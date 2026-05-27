एनर्जी ड्रिंक हो या स्क्रीन देखने की आदत, बढ़ा रही है हाई BP और हार्ट डिजीज का खरता: डॉक्टरों की चेतावनी

हम सभी जानते हैं कि आजकल युवाओं और काम करने वाले लोगों में हाई ब्लड प्रेशर और दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, आइए डॉक्टरों से जानते हैं।

Written By: Vidya Sharma | Updated : May 27, 2026 10:05 AM IST

हाई बीपी और हार्ट हेल्थ

आजकल बहुत लोग दिनभर एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, घंटों मोबाइल और लैपटॉप का इस्तेमाल करते हैं और पर्सनल या वर्क लोड के कारण लगातार स्ट्रेस में रहते हैं। शुरुआत में ये आदतें नॉर्मल लग सकती हैं, लेकिन धीरे-धीरे ये ब्लड प्रेशर बढ़ाने और हार्ट हेल्थ को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। इसलिए अगर आप आज के समय में दिल व ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं तो अपने लाइफस्टाइल को बैलेंस करें।

कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. बिपीनचंद्र भामरे का कहना है कि "हार्ट हेल्थ के लिए हेल्दी खाना खाना, योग और मेडिटेशन करके तनाव कम करना, स्क्रीन टाइम कम करना और रेगुलर व्यायाम करना जरूरी है। इस समय हाई बीपी और दिल की बीमारियों के मामलों में तेजी से बढ़ रहे है क्योंकि लोग अपनी हेल्थ को लाइटली ले रहे हैं।” आइए आपको डॉक्टर द्वारा शेयर की गई जानकारी के बारे में विस्तार से बताते हैं।

क्यों न लें एलर्जी ड्रिंक और कैफीन?

जब यह कार्डियोवैस्कुलर सर्जन डॉ. बिपीनचंद्र भामरे ने कहां, “एनर्जी ड्रिंक में कैफीन, ज्यादा शुगर और ऐसे कम्पोनेंट पाए जाते हैं जो कुछ समय के लिए दिल की धड़कनों और ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इन्हें बार-बार और ज्यादा मात्रा में लिया जाए, तो इससे हार्ट और ब्लड वेसल्स पर दबाव बढ़ जाता है। वहीं जिन लोगों को पहले से ही हाई बी.पी, टेंशन या दिल से जुड़ी बीमारी है, उनके लिए यह और ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है।”

बता दें कि जब इन समस्याओं के साथ नींद की कमी और तनाव भी जुड़ जाते हैं, तो हार्ट पर इसका असर हो सकता है। वहीं आजकल लोग लेट नाइट तक लैपटॉप पर काम करते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं या किसी न किसी रूप में स्क्रीन देखते रहते हैं। इससे नींद तो खराब होती ही है, साथ ही बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाती है और मेंटल हेल्थ पर भी असर पड़ता है।

बढ़ रहे हैं हार्ट डिजीज और हाई बी.पी के केस

डॉ. बिपीनचंद्र भामरे ने आगे कहां, “हर हफ्ते 24 से 25 साल की उम्र के 3-4 लोग हाई ब्लड प्रेशर, इर्रेगुलर हार्ट बीट, सीने में भारीपन और दिल की बीमारी के शुरुआती लक्षणों के साथ अस्पताल आ रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा थकान, सांस फूलने, हार्ट बीट तेज होने, कमजोरी महसूस होने, सिरदर्द और स्ट्रेस या एक्सरसाइज के दौरान सीने में भारीपन महसूस होने जैसी समस्याएं शामिल हैं। ऐसे में इंस्टेंट एलर्जी पाने के लिए एनर्जी ड्रिंक पर बढ़ती निर्भरता, फोन और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल और स्ट्रेस हार्ट और ब्लड वेसेल्स पर प्रेशर डाल रहा है।

अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल में न रहे तो क्या होगा?

अगर आप नर्जी ड्रिंक हो या स्क्रीन देखने तक जैसी आदतों को नहीं सुधार पाते हैं तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रहगा। इससे हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हार्ट फेल होना, धमनियों में ब्लॉकेज और किडनी की बीमारी जैसी गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन कई बार हाई ब्लड प्रेशर बिना किसी लक्षण के धीरे-धीरे बढ़ता रहता है, इसलिए समय पर हार्ट चेकअप करवाना बहुत जरूरी है।

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डॉक्टर सलाह देते हुए कहते हैं कि “लोगों को एनर्जी ड्रिंक से बचना चाहिए और सोने से पहले स्क्रीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। आप एक्सरसाइज, स्ट्रेस कंट्रोल टिप्स, हेल्दी खाना, पर्याप्त पानी पीना और समय-समय पर ब्लड प्रेशर चेक करवाकर अपने हार्ट को सेफ और हेल्दी रख सकते हैं।”

अन्य डॉक्टर क्या कहते हैं?

परेल स्थित ग्लेनेईगल्स अस्पताल के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. राहुल गुप्ता का कहना है कि “आजकल दिल की बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में सिर्फ एक्सरसाइज न करना और गलत खानपान चुनना ही नहीं, बल्कि एनर्जी ड्रिंक का ज्यादा सेवन, स्ट्रेस और लंबे समय तक स्क्रीन देखना भी दिल को नुकसान पहुंचा रहा है। हर हफ्ते 24 से 25 साल की उम्र के 1-2 लोग हाई बी.पी और दिल की धड़कन बढ़ने की शिकायत लेकर आ रहे हैं।”

डॉक्टर चेतावनी देते हुए कहते हैं कि “आगे चलकर उन्हें हार्ट अटैक का खतरा भी हो सकता है, इसलिए मैं यही सलाह दुंगा कि आप एनर्जी ड्रिंक से दूरी बनाकर रखें, स्क्रीन टाइम को कम कर दें, मेडिटेशन करके स्ट्रेस को मैनेज करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार बी.पी चेक करते रहें। यह हार्ट को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। इसलिए दिल की सेहत को लेकर सावधान रहना बहुत जरूरी है।”

डिस्क्लेमर: आजकल लोग बिजी लाइफ के चलते अपना समय बचाने के लिए बाहर का खाना, जंक फूड और स्वाद के लिए तरह-तरह की ड्रिंक्स का सेवन कर रहे हैं। यह सभी हार्ट हेल्थ और ब्लड प्रेशर से जुड़ी समस्याएं पैदा करती हैं। लेकिन आप सही लाइफस्टाइल अपनाकर इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको शरीर में थोड़ा भी बदलाव दिखे तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। खुद से कोई उपाय न आजमाएं।