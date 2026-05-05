आपको पता भी नहीं चलेगा और ये हवा में मौजूद ये छोटे-छोटे कण अस्थमा पैदा कर देंगे।

विश्व अस्थमा दिवस के मौके पर ईएनटी विशेषज्ञ से जानें किस प्रकार खांसी, एलर्जी और सांस की परेशानियां अस्थमा जैसी समस्या का संकेत हो सकती हैं और इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। जानें क्यों खांसी जैसे लक्षणों को इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है।

Written By: Mukesh Sharma | Published : May 5, 2026 7:30 PM IST

asthma symptoms (This image is generated by chatgpt)

हर साल मई के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है और इस वर्ष यह 5 मई को यानी आज है। इसका उद्देश्य लोगों को अस्थमा और सांस से जुड़ी बीमारियों के प्रति जागरूक करना है। लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोग क्रोनिक खांसी, सांस फूलना और एलर्जी जैसे लक्षणों को सामान्य समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तव में ये संकेत केवल अस्थमा ही नहीं, बल्कि ऊपरी श्वसन मार्ग (एयरवेज) से जुड़ी समस्याओं की ओर भी इशारा कर सकते हैं, जहां ENT स्पेशलिस्ट (कान, नाक व गला के डॉक्टर) की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। इस लेख में हम जानेंगे कि किस प्रकार हवा में मौजूद छोटे-छोटे कण अस्थमा पैदा कर देते हैं और हमें उसका पता भी नहीं चल पाता है।

खांसी को इग्नोर न करें

सामान्य सर्दी-जुकाम में होने वाली खांसी आमतौर पर 1-2 हफ्तों में ठीक हो जाती है, लेकिन यदि खांसी 3 हफ्ते या उससे अधिक समय तक बनी रहती है तो इसे क्रोनिक कफ माना जाता है। इसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं जैसे

एलर्जिक रायनाइटिस (नाक की एलर्जी)

क्रोनिक साइनसाइटिस

पोस्ट-नेजल ड्रिप

अस्थमा

गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज (GERD)

अक्सर मरीज खांसी की सिरप या एंटीबायोटिक लेते रहते हैं, जिससे अस्थायी राहत तो मिलती है लेकिन असली वजह का इलाज नहीं हो पाता। ऐसे में ईएनटी विशेषज्ञ नाक, साइनस और गले की गहराई से जांच कर समस्या की सही पहचान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

सांस फूलना केवल थकान नहीं

देखा गया है कि अक्सर लोग जब सांस फूलने लगती है, तो उसे थकान, मोटापा या कमजोरी जैसी समस्याओं से जोड़ देते हैं। लेकिन यदि यह समस्या बार-बार हो रही है, खासकर सीढ़ियां चढ़ते समय, ठंडी हवा या धूल में, या रात में तो यह अस्थमा या एलर्जिक एयरवेज डिजीज का संकेत हो सकता है। ईएनटी विशेषज्ञ यह जांच करते हैं कि कहीं ऊपरी एयरवेज (नाक, साइनस और गला आदि) में सूजन या रुकावट तो नहीं है, जो सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रही हो।

एलर्जी कोई छोटी-मोटी समस्या नहीं

अगर आपको बार-बार छींक आना, नाक बहना, नाक बंद रहना, गले में खराश या आंखों में पानी आना, ये सभी एलर्जी के सामान्य लक्षण हैं तो आपको इन्हें इग्नोर नही करना चाहिए। खासतौर पर अगर ये लक्षण लंबे समय तक बने रहते हैं, तो यह केवल असुविधा नहीं बल्कि एक क्रोनिक कंडीशन बन सकती है। एलर्जी कई मामलों में आगे चलकर अस्थमा का कारण है और इसलिए समय रहते डॉक्टर से जांच जरूर करा लेनी चाहिए।

ईएनटी विशेषज्ञ की जरूरत कब और क्यों?

ईएनटी स्पेशलिस्ट ऊपरी श्वसन मार्ग के एक्सपर्ट होते हैं और नाक व गले की एंडोस्कोपी, साइनस की जांच, एलर्जी टेस्ट और वोकल कॉर्ड जांच जैसी प्रक्रियाओं के जरिए समस्या की जड़ तक पहुंचते हैं। कई बार खांसी या सांस से जुड़ी दिक्कत का कारण फेफड़ों में नहीं, बल्कि नाक या गले में छिपा होता है, जिसे केवल ईएनटी जांच से ही पहचाना जा सकता है। ऐसे में यदि निम्न लक्षण दिख रहे हैं तो गंभीर स्थिति की ओर इशारा करते हैं -

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3 से 4 हफ्ते से ज्यादा खांसी रहना

सांस फूलने की समस्या बढ़ना

खांसी के साथ खून आना

बार-बार गले में संक्रमण होना

साल भर एलर्जी के लक्षण रहना

आवाज बैठने लगना

अगर आपको ऊपर बताए ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो आपके लिए झरूरी है कि आप जल्द से जल्द ईएनटी स्पेशलिस्ट से परामर्श लें। ये संकेत क्रॉनिक साइनसाइटिस, नाक के पॉलिप या एयरवेज इंफ्लेमेशन जैसी गंभीर स्थितियों का संकेत हो सकते हैं।

क्रोनिक खांसी, बार-बार गले में खराश या नाक बंद रहना जैसी समस्याओं को लोग सामान्य समझ कर टाल देते हैं, जबकि कई मामलों में इसकी जड़ नाक, साइनस या गले में छिपी होती है। पोस्ट-नेजल ड्रिप, साइनोसाइटिस या एलर्जी लंबे समय तक रहने पर सांस की दिक्कत भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे में समय पर ईएनटी जांच बहुत जरूरी होती है। एंडोस्कोपी जैसी जांच से हम समस्या की सही वजह तक पहुंच सकते हैं और सटीक इलाज शुरू कर सकते हैं, जिससे मरीज को लंबे समय तक राहत मिलती है और जटिलताओं से बचाव होता है। डॉ. नईम अहमद सिद्दीकी, सीनियर कंसल्टेंट,ईएनटी, हेड एंड नेक सर्जरी, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल दिल्ली

समय पर इलाज व बचाव बेहद जरूरी

अगर खांसी, सांस फूलना या एलर्जी जैसे लक्षणों को अनदेखा किया जाए, तो ये आगे चलकर क्रॉनिक अस्थमा, स्लीप एपनिया, बार-बार संक्रमण और फेफड़ों की कार्यक्षमता में कमी जैसी गंभीर स्थितियों में बदल सकते हैं, इसलिए समय पर जांच और सही इलाज बेहद जरूरी है। इसके साथ ही बचाव के लिए धूल, धुआं और प्रदूषण से दूरी रखना, घर में साफ-सफाई और उचित वेंटिलेशन बनाए रखना, धूम्रपान से बचना, एलर्जी ट्रिगर्स की पहचान करना और डॉक्टर की सलाह के अनुसार नियमित दवाएं लेना बेहद अहम है।

5 मई को मनाया जाने वाला विश्व अस्थमा दिवस भी हमें यही संदेश देता है कि सांस से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। लंबे समय से खांसी, सांस फूलना और एलर्जी के लक्षण शरीर के चेतावनी संकेत हैं, जिन्हें समय रहते समझ कर पल्मनोलॉजिस्ट से परामर्श लेने पर न केवल सही निदान संभव है, बल्कि गंभीर जटिलताओं से भी बचाव किया जा सकता है, इसलिए अगर सांस लेने में परेशानी हो, तो देरी नहीं, जांच ही सबसे सही कदम है।

सांस फूलना, सीने में जकड़न और रात में खांसी आना अस्थमा या अन्य फेफड़ों की बीमारी के अहम संकेत हो सकते हैं। दुर्भाग्य से कई मरीज इनहेलर को लेकर डर या गलतफहमी के कारण इलाज में देरी करते हैं, जिससे स्थिति बिगड़ सकती है। सही समय पर जांच, जैसे स्पाइरोमेट्री, और डॉक्टर की सलाह से इनहेलर का उपयोग अस्थमा को प्रभावी तरीके से कंट्रोल कर सकता है। अगर शुरुआती लक्षणों को गंभीरता से लिया जाए, तो मरीज सामान्य जीवन जी सकता है और बार-बार होने वाले अटैक से बचा जा सकता है। डॉ. संदीप कटियार, सीनियर कंसल्टेंट, पल्मनोलॉजी, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, कानपुर अक्सर मरीज खांसी, एलर्जी या सांस की हल्की परेशानी को नजरअंदाज कर देते हैं और खुद ही दवाएं लेते रहते हैं, जो सही तरीका नहीं है। ये लक्षण कई अलग-अलग कारणों से हो सकते हैं, इसलिए सही डायग्नोसिस बेहद जरूरी है। एक जनरल फिजिशियन के रूप में हम शुरुआती जांच कर मरीज को सही विशेषज्ञ, जैसे ईएनटी या पल्मोनोलॉजिस्ट, के पास रेफर करते हैं। समय पर इलाज, संतुलित जीवनशैली और ट्रिगर्स से बचाव अपनाकर इन समस्याओं को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। डॉ. नरेंद्र कुमार सिंगला प्रिंसिपल कंसल्टेंट, इंटरनल मेडिसिन, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली

डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य अस्थमा के बारे में जरूरी जानकारी देना है, लेकिन इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी अस्थमा या किसी अन्य बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। इसके लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

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