Side effects of Steroid in hindi : स्टेरॉयड का ज्यादा इस्तेमाल शरीर के इन 6 अंगों को पहुंचाता है सबसे ज्यादा नुकसान, जानें कौन सा अंग होता है ज्यादा प्रभावित

लंबे समय तक स्टेरॉयड के सेवन से सेहत को हो सकते हैं ये गंभीर नुकसान

स्टेरॉयड का इस्तेमाल अस्थमा, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर जैसी बीमारियों में डॉक्टरों की सलाह के साथ किया जाता है। लेकिन इसके इस्तेमाल से पहले स्टेरॉयड के सेवन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी जान लें क्योंकि ये आपके शरीर के कुछ अंगों को सीधे प्रभावित करते हैं।

Side Effects of Steroid in Hindi: कोरोना की दूसरी लहर में इस खतरनाक वायरस से जितने लोग भी गंभीर रूप से संक्रमित हुए थे, उनके इलाज में स्टेरॉयड दवाओं का अत्यधिक इस्तेमाल किया गया था। इसी दवा के अधिक सेवन के बाद देश में ब्लैक फंगस जैसे मामलों में वृद्धि होने लगी थी। एक्सपर्ट्स का कहना था कि ब्लैक फंगस स्टेरॉयड के अधिक सेवन (Steroid in Hindi) से भी होता है। अक्सर एक्सपर्ट कहते हैं कि बहुत ज्यादा स्टेरॉयड का सेवन सेहत के लिए नुकसानदायक (Side Effects of Steroid in Hindi) होता है। इसका सेवन आप खुद से कभी नहीं कर सकते हैं और ना ही करना चाहिए। यह खास तरह की शारीरिक समस्याओं, बीमारियों में मरीजों को दिया जाता है। यह एक जीवन रक्षक दवा है। अस्थमा, ऑटोइम्यून डिजीज, कैंसर आदि गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों को स्टेरॉयड डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। इसके फायदे होते हैं, यह रोग का इलाज भी जल्दी करता है, लेकिन स्टेरॉयड के सेवन के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। जानें, अधिक और लंबे समय तक स्टेरॉयड के सेवन से क्या साइड इफ़ेक्ट्स (Steroid ke nuksan in Hindi) हो सकते हैं...

स्टेरॉयड के सेवन से होने वाले साइड एफेक्ट्स (Steroid ke nuksan in Hindi)

1-इम्यून रिस्पॉन्स होता है खराब

कोरोना से संक्रमित गंभीर मरीज, जो आईसीयू, वेंटिलेटर में रहकर अपना इलाज कराते हैं, उन्हें स्टेरॉयड देकर ठीक किया जा रहा है। हालांकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो बिना डॉक्टर की सलाह के इस दवा का सेवन करने लग जाते हैं। स्टेरॉयड का सेवन कोरोना से संक्रमित होने के बाद जल्दी रिकवर होने में मदद मिलती है, लेकिन स्टेरॉयड एक ऐसी दवा है, जिसका अधिक सेवन आपके इम्यून रेस्पॉन्स को कम कर देता है। यह कंडीशन शरीर के लिए घातक हो सकता है।

2-इंफेक्शन का बढ़ता है खतरा

स्टेरॉयड के लगातार सेवन से शरीर के अंगों पर भी नकारात्मक असर होता है। शरीर में दूसरे तरह के इंफेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है।

3-मांसपेशियां होती हैं कमजोर

स्टेरॉयड के अधिक सेवन से शरीर की मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं। शरीर, चेहरे पर छोटे-छोटे बाल या रोएं आ जाते हैं। शरीर में शुगर का स्तर बढ़ने लगता है, इसलिए डायबिटीज के रोगियों को स्टेरॉयड पर अधिक निर्भर रहने के लिए मना किया जाता है।

4-बढ़ जाता है शुगर लेवल

स्टेरॉयड दवा का मुख्य काम है शरीर में होने वाले इंफ्लेमेशन को कम करना। मधुमेह पीड़ितों में इसके सेवन से शुगर लेवल काफी बढ़ जाता है। इसके अधिक सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता पर भी असर पड़ता है। ऐसे में ब्लैक फंगस होने का खतराभी काफी हद तक बढ़ सकता है।

5-ब्लैक फंगस का खतरा

तभी कोरोना की दूसरी लहर में कोरोना से संक्रमित डायबिटीज रोगियों में भी ब्लैक फंगस के मामले देखने को मिले थे। कोरोना से ठीक होने के लिए जिन लोगों को स्टेरॉयड की हाई डोज दी जाती है, उनमें ब्लैक फंगस के होने का खतरा रहता है।

6-ब्लड प्रेशर होता है हाई

स्टेरॉयड के लगातार सेवन से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। अनिद्रा की समस्या हो सकती है। वजन बढ़ना, भूख में कमी, मानसिक समस्या, आंखों से संबंधित समस्या जैसे ग्लूकोमा, मोतियाबिंद, हड्डियों की समस्या जैसे ऑस्टियोपोरोसिस आदि होने की संभावना बढ़ सकती है।

