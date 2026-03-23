Meningitis in Kids: बच्चों में दिमागी बुखार के किन लक्षणों को बिल्कुल भी इग्नोरन नहीं करना चाहिए?

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Bacho me Dimagi Bukhar ke Lakshan: बच्चों में होने वाला दिमागी बुखार, जिसे मेनिन्जाइटिस कहा जाता है, एक गंभीर और कभी-कभी जानलेवा बीमारी साबित हो सकता है। इस बीमारी में दिमाग और रीढ़ की हड्डी को ढकने वाली झिल्लियों (मेनिंजेस) में सूजन व लालिमा आ जाती है। नवजात शिशु, छोटे बच्चे और कमजोर इम्यून सिस्टम वाले बच्चों में इसका खतरा अधिक होता है। यही कारण है कि माता-पिता के लिए इसके लक्षणों को समय रहते पहचानना और तुरंत इलाज कराना बेहद जरूरी हो जाता है। जाने-माने पीडियाट्रीशिय डॉ. शशांक त्रिवेदी ने इस बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जिन्हें पेरेंट्स को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
मेनिन्जाइटिस के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य वायरल बुखार जैसे दिखाई देते हैं, जिससे कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं और ये लक्षण कुछ इस प्रकार हो सकते हैं -
अगर बच्चा ज्यादा छोटा है यानि शिशुओं में इसके लक्षण थोड़े अलग हो सकते हैं जैसे -
कई बार बच्चे सामान्य से ज्यादा सुस्त हो जाते हैं या उनकी गतिविधियां कम हो जाती हैं, जो एक चेतावनी संकेत हो सकता है।
जैसे-जैसे संक्रमण बढ़ता है लक्षण गंभीर रूप लेने लगते हैं और इसलिए बच्चों के शरीर में कुछ गंभीर लक्षण हैं जो स्थिति के गंभीर होने का संकेत हो सकते हैं और इन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए जैसे -
इसके अलावा कुछ अन्य लक्षण भी हो सकते हैं, जो मेनिन्जाइटिस से ग्रसित कुछ बच्चों में देखे जा सकते हैं जैसे -
नवजात शिशुओं में सिर के ऊपर का मुलायम हिस्सा (फॉन्टानेल) उभरा हुआ दिखाई देना मेनिन्जाइटिस का एक महत्वपूर्ण संकेत हो सकता है, जिसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
(और पढ़ें - दिमाग के अंदर चुपचाप से भी पड़ सकता है दौरा)
मेनिन्जाइटिस मुख्य रूप से बैक्टीरिया, वायरस या फंगल संक्रमण के कारण होता है। बैक्टीरियल मेनिन्जाइटिस सबसे ज्यादा गंभीर और तेजी से फैलने वाला होता है, जिसमें तुरंत अस्पताल में भर्ती होकर इलाज की जरूरत होती है। वायरल मेनिन्जाइटिस अपेक्षाकृत कम गंभीर होता है और कई मामलों में खुद ही ठीक हो जाता है, लेकिन फिर भी डॉक्टर की निगरानी जरूरी होती है। फंगल मेनिन्जाइटिस दुर्लभ होता है, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चों में यह भी खतरनाक हो सकता है।
मेनिन्जाइटिस को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। यदि समय पर इलाज नहीं मिला, तो यह दिमाग को परमानेंट नुकसान पहुंचा सकती है जिससे बच्चे को जीवनभर के लिए कई समस्याएं हो सकती हैं जैसे
कई मामलों में यह जानलेवा भी साबित हो सकता है। डॉक्टर जांच के बाद एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल दवाएं और अन्य सपोर्टिव ट्रीटमेंट देते हैं। मेनिन्जाइटिस से बचाव के लिए सबसे प्रभावी तरीका है, समय पर टीकाकरण। बच्चों को सभी जरूरी वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है, जैसे Hib, प्न्यूमोकोकल और मेनिन्जोकोकल वैक्सीन। इसके अलावा, साफ-सफाई का ध्यान रखना, हाथ धोने की आदत डालना और संक्रमित लोगों से दूरी बनाए रखना भी जरूरी है।
यह कहना गलत नहीं होगा कि माता-पिता की जागरूकता ही बच्चों की सुरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। यदि बच्चे में कोई भी असामान्य लक्षण दिखाई दें, तो देरी न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। समय पर उठाया गया एक सही कदम न केवल बीमारी को गंभीर होने से रोक सकता है, बल्कि बच्चे की जिंदगी भी बचा सकता है।
डॉ. शशांक त्रिवेदी, कंसलटेंट - पीडियाट्रिक्स, अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल, कानपुर
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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