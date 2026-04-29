30 की उम्र के बाद पुरुषों में कौन सी बीमारियां बढ़ती हैं और इसके लिए कौन से टेस्ट कराएं?

30 के बाद ज्यादातर पुरुषों के स्वास्थ्य में धीरे-धीरे बदलाव आने लगते हैं, जिनमें से कुछ में अलग-अलग तरह की बीमारियां भी देखी जा सकती है, जिनके बारे में हम इस लेख में एक्सपर्ट्स की मदद से जानेंगे।

men health after 30 (This image was generated by chatgpt)

उम्र के साथ-साथ शरीर में कुछ बीमारियां विकसित होने लगती है, जिसे सामान्य एजिंग इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन खराब जीवनशैली, तनाव और ठीक खानपान न होने के कारण कई बार कुछ स्वास्थ्य समस्याएं समय से पहले भी देखी जा सकती है। आजकल पुरुषों में 30 के बाद ही कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिल जाती हैं। 30 की उम्र के बाद पुरुषों के लिए अक्सर परिवार और करियर के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। इसी दौरान वे कई बार अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि, यह याद रखना जरूरी है कि इसी उम्र में शरीर में कई सूक्ष्म बदलाव शुरू होने लगते हैं, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान देना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। इस लेख में हम पुरुषों में 30 की उम्र के बाद होने वाली कुछ समस्याओं के बारे में जानेंगे और साथ में यह भी पता लगाएंगे कि इन बीमारियों की पहचान करने के लिए कौन से टेस्ट कराए जाने चाहिए।

अक्सर मरीजों को समझाया जाता है कि इस उम्र के बाद शरीर आपकी खराब लाइफस्टाइल आदतों को पहले की तरह “माफ” नहीं करता। हाई ब्लड प्रेशर (हाइपरटेंशन), टाइप 2 डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल (हाइपरलिपिडेमिया), फैटी लिवर डिजीज और शुरुआती हृदय रोग जैसी समस्याएं इस उम्र में बढ़ने लगती हैं, और कई बार इनके शुरुआती लक्षण भी दिखाई नहीं देते। Dr Vineet Malhotra, Head of Urology and, Director, VNA Hospital, Gurugram

30 के बाद पुरुषों में किन बीमारियों का खतरा

डॉ. विनीत मल्होत्रा के अनुसार वैसे तो 30 की उम्र के बाद होने वाली बीमारियां हर पुरुष की जीवनशैली, उसके खानपान और मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर अलग-अलग हो सकती है। यह भी हो सकता है कि कुछ लोग ज्यादा बीमारियां हो जाएं वहीं ऐसा भी संभव है कि 30 के बाद भी किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही हो। हालांकि, आजकल 30 के बाद पुरुषों में जो बीमारियां ज्यादा देखी जा रही हैं, उनमें प्रमुख रूप से निम्न शामिल हैं -

हाई ब्लड प्रेशर

टाइप 2 डायबिटीज

हाई कोलेस्ट्रॉल

फैटी लिवर डिजीज

हार्ट डिजीज

इसके अलावा भी पुरुषों में कुछ स्वास्थ्य समस्याएं देखी जा सकती हैं, जो उनकी जीवनशैली, खानपान और मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। वहीं यह भी हो सकता है कि 30 के बाद भी किसी पुरुष को उपरोक्त में से कोई भी स्वास्थ्य समस्या न हो और उसका शरीर स्वस्थ रहे, जैसा कि हमने ऊपर भी इस बारे में बताया है। (और पढ़ें - 30 की उम्र के बाद महिलाओं में किन बीमारियों का खतरा?)

स्क्रीनिंग कराना बेहद जरूरी है

लगातार खराब हो रहा पर्यावरण, तेजी से बढ़ रहा वर्क प्रेशर, मानसिक तनाव और खराब जीवनशैली आजकल ज्यादातर लोगों को प्रभावित कर रही है, जिससे तरह-तरह की बीमारियों का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते जरूरी टेस्ट कराते रहें ताकि अगर कोई बीमारी अंदर ही अंदर विकसित भी हो रही है तो जल्द से जल्द उसका पता लगाया जा सके।

कौन से टेस्ट कराने चाहिए?

जिन पुरुषों की उम्र 30 या उससे ज्यादा हो गई है, तो उन्हें निम्न टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है -

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ब्लड प्रेशर की जांच

फास्टिंग ब्लड शुगर

एचबीए1सी

लिपिड प्रोफाइल

लिवर फंक्शन टेस्ट

किडनी फंक्शन टेस्ट

ये टेस्ट आमतौर पर एक बार करा लेने चाहिए और इनका रिजल्ट देखने के बाद डॉक्टर आपको खुद बता देंगे कि इसके बाद आपको टेस्ट कराने की जरूरत भी है या नहीं और अगर जरूरत है तो कब आपको ये टेस्ट कराने हैं। इसके अलावा, आपकी लाइफस्टाइल और पारिवारिक स्वास्थ्य इतिहास के आधार पर थायराइड टेस्ट, विटामिन B12 और विटामिन D की जांच भी कराई जा सकती है। नियमित जांच का उद्देश्य लोगों को इन बीमारियों के प्रति जागरूक करना और समय रहते जरूरी लाइफस्टाइल बदलाव करने के लिए प्रेरित करना है। आखिरकार, 30 की उम्र वह समय है जब आपको लंबी अवधि की अच्छी सेहत की मजबूत नींव रखनी चाहिए, न कि बीमारियों की चिंता करनी चाहिए। डिसक्लेमर: इस लेख का उद्देश्य सिर्फ जानकारी पहुंचाना है और इसमें दी गई किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किसी भी बीमारी के इलाज के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।