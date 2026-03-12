Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Konse Foods Khane Se Bones Weak Hoti Hain: कई बार हम जोश-जोश में ज्यादा स्वाद के लिए कुछ चीजों को अधिक मात्रा में खा लेते हैं। यह उस समय तो अच्छी लगती हैं, लेकिन आगे चलकर यह हड्डियों को एकदम कमजोर कर देता है। जो हड्डियां हमारे शरीर को सहारा देती हैं, बॉडी स्ट्रक्चर को बनाए रखती हैं और हमें रोजमर्रा के काम करने में मदद करती हैं, हम उन्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हड्डियों को वीक करने वाली क्या गलतियां कर रहे हैं और उन्हें कैसे सुधार सकते हैं?
इस विषय पर हमने मेडिकवर हॉस्पिटल्स के अनुभवी सलाहकार हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सावन कुमार पवार से बात की। उन्होंने बताया कि ‘अगर कोई लंबे समय तक गलत खान-पान जारी रखता है तो हड्डियों की डेंसिटी कम होने लगती है, जिससे ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में सभी के लिए यह जानना जरूरी है कि कौन-सी चीजें हड्डियों को कमजोर बना सकती हैं।’ आइए हम इन चीजों के बारे में जानते हैं।
ज्यादा नमक खाने से हमारी हड्डियां कमजोर हो जाती है। दरअसल होता यह है कि जब शरीर में नमक की मात्रा अधिक हो जाती है तो शरीर कैल्शियम को पेशाब के जरिए बाहर निकालने लगता है। इससे शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है और धीरे-धीरे हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चिप्स, पैकेज्ड फूड, नमकीन स्नैक्स और प्रोसेस्ड फूड में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए इनका सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए।
डॉक्टर बताते हैं कि पार्टी हो या हल्की गर्मी महसूस हो, हम सभी की पानी के बाद दूसरी चॉइस सॉफ्ट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स पाने की होती है। लेकिन इनमें फॉस्फोरिक एसिड और ज्यादा शुगर का इस्तेमाल किया जाता है। ये दोनों ही चीजें हमारी हड्डियों की हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं। वहीं अगर आप इसे ज्यादा मात्रा में पाते हैं तो शरीर में कैल्शियम का बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं। इसलिए वैसे तो किसी को इनका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चों और युवाओं को अधिक परहेज करना चाहिए।
चाय और कॉफी में कैफीन पाया जाता है और आजकल इन्हीं दोनों को बहुत ही ज्यादा मात्रा में पी रहे हैं। अगर आप इसे सीमित मात्रा में पीते हैं तो कैफीन नुकसानदायक नहीं होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा पी लेना आपके दांतों के साथ-साथ हड्डियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि यह कैल्शियम के अवशोषण (Absorption) पर असर डालता है।
हमें लगता है कि मीठा खाने से सिर्फ शुगर की समस्या होती है, लेकिन डॉक्टर बताते हैं कि अगर आप ज्यादा मिठाई, डेजर्ट या अन्य स्वीट ड्रिंक्स पीते हैं तो यह आपकी हड्डियों पर भी असर डालता है। कैसे? वह ऐसे कि ज्यादा मीठा खाने से कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स का बैलेंस बिगड़ सकता है, जो हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होते हैं। अगर इन्हें नुकसान होगा तो जाहिर सी बात है आपकी हड्डियों पर भी असर होगा।
इसमें कोई दो राय नहीं है कि फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड जैसे बर्गर, पिज्जा, फ्रेंच फ्राइज और पैकेज्ड स्नैक्स में पोषण कम और बीमार करने की क्षमता ज्यादा होती है। ये ज्यादा खाने से हमारी हेल्दी बॉडी अनहेल्दी हो जाती है और एसिडिटी, अपच की समस्याऔर हड्डियों की कमजोरी पैदा होती है। साथ ही जब हमारे शरीर को सही मात्रा में कैल्शियम, विटामिन D और मैग्नीशियम नहीं मिलते है तो हड्डियां धीरे-धीरे कमजोर होने लगती हैं।
शरीर में कमजोरी, जोड़ों में दर्द या हड्डियों से कट-कट की आवाज, अगर आपको भी ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी हड्डियां कमजोर हो गई है। इन्हें ठीक करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल और डाइट सुधारने की जरूरत है। जिसके लिए आप अपने आहार में कैल्शियम और विटामिन D से रिच फूड्स लें। जैसे दूध, दही, पनीर, हरी लीफी वेजिटेबल और नट्स। इसके अलावा रोजाना हल्की-फुल्की एक्सरसाइज, वॉक, योग की मदद लें।
हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए सिर्फ कैल्शियम लेना ही काफी नहीं है, बल्कि उन चीजों से बचना भी जरूरी है जो हड्डियों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अगर आप ज्यादा नमक, चीनी, कैफीन और जंक फूड का सेवन कम करते हैं और संतुलित आहार अपनाते हैं, तो लंबे समय तक हड्डियों को स्वस्थ और मजबूत रखा जा सकता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
