रेन फॉग का कारण भी बन सकता है। डॉ. अजीत सिंह, सीनियर कंसल्टेंट एवं हेड – कार्डियक साइंसेज, शारदा केयर हेल्थसिटी ने हाई ट्राइग्लिसराइड्स और ब्रेन फॉग के कनेक्शन के बीच में कुछ खास जानकारियां दी, जिनके बारे में आप इस लेख में जानेंगे।

ब्रेन फॉग को समझें

एक उदाहरण के रूप में समझते हैं, जैसे सर्दियों की धुंध के कारण हम कुछ भी क्लियर नहीं देख पाते हैं, उसी तरह से ब्रेन फॉग एक ऐसी कंडीशन है जिसके कारण हम कुछ भी क्लियर नहीं सोच पाते हैं। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं, कि हम किसी भी बात को सोचते समय उसपर पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाते हैं।इसके अलावा इसमें व्यक्ति को दिमाग भारी लगना, ध्यान न लगना, बातें भूल जाना, सोचने में सुस्ती या कन्फ्यूजन महसूस होता है। कई लोग इसे तनाव या नींद की कमी से जोड़ते हैं, लेकिन हाई ट्राइग्लिसराइड्स भी इसका एक बड़ा कारण हो सकते हैं।

ट्राइग्लिसराइड्स और ब्रेन फॉग का कनेक्शन

अब सवाल आता है कि आखिर ट्राइग्लिसराइड्स और ब्रेन फॉग का क्या संबंध है? इसका जवाब छिपा है ब्लड फ्लो (रक्त प्रवाह) और सूजन (इंफ्लेमेशन) में। इसको भी सरल शब्दों में समझते हैं जब ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो अक्सर खून में फैट का संतुलन बिगड़ जाता है जैसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल (HDL) कम और बुरा कोलेस्ट्रॉल (LDL) ज्यादा हो जाना। इस स्थिति के कारण धमनियों में चर्बी जमने लगती है, जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। इससे खून की नलियां संकरी हो जाती हैं और दिल के साथ-साथ दिमाग तक खून का प्रवाह भी कम हो जाता है।

ब्रेन को पड़ती है ऑक्सीजन की जरूरत

अब ट्राइग्लिसराइड्स लेवल बढ़ने से आपका ब्रेन क्यों प्रभावित होता है, इसका जवाब है कि आपके दिमाग को काम करते रहने के लिए लगातार ऑक्सीजन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। लेकिन हाई ट्राइग्लिसराइड लेवल और हाई बैड कोलेस्ट्रॉल के कारण दिमाग में खून कम पहुंच पाता है। ब्रेन को पर्याप्त खून न मिल पाने के कारण उसकी कार्यक्षमता धीमी पड़ जाती है और व्यक्ति को सोचने में परेशानी, ध्यान की कमी और ब्रेन फॉग जैसी समस्याएं होने लगती हैं।

ये तो ब्लड फ्लो और अब बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के कारण ब्रेन में होने वाली सूजन के बारे में क्योंकि यह भी ब्रेन फॉग का कारण बनती है। यह सूजन दिमाग की नसों के बीच संदेश पहुंचाने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। जब नसों के बीच सही तालमेल नहीं रहता, तो दिमाग तेजी से काम नहीं कर पाता।

इसका मतलब साफ है ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करना सिर्फ दिल के लिए नहीं, दिमाग के लिए भी जरूरी है। दिल और दिमाग दोनों धमनियों व रक्त वाहिकाओं से जुड़े हैं, इसलिए खून की सेहत बिगड़ने पर दोनों प्रभावित होते हैं।

ट्राइग्लिसराइड लेवल की जांच जरूरी

इससे बचाव के लिए सबसे पहले अपने ट्राइग्लिसराइड्स लेवल की जांच कराएं। आमतौर पर फास्टिंग में 150 mg/dL से कम स्तर को सामान्य माना जाता है। अगर यह ज्यादा है, तो कुछ आसान बदलाव मदद कर सकते हैं जैसे मीठा और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट कम करना, हेल्दी फैट चुनना, नियमित व्यायाम करना और वजन संतुलित रखना।

हाई ट्राइग्लिसराइड्स खून के प्रवाह और सूजन को प्रभावित करके दिमाग तक ऑक्सीजन और ऊर्जा की सप्लाई कम कर देते हैं, जिससे ब्रेन फॉग हो सकता है। जब आप अपने ट्राइग्लिसराइड्स को कंट्रोल करते हैं, तो आप अपने दिल और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखते हैं।

याद रखें! तेज दिमाग के लिए स्वस्थ दिल और साफ खून बहुत ज़रूरी है।”

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

