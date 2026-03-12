Add The Health Site as a
World Kidney Day: गुर्दे के अंदर गांठ यानी सिस्ट बनने पर ज्यादातर लोगों को कोई लक्षण नहीं दिखता है जबकि बाद में यह स्थिति बेहद गंभीर बन जाती है, जिसके बारे में हम एक्सपर्ट्स से इस लेख में जानेंगे।

PKD: लोगों को सालों तक पता नहीं चलता उनकी किडनी में गांठ है, बाद में बन सकती है जानलेवा

Written by Mukesh Sharma |Published : March 12, 2026 4:55 PM IST

Cyst in the Kidney in Hindi: किडनी में गांठ यानी सिस्ट होना एक ऐसी समस्या है, जिसे पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज (Polycystic Kidney Disease – PKD) कहा जाता है। इसमें किडनी के अंदर द्रव से भरी छोटी-छोटी गांठ बन जाती हैं। समय के साथ इन सिस्ट्स का आकार और संख्या बढ़ती जाती है, जिससे किडनी का सामान्य कार्य धीरे-धीरे प्रभावित होने लगता है। बाणेर पुणे के मणिपाल हॉस्पिटल में नेफ्रोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट एंड कंसल्टेंट डॉ. तरुण जेलोका के अनुसार इस बीमारी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि शुरुआती चरण में अधिकांश लोगों को कोई विशेष परेशानी महसूस नहीं होती। कई मामलों में रोग का पता तब चलता है जब किडनी की कार्यक्षमता काफी कम हो चुकी होती है। कुछ लोगों में हल्का कमर दर्द, पेट में भारीपन, बार-बार पेशाब आना, पेशाब में खून आना या उच्च रक्तचाप जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन्हें अक्सर सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है।

पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज के कारण

पीकेडी यानी पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज का प्रमुख कारण आनुवंशिक होता है। यदि परिवार में किसी सदस्य को यह बीमारी रही हो, तो अन्य सदस्यों में भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे परिवारों में नियमित किडनी जांच कराना विशेष रूप से आवश्यक माना जाता है। समय पर पहचान इस बीमारी को कंट्रोल करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई जैसे इमेजिंग स्कैन की मदद से किडनी में मौजूद गांठों का पता लगाया जा सकता है। इसके साथ ही किडनी फंक्शन टेस्ट समेत कुछ अन्य ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं, जो किडनी की कार्यक्षमता का पता लगाते हैं।

पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज का इलाज

यह समझना जरूरी है कि पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज को पूरी तरह समाप्त करने का कोई सटीक उपचार अभी उपलब्ध नहीं है, लेकिन सही समय पर ट्रीटमेंट मिल जाने से किडनी में गांठ यानी सिस्ट से होने वाले नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है। सरल शब्दों में कहें तो पीकेडी के इलाज का मुख्य उद्देश्य किडनी में हो रहे डैमेज को रोका जा सके या कम किया जा सके और जितना हो सके मरीज को हो रही परेशानियों को कम किया जा सके।

मरीज के ब्लड प्रेशर लेवल को मैनेज करना भी पीकेडी के इलाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं है तो वह किडनी को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा इलाज के दौरान कुछ खास दवाओं का इस्तेमाल भी किया जाता है, जो किडनी में मौजूद सिस्ट यानी गांठों को बढ़ने से रोकने या फिर उनके बढ़ने की गति को धीमा करने में मदद करती है।

पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज जितनी ज्यादा गंभीर होती है, किडनी के काम करने की क्षमता उतनी ही कम हो जाती है। ऐसे में आखिरी स्टेज आने पर किडनी डायलिसिस या किडनी ट्रांसप्लांट जैसे ट्रीटमेंट ऑप्शन की जरूरत पड़ती है। हालांकि, एडवांस मेडिकल मशीनों की मदद से आज के समय में किडनी ट्रांसप्लांट प्रोसीजर पहले की तुलना में काफी आसान और सफल हो चुकी है।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

