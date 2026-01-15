Don’t Miss Out on the Latest Updates.
करियर और सपनों को पूरा करने के लिए महिलाएं आज प्रेग्नेंसी को लेट से कंसीव करना चाहती हैं। प्रेग्नेंसी को रोकने के लिए महिलाएं गोली, कंडोम और कॉपर टी से ज्यादा गर्भनिरोधक इंजेक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं। डॉ. गीता जैन के अनुसार, गर्भनिरोधक इंजेक्शन एक प्रकार का हार्मोनल गर्भनिरोधक है, जिसमें मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट (Medroxyprogesterone Acetate) नामक हार्मोन दिया जाता है। यह हार्मोन प्रोजेस्टिन का एक रूप होता है।
गर्भनिरोधक इंजेक्शन का यूज करने से 3 महीने तक महिलाएं अनचाही प्रेग्नेंसी (Garbh Nirodhak Injection ke Fayde) को रोक सकती हैं।
डॉक्टर का कहना है कि गर्भनिरोधक इंजेक्शन आमतौर पर हर 3 महीने (12 सप्ताह) में एक बार लगाया जाता है। कुछ मामलों में गर्भनिरोधक इंजेक्शन का असर 14 महीनों तक रह सकता है। किसी महिला द्वारा गर्भनिरोधक इंजेक्शन लेने के बाद ये नीचे बताए गए तरीके से काम करता है।
डॉक्टर का कहना है कि अगर गर्भनिरोधक इंजेक्शन को सही तरीके से और सही समय पर लगवाया जाए तो इससे 90 प्रतिशत तक गर्भधारण की संभावना घट जाती है।
इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद 100 में से लगभग 4 महिलाएं साल में अनचाहे गर्भ का सामना कर सकती हैं।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर प्रकाशित रिपोर्ट बताती है कोई भी महिला गर्भ निरोधक आमतौर पर पीरियड्स के पहले 7 दिनों के भीतर लगाया जाता है। पीरियड्स के 1 सप्ताह के बाद अगर गर्भनिरोधक इंजेक्शन लगाया जाता है, तो उससे पहले इस बात की जानकारी लेना जरूरी कि महिला प्रेग्नेंट है या नहीं। पहली बार लगवाने के बाद हर 12 सप्ताह (3 महीने) में गर्भनिरोधक इंजेक्शन लगवाना जरूरी होता है
इस सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर कहती हैं कि गर्भनिरोधक इंजेक्शन का इस्तेमाल करना हर महिला के लिए सही नहीं होता है। कुछ महिलाओं को गर्भनिरोधक इंजेक्शन नहीं लगवाने की सलाह देती हैं। इनमें शामिल हैः
गर्भनिरोधक इंजेक्शन हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लेना चाहिए।
अगर आपको एनीमिया है तो इस इंजेक्शन का यूज न करें।
लंबे समय तक इस्तेमाल से पहले बोन डेंसिटी की जांच जरूर करें।
इंजेक्शन के यूज के बाद शारीरिक कमजोरी हो रही है तो डॉक्टर से बात करें
इंजेक्शन के बाद हैवी ब्लीडिंग होने पर डॉक्टर को दिखाएं
गर्भनिरोधक इंजेक्शन महिलाओं को अनचाही प्रेग्नेंसी से रोकने में मदद करता है। ये उन महिलाओं के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो लंबे समय तक और बिना रोजाना दवा लिए गर्भधारण करने से बचना चाहती हैं। हालांकि गर्भधारण इंजेक्शन के कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। इसलिए इस इंजेक्शन को लगावाने से पहले अपने डॉक्टर से इस विषय पर जरूर बात करें।
