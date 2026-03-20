हर किसी को पता होने चाहिए दांत और मसूड़ों से जुड़े इन सवालों के जवाब, कभी नहीं होगी ओरल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं

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जिस तरह हम अपने आंतरिक अंगों (जैसे- लिवर, किडनी, दिल और आंतों) का ख्याल रखते हैं, उसी तरह दांत और मसूड़ों की सेहत पर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। दांत और मसूड़ों की सेहत सिर्फ मुस्कान तक सीमित नहीं है। अक्सर लोग ओरल हेल्थ को हल्के में लेते हैं और सिर्फ दर्द या समस्या होने पर ही दंत चिकित्सक के पास जाते हैं। जबकि अगर दांतों और मसूड़ों की नियमित देखभाल की जाए तो कई गंभीर समस्याओं से बचा जा सकता है। ओरल हेल्थ के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल 20 मार्च को वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है। आइए, इस मौके पर एशियन हॉस्पिटल की पेशेंट केयर एंड डेंटल सर्विस की डायरेक्टर डॉ. स्मृति पांडे (Dr. Smriti Pandey Director – Patient Care & Dental Services) जानते हैं कि लोगों को दांत और मसूड़ों से जुड़े किन सवालों के जवाब जरूर पता होने चाहिए? इससे उनको जीवनभर स्वस्थ ओरल हेल्थ बनाए रखने में मदद मिलेगी।
आमतौर पर दिन में दो बार ब्रश करना जरूरी होता है। हर व्यक्ति को एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले ब्रश जरूर करना चाहिए। रात में ब्रश करना बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि पूरे दिन के जमा बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल्स को हटाना जरूरी होता है। अन्यथा, दांतों और मसूड़ों को नुकसानपहुंच सकता है। इसके लिए सही तरीके से ब्रश करना जरूरी होता है। गलत तरीके से ब्रश करने से मसूड़ों को नुकसान पहुंच सकता है।
जी नहीं, सिर्फ ब्रश करना पर्याप्त नहीं होता है। ब्रश के साथ ही आपको फ्लॉसिंग और माउथवॉश का उपयोग करना भी जरूरी होता है। फ्लॉसिंग करने से दांतों के बीच फंसे भोजन को निकालने और प्लाक को हटाने में मदद मिलती है। इसके साथ ही, माउथवॉश का यूज भी करना चाहिए। इससे कैविटी और मसूड़ों की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है।
मसूड़ों से खून आना एक आम समस्या है, लेकिन यह गंभीर बीमारी की ओर इशारा करता है। जब प्लाक जमा होने लगता है और समय पर इलाज न मिले तो समस्या बढ़कर दांतों को ढीले होने तक पहुंच सकती है। इस स्थिति में तुरंत जांच करवाने की जरूरत होती है। जिंजिवाइटिस या पीरियोडोंटल डिजीज की वजह से मसूड़ों से खून निकल सकता है।
जब मीठे खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है, तो मुंह में मौजूद बैक्टीरिया शुगर को एसिड में बदल देते हैं। यह एसिड दांतों की एनामेल परत को नुकसान पहुंचाता है, जिससे कैविटी बनने लगती है। इसलिए मीठा खाने के बाद कुल्ला करना या ब्रश करना बहुत जरूरी होता है।
जी हां, यह पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है। स्केलिंग कराने से दांतों पर जमे टार्टर और प्लाक को हटाने में मदद मिलती है। इससे मसूड़ों की सेहत में सुधार होता है और सांस की बदबू भी कम होती है। स्केलिंग से दांत कमजोर हो जाते हैं, पूरी तरह से गलत धारणा है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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