PIB: बच्चों तक पहुंच रहे जरूरी टीके, कई जानलेवा बीमारियों का घट रहा खतरा

समय-समय पर टीके लगवाने से बच्चों में कई बीमारियों का खतरा कम हो गया है। इसलिए हर पेरेंट्स को अपने बच्चों पर टीके जरूर लगवाने चाहिए, जिससे गंभीर बीमारियों का खतरा कम हो और बच्चे सुरक्षित रहे।

Written By: Anju Rawat | Published : June 1, 2026 7:42 PM IST

kid vaccination

देशभर में बच्चों के लिए सभी जरूरी वैक्सीन की पहुंच लगातार बढ़ रही है। सरकार के प्रयासों और स्वास्थ्य अभियानों के चलते अब ज्यादा से ज्यादा बच्चों को समय पर टीक लगाए जा रहे हैं। इससे बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बन रही है और उनमें कई तरह की बीमारियों का खतरा कम हो रहा है। PIB के अनुसार, वैक्सीनेशन से खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस जैसी बीमारियों के मामलों में कमी देखने को मिली है। नियमित टीकाकरण से बच्चों को शुरुआती उम्र में ही सुरक्षा मिलती है और इन बीमारियों के होने की संभावना काफी कम हो जाती है।

बच्चों की सेहत में सुधार

सर्वे के अनुसार, बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन (ARI) के लक्षण 2.8 फीसदी से घटकर 1.9 फीसदही हो गई है। इसके अलावा, गंभीर दस्त यानी डायरिया के मामलों में भी कमी आई है। इसके आंकड़े घटकर 0.5 फीसदी रह गया है।

शिशु स्तनपान से बच्चों की सेहत में सुधार

NFHS-6 के अनुसार, देश में 6 महीने से कम उम्र के 95.6 फीसदी बच्चों में स्तनपान कराया जा रहा है। वहीं, जन्म के एक घंटे के अंदर स्तनपान कराना 41 से बढ़कर 50 फीसदी हो गया। इतना ही नहीं, देश में बच्चों में कुपोषण के मामले भी कम हुए है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में कुपोषण कम हो गया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में अंडरवेट रेट भी 32.1 फीसदी से घटकर 31.8 हो गई है।

बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करें?

बच्चों को स्वस्थ और बीमारियों से मुक्त रखने के लिए कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखें। जैसे-

बच्चों को उम्र के अनुसार सही वैक्सीन जरूर लगवाते रहें।

बच्चों की डाइट हेल्दी रखें। उनकी डाइट में प्रोटीन, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर सारी चीजें शामिल करें।

बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखें। इससे बच्चों की सेहत में सुधार होगा और वे स्वस्थ महसूस करेंगे।

छोटे बच्चों को स्तनपान जरूर कराएं, इससे भी कई रोगों का खतरा कम होता है।

अगर बच्चा अंडरवेट या ओवरवेट है, तो डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। वजन भी कई बीमारियों का कारण बन सकता है।

अगर बच्चे में कोई भी असामान्य लक्षण दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से मिलें और इलाज शुरू कराएं। इलाज में देरी स्थिति को गंभीर बना सकता है।

Disclaimer: देश में बच्चों की सेहत में सुधार देखने को मिला है। बच्चों में वैक्सीनेशन की पहुंच बढ़ने की वजह से कुपोषण और कई गंभीर बीमारियों के मामलों में कमी देखने को मिली है। इसलिए बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए उनका वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है।