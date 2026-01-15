अनचाही प्रेग्नेंसी का डर खत्म! एक सिंगल इंजेक्शन देगा 3 महीने की टेंशन-फ्री सुरक्षा - डॉक्टर बता रहे हैं सब डिटेल

गर्भनिरोधक इंजेक्शन महिलाओं को अनचाही प्रेग्नेंसी से रोकने में मदद करता है। ये उन महिलाओं के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो लंबे समय तक और बिना रोजाना दवा लिए गर्भधारण करने से बचना चाहती हैं।

करियर और सपनों को पूरा करने के लिए महिलाएं आज प्रेग्नेंसी को लेट से कंसीव करना चाहती हैं। प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए महिलाएं गोली, कंडोम और कॉपर टी से ज्यादा गर्भनिरोधक इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं। डॉ. गीता जैन के अनुसार, गर्भनिरोधक इंजेक्शन एक प्रकार का हार्मोनल गर्भनिरोधक है, जिसमें मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट (Medroxyprogesterone Acetate) नामक हार्मोन दिया जाता है। यह हार्मोन प्रोजेस्टिन का एक रूप होता है।

गर्भनिरोधक इंजेक्शन का यूज करने से 3 महीने तक महिलाएं अनचाही प्रेग्नेंसी (Garbh Nirodhak Injection ke Fayde) को रोक सकती हैं।

गर्भनिरोधक इंजेक्शन कैसे काम करता है?- How does the contraceptive injection work

डॉक्टर का कहना है कि गर्भनिरोधक इंजेक्शन आमतौर पर हर 3 महीने (12 सप्ताह) में एक बार लगाया जाता है। कुछ मामलों में गर्भनिरोधक इंजेक्शन का असर 14 महीनों तक रह सकता है। किसी महिला द्वारा गर्भनिरोधक इंजेक्शन लेने के बाद ये नीचे बताए गए तरीके से काम करता है।

ओव्यूलेशन प्रोसेस रोकता है- गर्भनिरोधक इंजेक्शन अंडाशय (ovaries) से अंडा निकलने की प्रक्रिया (Ovulation) को रोक देता है। जब अंडा ही नहीं बनता है तो गर्भ के ठहरने की संभावना भी नहीं रहती है। सर्वाइकल म्यूकस को गाढ़ा बनाता है- डॉक्टर बताती हैं कि ये इंजेक्शन गर्भाशय के मुंह (cervix) पर मौजूद म्यूकस को गाढ़ा कर देता है, जिससे शुक्राणु (sperm) अंडे तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। गर्भाशय की परत - गर्भनिरोधक इंजेक्शन गर्भाशय की अंदरूनी परत को इस तरह बदल देता है कि अगर गलती से अंडा फर्टिलाइज हो भी जाता है तो गर्भाशय में ठहर नहीं पाता है।

प्रेग्नेंसी रोकने में गर्भनिरोधक इंजेक्शन कितनी प्रभावी है?- How contraceptive injections in preventing pregnancy

डॉक्टर का कहना है कि अगर गर्भनिरोधक इंजेक्शन को सही तरीके से और सही समय पर लगवाया जाए तो इससे 90 प्रतिशत तक गर्भधारण की संभावना घट जाती है।

इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद 100 में से लगभग 4 महिलाएं साल में अनचाहे गर्भ का सामना कर सकती हैं।

गर्भनिरोधक इंजेक्शन कैसे और कब लगवाएं?- How and when should I get a contraceptive injection

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कोई भी महिला गर्भ निरोधक आमतौर पर पीरियड्स के पहले 7 दिनों के भीतर लगाया जाता है। पीरियड्स के 1 सप्ताह के बाद अगर गर्भनिरोधक इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उससे पहले इस बात की जानकारी लेना जरूरी कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। पहली बार लगवाने के बाद हर 12 सप्ताह (3 महीने) में गर्भनिरोधक इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है

गर्भनिरोधक इंजेक्शन के फायदे- Benefits of Contraceptive Injection

गर्भनिरोधक इंजेक्शन अनचाहे गर्भ से बचाव का एक भरोसेमंद तरीका है। 1 इंजेक्शन लगवाने से 3 महीने तक गर्भधारण की सुरक्षा मिलती है। इस इंजेक्शन को लगवाने से रोज- रोज गर्भनिरोधक गोली खाने का झंझट भी खत्म हो जाता है। इस इंजेक्शन को कोई और देख नहीं सकता, न ही हर बार सेक्स से पहले आपको किसी प्रोटेक्शन की जरूरत है।

गर्भनिरोधक इंजेक्शन लगवाने के नुकसान- Side Effects of getting contraceptive injections

शुरुआती समय में गर्भनिरोधक इंजेक्शन लगाने से पीरियड्स में स्पॉटिंग और लंबे समय तक पीरियड्स का बंद होने की समस्या हो सकती है।

गर्भनिरोधक इंजेक्शन लगवाने के बाद कुछ महिलाओं में भूख बढ़ने और वजन बढ़ने की शिकायत होती है।

इस इंजेक्शन का यूज करने से महिलाओं के शरीर में कई प्रकार के हार्मोनल बदलाव होते हैं। इससे सिरदर्द, चक्कर और मतली हो सकती है।

पीरियड्स के अनियमित होने से कुछ महिलाओं को कभी-कभी चिड़चिड़ापन, चिंता या डिप्रेशन तक महसूस हो सकता है।

कुछ मामलों में गर्भनिरोधक इंजेक्शन लगवाने से महिलाओं को लंबे समय तक पीरियड्स हो सकते हैं। इससे एनीमिया होने का खतरा रहता है।

लंबे समय तक गर्भनिरोधक का इस्तेमाल करने से हड्डियों की मजबूती कम हो सकती है। जिससे भविष्य में ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा रहता है।

हार्मोनल बदलाव के कारण महिलाओं को चेहरे पर बाल बढ़ना और बाल झड़ना या पतले होने की परेशानी होना आम बात है।

गर्भनिरोधक इंजेक्शन का इस्तेमाल करने से कुछ महिलाओं को पेट में दर्द, गैस या ब्लोटिंग हो सकती है।

क्या गर्भनिरोधक इंजेक्शन सभी के लिए सही है?

इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर कहती हैं कि गर्भनिरोधक इंजेक्शन का इस्तेमाल करना हर महिला के लिए सही नहीं होता है। कुछ महिलाओं को गर्भनिरोधक इंजेक्शन नहीं लगवाने की सलाह देती हैं। इनमें शामिल हैः

हड्डियों से जुड़ी बीमारी

गंभीर डिप्रेशन से जूझने वाली महिला

लीवर की समस्या

गर्भनिरोधक इंजेक्शन लेते वक्त सावधानी- Precautions to take when receiving contraceptive injections.

गर्भनिरोधक इंजेक्शन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए।

अगर आपको एनीमिया है तो इस इंजेक्शन का यूज न करें।

लंबे समय तक इस्तेमाल से पहले बोन डेंसिटी की जांच जरूर करें।

इंजेक्शन के यूज के बाद शारीरिक कमजोरी हो रही है तो डॉक्टर से बात करें

इंजेक्शन के बाद हैवी ब्लीडिंग होने पर डॉक्टर को दिखाएं

निष्कर्ष

गर्भनिरोधक इंजेक्शन महिलाओं को अनचाही प्रेग्नेंसी से रोकने में मदद करता है। ये उन महिलाओं के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो लंबे समय तक और बिना रोजाना दवा लिए गर्भधारण करने से बचना चाहती हैं। हालांकि गर्भधारण इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। इसलिए इस इंजेक्शन को लगावाने से पहले अपने डॉक्टर से इस विषय पर जरूर बात करें।

