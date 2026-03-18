रात को ठीक से सो न पाने से याददाश्त कैसे डैमेज होती है? देर तक फोन चलाने वाले सावधान

Sleep Effects on Memory: अगर आप अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं ले पा रहे हैं या फिर बार-बार आपकी नींद टूट रही है, तो इससे आपकी याददाश्त भी डैमेज हो सकती है, जिस बारे में डॉक्टर ने कुछ खास जानकारी दी।

Bad Sleep Quality Effects on Memory: आजकल लोगों को लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि अब लोगों ने नींद को सीरियस लेना ही छोड़ दिया है। जॉब करने वाले लोग हो या आज की हमारी यंग जनरेशन, को रात को देर-देर तक काम कर रहा है तो कोई देर रात तक फोन में लगा हुआ है। ऐसे लाइफस्टाइल में लोग सिर्फ 5-6 घंटों की नींद ही ले रहे हैं और न ही उनकी स्लीप क्वालिटी अच्छी है यानी वे अच्छे से भी नहीं सो पा रहे हैं। लेकिन पूरी और अच्छी गुणवत्ता वाली नींद न लेना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकती है, क्योंकि इसका असर आपके स्वास्थ्य पर कई अलग-अलग तरीके से पड़ता है। सबको पता है कि अच्छी और पूरी नींद न लेने पर अगले दिन नींद आती है और दिनभर थकान रहती है, लेकिन इसका असर आपकी याददाश्त पर भी पड़ता है। गुरुग्राम में स्थित मेदांता हॉस्पिटल में रेस्पिरेटरी एंड स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट के एसोसिएट डायरेक्टर डॉ. आशीष कुमार प्रकाश ने इस बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बताया कि यह समझना बहुत जरूरी है कि नींद की गुणवत्ता भी उतनी ही जरूरी है। अगर नींद बार-बार टूटती है, तो इसका असर धीरे-धीरे दिमाग और याददाश्त पर पड़ता है।

अच्छी नींद न आना क्या है

अगर आपके मन में भी यह सवाल है कि रात को अच्छी नींद न आने पर किन बीमारियों का खतरा बढ़ता है? तो आपको पहले यह जान लेना चाहिए कि अच्छी नींद होता क्या है। अगर रात को सोते समय आपकी बार-बार आंख खुल रही है या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो बार-बार आपकी नींद टूट रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी नींद की गुणवत्ता यानी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है। यह पूरी तरह जागना नहीं होता, लेकिन नींद की लय टूट जाती है। इसके कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं, जैसे स्लीप एपनिया, पैरों में बेचैनी, शोर, रोशनी, तनाव, दर्द या उम्र बढ़ना। इससे नींद पूरी नहीं हो पाती और शरीर-मन को आराम नहीं मिलता।

नींद के दौरान भी दिमाग करता है काम

डॉ. आशीष कुमार ने बताया कि नींद के दौरान यानी जब हम सो रहे होते हैं, तब भी हमारा दिमाग सोता नहीं है बल्कि कुछ जरूरी काम कर रहा होता है। गहरी नींद में दिमाग दिनभर की बातें और यादों को संभालकर रखता है, ताकि अगले दिन भी वे आपको याद रहें। रेपिक आई मूवमेंट (REM) के दौरान नींद में भावनाओं को संतुलित करता है और सोचने-समझने की क्षमता को बेहतर बनाता है। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है, जिससे आप कह सकते हैं कि दिमाग एक तरह से इस दौरान अपने अंदर की गंदगी को साफ करता है।

नींद टूटने से क्या असर पड़ता है?

गहरी यानी एक अच्छी क्वालिटी की नींद आपके दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और ऐसे में अगर नींद बार-बार टूटती है, तो दिमाग को गहरी नींद का समय नहीं मिलता। इससे नई चीजें याद रखना मुश्किल हो जाता है और ध्यान लगाने में दिक्कत होती है। दिमाग की काम करने की क्षमता भी इसके कारण धीरे-धीरे कम होने लगती है।

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लंबे समय से स्लीप क्वालिटी खराब है तो क्या होगा

अगर खराब लाइफस्टाइल या किसी अन्य कारण से लंबे समय से ही कोई व्यक्ति ठीक से नींद नहीं ले पा रहा है, तो इसके कारण उसके ब्रेन में कई हानिकारक चीजें जमा होने लगती हैं। इस कारण से आगे चलकर अल्जाइमर जैसी बीमारी का खतरा बढ़ा सकती हैं। साथ ही शरीर में इन्फ्लेमेशन और स्ट्रेस भी बढ़ता है, जिससे दिमाग को नुकसान होता है। ऐसे लोगों में याददाश्त कम होना, ध्यान न लगना और सोचने की क्षमता कमजोर होना आम हो जाता है।

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कैसे पता लगाएं आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं?

अगर दिन में थकान, ध्यान न लगा पाना यानी फॉकस न कर पाना, चिड़चिड़ापन या सुबह उठने के तुरंत बाद भी थकान लगे, तो यह संकेत हो सकता है कि आपकी स्लीप क्वालिटी अच्छी नहीं है या फिर रात को बार-बार आपकी नींद टूट रही है। इससे बचाव करने के लिए आप कुछ तरीके अपना सकते हैं जैसे -

रोज एक ही समय पर सोएं और उठें

कमरे को शांत, अंधेरा और ठंडा रखें

सोने से पहले मोबाइल या स्क्रीन से दूर रहें

जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लें

अच्छी और बिना रुकी हुई नींद सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि दिमाग और याददाश्त के लिए बहुत जरूरी है। अगर हम नींद को नजरअंदाज करते हैं, तो धीरे-धीरे यह हमारी सोचने और याद रखने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इसलिए अच्छी नींद को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बनाएं।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।